Ludwigshafen (ots) – Am frühen Morgen des 31.08.2022 und des 01.09.2022 hat ein Unbekannter auf dem Gelände zweier Firmen ein Feuer gelegt und dadurch Sachschaden verursacht.

Der Sachschaden ist zwar in beiden Fällen nicht sehr hoch. Die Feuer wurden jedoch in beiden Fällen in unmittelbarer Nähe zu den Firmengebäuden und weiteren brennbaren Gegenständen entfacht, sodass von den Taten ein Risiko für die geschädigten Unternehmen ausging.

Am 31.08.2022, zwischen 04:20 Uhr und 04:50 Uhr, betrat er unbefugt ein Firmengelände im Hedwig-Laudien-Ring und entzündete Europaletten. Hier entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 Euro.

Am 01.09.2022, zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr, betrat er unbefugt ein anderes Firmengelände in der Saarlandstraße und verbrannte Holz. Der entstandene Schaden hier beläuft sich auf rund 200 Euro.

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal fahndet die Polizei Ludwigshafen derzeit nach dem Unbekannten. Wer kennt den Mann?

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://s.rlp.de/QmNOq

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.