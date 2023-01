Werbebanner durch Feuer beschädigt

Mainz-Ebersheim (ots) – Am frühen Sonntag 29.01.2023 gegen 01.05 Uhr, setzten unbekannte Täter auf einem Gehweg in der Römerstraße, vor der Hausnummer 11, Unrat in Brand. Durch das Feuer wurde ein Werbebanner an einem angrenzenden Bauzaun beschädigt. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht.

Die Polizei konnte Spuren am Tatort sichern, die noch weiter untersucht werden. Tatverdächtige konnten trotz durchgeführter Fahndungsmaßnahmen bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3, unter der Rufnummer 06131 654310, zu melden.

Kreis Mainz-Bingen

Vandalismus führt zu Verkehrsunfall

Bingen/B48 (ots) – Münster-Sarmsheim, 27.01.-28.01.23 – In der Nacht von Freitag auf Samstag 28.01.2023 wurde durch bislang unbekannte Täter zunächst die Lichtzeichenanlage an der Ecke Gaustraße/Saarlandstraße beschädigt. Im Anschluss wurden auf der nahe gelegenen B48 zwischen Bingerbrück und Münster-Sarmsheim sowie in der Ortslage Münster-Sarmsheim insgesamt 7 Gullydeckel ausgehoben.

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer bemerkte dies gegen 04:00 Uhr zu spät und fuhr über einen der ausgehobenen Gullydeckel, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen unter pibingen@polizei.rlp.de oder 06721-9050 zu melden.

Sachbeschädigung an Personenkraftwagen

Bingen (ots) – Im Zeitraum vom Mittwoch 25.01. um 17 Uhr bis Donnerstag 26.01.2023 um 10 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Personenkraftwagen. Der schwarze Audi Q5 wurde ordnungsgemäß in der Pfarrer-Seiberz-Straße abgestellt. In oben genannten Zeitraum zerkratzen unbekannte Täter den Lack des Fahrzeuges. Der Schaden wird auf 4.000 EUR geschätzt.

Wer kann Hinweise zu der Tat geben?

Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots) – Im Zeitraum vom Dienstag 17.01.2023 um 19 Uhr bis Donnerstag 19.01.2023 um 10:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Tatörtlichkeit war die Wilhelmstraße in Bingen am Rhein Ortsteil Büdesheim.

Hierbei wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter roter Golf vermutlich beim Einparken in eine Parklücke touchiert. Beschädigt wurde hierbei die vordere Stoßstange.

Sachbeschädigung an Pkw – Zeugin gesucht

Bingen (ots) – Am 28.01.2023 gegen 19:50 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Gerbhausstraße in Bingen zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Laut dem Eigentümer sei er durch eine ihm unbekannte Zeugin darauf aufmerksam gemacht worden, dass mehrere Personen die Fensterscheibe seines Fahrzeuges, mit einem Stein, eingeworfen hätten.

Die Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei Bingen telefonisch unter der Telefonnummer 06721/9050 oder per E-Mail pibingen@polizei.rlp.de zu melden

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – Im Zeitraum vom Montag 23.01.2023 um 17:15 Uhr und Donnerstag 26.01.2023 um 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bingen am Rhein in der Nostadtstraße. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter Pkw vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern.

Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721-9050 oder per E-Mail unter pibingen@polizei.rlp.de zu melden.