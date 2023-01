Bergstrasse

Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots) – Am Montag (23.01) zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr, beschädigte

ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel Mokka, der auf dem

Parkplatz eines Fachmarktzentrums in der Fabrikstraße geparkt war. Der

Sachschaden beträgt mindestens 2000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher

nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Fahndungserfolg nach Unfallflucht mit Sattelzug (Nachtrag zu

Meldung vom 28.01.2023, 18:14 Uhr)

Weiterstadt (ots) – Der flüchtige Lkw-Fahrer, der am Samstagnachmittag gegen

14:15 Uhr auf der A 5, Autobahnparkplatz Steingrund, mehrere geparkte Fahrzeuge

gerammt und eine Person hierbei verletzt hatte, konnte am heutigen Tag gegen

13:00 Uhr zusammen mit dem gesuchten orangefarbenen Sattelzug auf der Tank- und

Rastanlage Gräfenhausen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei

dem gesuchten Fahrer handelt es sich um einen 63jährigen Tschechen. Der Mann

hatte in seiner Fahrerkabine gelegen und geschlafen. Eine Alkoholbeeinflussung

konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Der Fahrer räumte die Vorwürfe

ein. Er muss sich wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung

verantworten. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Zahlung einer

Sicherheitsleistung wurde er entlassen.

Verkehrunfall mit Fahrzeugbrand

Darmstadt (ots)

Am 29.01.2023 gegen 06:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Pfungstädter Straße in Darmstadt-Eberstadt, kurz nach der Kreuzung zur B3. Der Unfallverursacher, ein 50-Jähriger Mann aus Darmstadt, befuhr die Pfungstädter Straße in Eberstadt von der B426 kommend in Richtung Heidelberger Landstr. Nach Passieren der Kreuzung zur B3 geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen am Fahrbahnrand parkenden PKW. Hierdurch geriet das Fahrzeug des Unfallverursachers in Brand. Der Fahrer konnte sich schnell genug in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die hinzugezogene Feuerwehr aus Darmstadt konnte den Fahrzeugbrand zügig löschen, dennoch brannte der Motorraum des unfallverursachenden Fahrzeugs fast vollständig aus. Ein Übergriff des Feuers konnte verhindert werden, so dass kein weiterer Fremdschaden entstand. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 15000EUR. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs kam es nicht.

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Montag den 09.01.2023 in der Zeit zwischen 20:30 – 23:00

Uhr wurde in der Pallaswiesenstraße 70-72 ein roter Audi A1 durch ein weiteres,

vermutlich weißes, Fahrzeug beschädigt. Die Unfallörtlichkeit liegt unweit eines

Wettbüros.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151-969 41210 zu melden.

Groß- Umstadt: Raubüberfall auf Poststelle

Groß- Umstadt (ots) – Am Samstag (28.01.), 07.25 Uhr wurde die Postfiliale in

der Habitzheimer Straße überfallen. Der bisher noch unbekannte Täter passte eine

Mitarbeiterin ab welche gerade im Begriff war, die Filiale aufzuschließen. Unter

Vorhalt eines Messers zwang er die 55-jährige Angestellte dazu, den Tresor zu

öffnen. Anschließend entnahm der Täter mehrere Tausend Euro und verstaute diese

in eine mitgeführte helle Stofftasche. Anschließend flüchtete er zu Fuß in

unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,85m groß

kräftige Statur

sprach Deutsch mit Akzent

trug bei Tatausführung eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze

Jogginghose, eine schwarze Jacke, schwarze Turnschuhe und

schwarze Handschuhe

Die sofort eingeleitete Fahndung mit Kräften aus den Polizeipräsidien Südhessen,

Südosthessen und Unterfranken verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen vor

Ort wurden durch Kriminalpolizei aufgenommen.

Gross-Gerau

Raunheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der B43 gesucht

Raunheim (ots) – Am Sonntag, den 29.01.2023 gegen 01:25 Uhr, kam es auf der

Bundesstraße 43, in Höhe der Anschlussstelle Raunheim zu einem Verkehrsunfall

mit einem beteiligten Fahrzeug. Ein Autofahrer verlor aus bisher ungeklärter

Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen die Leitplanke. Der

Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Angaben

von Zeugen entfernten sich zwei männliche Personen mit einem weiteren Fahrzeug

(vermutlich schwarzer Mercedes GLK) von der Unfallörtlichkeit. Bei dem

Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen roten Skoda Fabia.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim (Tel.

06142 / 696-530) zu melden.

Unfallflucht mit Personenschaden und starker Trunkenheit auf dem Parkplatz Steingrund – Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein offenbar stark betrunkener Lkw-Fahrer verursachte

am Samstag-Nachmittag, 28.01. gegen 14:15 Uhr auf der BAB 5, Autobahnparkplatz

Steingrund, zwischen Frankfurt und Darmstadt einen Verkehrsunfall mit

erheblichen Folgen. Laut Zeugenaussagen fuhr der später Flüchtende mit stark

überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Lastzug vom Parkplatz los, rammte mehrere

geparkte Fahrzeuge und setzte seine Fahrt dann auf die A 5 in südlicher Richtung

fort. Hierbei wurde ein 36-jähriger ukrainischer Lkw-Fahrer, der neben seinem

Kleintransporter stand, durch den Aufprall von seinem eigenen Auto erfasst und

erheblich verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. An den

weiteren beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 26000 EUR.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Angaben von Zeugen um einen

orangefarbenen Lkw mit Anhänger handeln. Dieser müsste durch den Unfallhergang

sowohl an der Fahrzeugfront als auch an der kompletten rechten Seite sichtbare

Beschädigungen aufweisen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen zu

einem solchen Lkw machen konnten, werden gebeten, sich mit der

Polizeiautobahnstation in Südhessen in Verbindung zu setzen.