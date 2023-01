Ludwigshafen-Oppau (ots) – Bereits am Freitagabend 27.01.2023 gegen 19:50 Uhr, beschädigten Unbekannten die Scheibe einer Straßenbahntür der Linie 7 in der Bad-Aussee-Straße. Die Scheibe zerbarst und ein 42-jähriger Fahrgast wurde am Auge verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Augenklinik gebracht.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621/963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.