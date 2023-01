Ludwigsburg: FABW-Dokumentarfilm KASH KASH im Kino Caligari (Mi., 1.2.23)

Ludwigsburg. Am Mittwoch, dem 1. Februar 2023 um 17 Uhr heißt es im Kino Caligari in Ludwigsburg wieder einmal Open House: Die Filmakademie Baden-Württemberg und Kinokult Programmkinos präsentieren in der Reihe „There and back again – Alumni stellen sich vor“ den Dokumentarfilm KASH KASH – WITHOUT FEATHERS WE CAN’T LIVE. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Filmgespräch zwischen Wolfgang Kerber (Absolvent FABW, Moderation) sowie Lea Najjar (Regie), Matthias Drescher (Produzent, FFL Film- und Fernseh-Labor) und Max Brunner (Producer, FFL Film- und Fernseh-Labor) statt.

Synopsis: Regisseurin Lea Najjar erzählt in ihrem FABW-Abschlussfilm KASH KASH von ihrer Heimatstadt Beirut, die zerrissen ist von einer korrupten, politischen Elite, Protesten gegen die Regierung und einer der größten Explosionen des 21. Jahrhunderts. Doch über den Dächern der Stadt findet sie mit dem Tauben-Glücksspiel ‚Kash Hamam‘ unerwartet auch Hoffnung. In ebenso präzisen wie beeindruckenden Bildern beobachtet der Film eine Stadt im Umsturz aus der Perspektive von drei Taubenspielern und einem Mädchen, das darum kämpft, seine eigenen Vögel freizulassen.

Federführend für die Produktion von KASH KASH war die Firma FFL – Film- und Fernsehlabor Ludwigsburg von Filmakademie-Absolvent Matthias Drescher.

KASH KASH wurde beim renommierten Dokumentarfilmfestival CHP:DOX in Kopenhagen mit dem „Next Wave Award“ ausgezeichnet und erhielt darüber hinaus den begehrten FIRST STEPS Award 2022 in der Kategorie Dokumentarfilm.

Die CHP:DOX-Jury urteilte: “From a tiny anecdote this film expands its cinematic universe and unveils the disillusionment of an entire city – an entire country. From the opening scene’s claustrophobic setting, to the final wide eye of an artificial pigeon, witnessing the place it took flight from. We, the jury, wish to give this year’s Next:Wave Award to a piece of delicate yet vigorous cinema: ‘Kash Kash – Without Feathers We Can’t Live’”.

Die Jurybegründung der FIRST STEPS Awards: „…KASH KASH – WITHOUT FEATHERS WE CAN’T LIVE entführt uns in eine Männerdomäne. Sie sehen keine Zukunft im erodierenden Libanon, das Zerfressen ist von Korruption, der wachsenden Inflation, und zerrieben von religiösen Spannungen. Sie entfliehen auf die Dächer ihrer Häuser zu ihren Tauben. Eine Metapher und ein berührender Film. Lea Najjar ist mit dabei, ohne zu stören – mit einfühlsamen Gesprächen, einer genau zuschauenden Kamera und einer Montage, die die unterschiedlichen Protagonisten und filmischen Ebenen stimmig zusammenfügt. Der Film entwickelt eine spielerische Leichtigkeit, wie die Taubenschwärme, hoch über Beirut.“



KASH KASH – WITHOUT FEATHERS WE CAN’T LIVE

Mittwoch, 1.2.23

Kino Caligari

Einlass ab 16.30 Uhr. Beginn 17 Uhr.

Reservierung und weitere Filminfos unter:

https://www.kinokult.de/filme/kash-kash.html

KASH KASH – WITHOUT FEATHERS WE CAN’T LIVE

Dokumentarfilm, 90 Min.

Regie: Lea Najjar

Bildgestaltung: Jonas Schneider

Montage: Tobias Wilhelmer

Produzent: Matthias Drescher, FFL Film- und Fernseh-Labor

Producer: Max Brunner, Julian Haisch, Jinane Dagher

Buch: Alia Haju, Lea Najjar

Musik: Farah Kaddour & Samah Boulmona

Sounddesign: Frederic Hellmann

Mischung: Daniel Kling

Dialogschnitt: Max Schieder

Foley: Rachel Oker, Ylva Sommer

Foleyschnitt: Timo Klabunde

Support Filmton/Sounddesign: Florian Dittrich

Support Produktion: Julian Haisch

Koproduktion: Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Südwestrundfunk

Verleih: Magnetfilm GmbH

(Quelle: Filmakademie Baden-Württemberg)