Speyer (ots) – Am 27.01.2023 wurde bei einem Verkehrsunfall im Bereich „Halbes Dach“ eine 34-jährige Frau schwer verletzt liegen gelassen. Das Tatfahrzeug sowie der Unfallverursacher sind weiterhin unbekannt.

In diesem Zusammenhang wird insbesondere ein Radfahrer gesucht, der der Frau am Donnerstag 26.01.2023 in den frühen Morgenstunden im Bereich der Unfallstelle „Halbes Dach“ begegnet ist und diese angesprochen hat. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Speyer zu melden.

Ebenso werden weitere Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu möglichen Zeugen machen können, aufgerufen, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.