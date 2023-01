Alkoholisiert und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Neuhofen (ots) – Am Freitag 27.01.2023 gegen 14:15 Uhr, wurde ein 54-jähriger PKW-Fahrer in der Carl-Reiß-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen für den Konsum von Alkohol festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille.

Dem Fahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Weiter zeigte der Fahrer einen bulgarischen Führerschein vor, welcher offensichtlich gefälscht war. Der Führerschein wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne gültige Fahrererlaubnis eingeleitet.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Fußgönheim (ots) – Am 28.01.2023, zwischen 18-20:00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Fußgönheim. Eine Tür und ein Fenster wurden beschädigt, sowie mehrere Räume durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 28.01.2023, gegen 10:40 Uhr, wurde ein 25-jähriger Pkw-Fahrer in der Roxheimer Straße in Bobenheim-Roxheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 25-Jährigen drogenspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 25-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 28.01.2023 gegen 20:45 Uhr, missachtete eine 58-jährige PKW-Fahrerin an der Kreuzung Breslauer Straße/Mannheimer Straße die Vorfahrt einer 20-jährigen PKW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß der PKWs kam. Die 88-jährige Beifahrerin im Fahrzeug der Verkehrsunfallverursacherin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt 15.000 Euro.

Intensive Suchmaßnahmen führen zum Erfolg

Schifferstadt (ots) – Nach familiären Streitigkeiten verließ ein 29-jähriger aus Schifferstadt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag leider nur leicht bekleidet sein Wohnhaus. Aufgrund der herrschenden Minustemperaturen konnte eine Eigengefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte er nach circa 1 Stunde schließlich unverletzt aufgefunden werden. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde er vorsorglich dennoch in ein Krankenhaus verbracht.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schifferstadt (ots) – Bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kestenbergerweg wurde am Samstag, 28.01.2023 gegen 18:00 Uhr, zwei Einbrecher bei der Tatausführung gestört. Während durch die Täter versucht wurde die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln, lag der Hauseigentümer auf der Couch im Dunkeln. Durch die Hebelgeräusche wurde der Hauseigentümer auf den versuchten Einbruch aufmerksam.

Er schaltete das Licht an und blickte in die Gesichter der beiden Täter, welche anschließend in Richtung Schnelliggasse flüchteten. Ein Einstieg in das Haus gelang somit nicht. Bei den Tätern handelte es sich um zwei dunkel gekleidete männliche Personen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.