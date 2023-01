Fahrzeug überschlägt sich – Fahrbahn wieder frei gegeben

Mannheim-Casterfeld (ots) – Bei dem Verkehrsunfall gegen 20:25 Uhr kam der 34-jährige Fahrer eines Hyundai aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Casterfeldstraße ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn geparkten Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass sich dieses überschlug und auf dem Dach zum liegen kam.

Der Fahrer, seine Beifahrerin und 2 Katzen, die sich im Fahrzeug befanden, konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Die Fahrspur in Richtung Mannheim-Zentrum musste bis zum Abtransport des Fahrzeuges und der Beendigung der Unfallaufnahme gesperrt werden. Kurz nach 23:00 Uhr waren alle Fahrspuren wieder nutzbar.

Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt und es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen auf der B38

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Freitag 28.01.2023 gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Auf der B38, von Mannheim kommend in Richtung Weinheim in Höhe des Stadtteils im Rott, kam es vermutlich durch Unachtsamkeit zwischen einem VW, Golf und einem Ford Fiesta zu einem Verkehrsunfall.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da sich der Unfall auf dem linken der beiden Fahrstreifen ereignete musste die Unfallstelle bis zum eintreffen der Abschleppunternehmen und räumen der Unfallstelle abgesichert werden.

Die beiden Verletzten wurden zur ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle war nach 1,5 Stunden wieder frei./DL

Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots) – Am Samstag 29.01.2023 kam es in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Bismarckstraße zu einer Rauchentwicklung. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte die betroffene Wohnung in dem Mehrfamilienhaus lokalisiert und der Brand in der Küche schnell gelöscht werden.

Ursächlich für den Brand war eine eingeschaltete Herdplatte. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.