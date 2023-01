Fahrzeugführer verliert Kontrolle über Pkw

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen 21.50 Uhr kam es in der Hafenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem hoher Sachschaden entstand. Ein 31-jähriger Mann beschleunigte seinen über 500 PS starken BMW M4 derart heftig, dass er auf Höhe der Hausnummer 76 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet.

Aufgrund dessen wurden im weiteren Verlauf eine Werbetafel, eine DHL-Packstation sowie die Scheibe einer Tankstelle in Mitleidenschaft gezogen. An dem M4 entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 85.000 Euro. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 110.000 Euro. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Personenschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Zeugen, welche Informationen zum Unfallhergang geben könne, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neckarstadt, Tel. 0621 – 33010, in Verbindung zu setzen.

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Mannheim (ots) – Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam es am Samstag 28.01.2023 gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Mannheimer Parkring. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer war zusammen mit seiner 36-jährigen Beifahrerin in Richtung Jungbusch unterwegs, als er auf Höhe von B7, 17 sein Fahrzeug derart schnell beschleunigte, dass er die Kontrolle darüber verlor.

In der Folge kollidierte der BMW M5 mit einem auf dem dortigen Grünstreifen angebracht Verkehrsschild, wodurch dieses komplett zerstört wurde. Zum Stillstand kam der Unfallverursacher erst nach ca. 70 Meter auf der Gegenfahrbahn. Ob hierdurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden ist bislang nicht bekannt.

Sowohl Unfallverursacher als auch Beifahrerin wurden glücklicherweise nicht verletzt. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Zeugen oder Geschädigte, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel. 0621-12580, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsteilnehmer mit auffälliger Fahrweise

Heidelberg-Schlierbach (ots) – Am Samstag 28.01.2023 gegen 08.50 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen roten Alfa Romeo der auffällig auf der Schlierbacher Landstraße stadteinwärts, auf Höhe des S-Bahnhofes, unterwegs war. Laut der Anzeigeerstatterin kam das Fahrzeug immer wieder von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei unter anderem einen Grünstreifen sowie eine Verkehrsinsel.

An einer Haltebucht, auf Höhe des Hausackerwegs, hielt das Fahrzeug schließlich zusammen mit der Zeugin an. Bei der daraufhin folgenden Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ergaben sich bei dem 86-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf eine Medikamentenbeeiflussung, weshalb ihm die eiterfahrt untersagt wurde.

Zur Feststellung der Verkehrstauglichkeit wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen oder andere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Fahrzeugführers möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-18570 zu melden.

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots) – Am Samstag 28.01.2023 gegen 01.40 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord eine E-Scooter-Fahrerin, die auf der Bismarckstraße unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle wurde bei der 29-jährigen Frau Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen.

Ein Atemalkoholtest förderte einen Alkoholwert von 1,6 Promille zu Tage. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten./CW

Über 2 Promille

Heidelberg (ots) – Am Samstag 28.01.2023 gegen 04:53 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeirevier Heidelberg-Mitte einen 29-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter im Bereich Schiffsgasse unterwegs war.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille, auch wenn sich der junge Mann „nicht stark betrunken fühlte“. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr./DL