Verkehrsunfall vermutlich unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am frühen Morgen des 29.01.2023, gegen 03:50 Uhr, ereignete sich auf der B9 von Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Worms bei Frankenthal Mörsch ein Verkehrsunfall. Der allein beteiligte 22-jährige Unfallverursacher verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte zunächst die Mittelleitplanke. Nachdem er anschließend eine Verkehrsinsel überfuhr, kollidierte er mit der dahinter befindlichen Leitplanke und kam zum Stehen.

Der 22-jährige Fahrer aus Osthofen wurde aufgrund des Verkehrsunfalls verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme konnte im Inneren des verunfallten Pkw Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt wurde am Sonntag 29.01.2023 gegen 03:00 Uhr, auf der B9 in Fahrtrichtung Worms ein Pkw mit auffälliger Fahrweise festgestellt. Der 30-jährige Fahrer aus Worms wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Währenddessen konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von 1,19 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Sachbeschädigungsserie

Frankenthal (ots) – Am Abend des 26.01.2023, zwischen 17:30 Uhr und 22:00 Uhr, wurden in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Frankenthal Eppstein mehrere Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Weitere Geschädigte werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.