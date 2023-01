Frankfurt-BAB 5: Schwerer Raub auf Tankstelle – Täter flüchtig

Frankfurt (ots) – (di) In der Nach von Freitag auf Samstag (29. Januar 2023) kam

es zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe

erbeutete ein unbekannter Täter Bargeld und Zigaretten. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat gegen 04:45 Uhr ein maskierter Täter

den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Tank- und Rastanlage Taunusblick. Unter

Vorhalt einer Pistole forderte der Täter nun Bargeld. Der anwesenden 38-jährige

Kassierer öffnete daraufhin die Kasse. Der Täter griff zu und entnahm Bargeld in

unbekannter Höhe. Bevor er flüchtete, ließ er sich noch eine Schachtel

Zigaretten aushändigen. Der Täter machte sich anschließend in unbekannte

Richtung aus dem Staub.

Der männliche Täter war ca. 170 – 180 cm groß und von schlanker Statur. Er war

mit einer schwarzen Sturmhaube, schwarzen Handschuhen mit weißen Applikationen,

einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose sowie weißen Sportschuhen

bekleidet.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Frankfurt-BAB 661: Schwerer Verkehrsunfall Fahrer und Beifahrer verletzt – Fahrzeug ausgebrannt

Frankfurt (ots) – (di) Zu einem weiteren Unfall kam es nahezu zeitgleich (28.

Januar 2023) auf der Autobahn 661. Zwei Personen wurden dabei teils schwer

verletzt. Das Unfallfahrzeug fing Feuer und brannte vollständig aus.

Gegen 02:10 Uhr waren der 19-jährige Fahrer eines BMW gemeinsam mit seinem

28-jährigen Beifahrer auf der Autobahn A 661 in Fahrtrichtung Oberursel

unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Buchrain kam das Fahrzeug nach rechts von der

Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf allen vier Rädern stehend

entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stillstand.

Das Fahrzeug geriet im Heckbereich des Fahrgastraums in Brand. Die beiden schwer

verletzten Insassen konnten durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen werden,

bevor dies in Vollbrand stand. Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden zur

medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Fahrzeug

entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Autobahn war für die

Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt. Was genau unfallursächlich war,

muss noch geklärt werden.

Frankfurt-BAB 3: Schwerer Verkehrsunfall – Fahrer schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (di) In der Nacht von Freitag auf Samstag (28. Januar 2023)

kam es auf der Autobahn 3 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem der

Fahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Das Fahrzeug erlitt

Totalschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 56-jährige Fahrer eines Kleinwagens

gegen 02:10 Uhr die Autobahn A 3 in Fahrtrichtung Köln. In Höhe der Abfahrt

Frankfurt-Süd kam er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und

überfuhr nach Zeugenaussagen ungebremst einen dortigen Sandhügel. Der PKW

überschlug sich und kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen.

Der 56-Jährige wurde dabei in seinem PKW eingeklemmt und schwer verletzt. An dem

Fahrzeug entstand Totalschaden, der mit 15.000 Euro beziffert wird. Die Autobahn

war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kurzzeitig gesperrt. Die Ermittlungen zur

Unfallursache dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Wegen 25 Euro niedergeschlagen – Straßenraub im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots) – (di) Bereits am Freitagnachmittag (27. Januar 2023) wurde ein

50-Jähriger im Bahnhofsviertel Opfer eines Straßenraubes. Ein unbekannter Täter

erbeutete Bargeld. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Der Geschädigte befand sich gegen 14:30 Uhr zu Fuß unterwegs auf der Mainzer

Landstraße. Als er in Höhe der Hausnummer 50 seinen Geldbeutel aus der

Hosentasche herausholte und 25 Euro Bargeld hieraus entnahm, schlug der

unbekannter Täter zu. Er trat von hinten an den Geschädigten heran und schlug

ihn mit der Faust zu Boden. Dabei traf der Täter die Schläfe, die Oberlippe und

auch das linke Auge des Geschädigten. Nachdem der Täter die 25 Euro an sich

genommen hatte, flüchtete er. Der Geschädigte rannte dem Täter dann noch

hinterher, verlor ihn jedoch in der Savignystraße aus den Augen. Der Geschädigte

erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch erstversorgt.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25 – 30 Jahre alt, schwarze Mütze, blaue Jacke, braune Schuhe und

graue Hose

Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich

mit dem örtlich zuständigen Revier (4. Polizeirevier) telefonisch unter der

Rufnummer 069/ 755 – 10400 in Verbindung zu setzen.