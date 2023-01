Körperverletzung unter Arbeitskollegen

Edenkoben (ots) – Am Sonntagvormittag 29.01.2023 beschwerte sich ein Mitarbeiter eines örtlichen Industriebetriebes bei seinem Vorgesetzten über einen Kollegen, welcher durch seine langsame Arbeitsweise Produktionsprozesse ins Stocken brachte.

Als dieser Mitarbeiter daraufhin an eine andere Arbeitsstation versetzt wurde, war er hierüber derart erbost, dass er sich für die Meldung an den Vorgesetzten mit einem Faustschlag ins Gesicht rächte.

Bei der ärztlichen Behandlung des Geschädigten wurde eine Nasenbeinfraktur diagnostiziert. Der Tatverdächtige muss sich hierfür in einem Strafverfahren verantworten und zudem auf Jobsuche begeben, da er fristlos entlassen wurde.

Verdächtige Person unterwegs

Siebeldingen (ots) – In der Nacht zum Samstag gegen 01:30 Uhr wurde in der Queichstraße, eine verdächtige weibliche Person gemeldet. Die Frau soll an mehreren Hoftoren geprüft haben, ob sie verschlossen waren.

Beschrieben wird die Frau wie folgt:

relativ groß, dunkle Haare, schwarze Jacke, weißer Schal, trug Umhängetasche und Mütze.

Bei einer sofortigen Überprüfung durch eine Polizeistreife konnte die Frau nicht angetroffen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.