Verletzter Mäusebussard auf der BAB A7

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde gegen 09:20 Uhr mitgeteilt, dass auf der BAB A7 im Bereich Remsfeld in Fahrtrichtung Süden ein verletzter Greifvogel auf der Fahrbahn wäre und nicht mehr fliegen kann.

Durch eine nach dort entsandte Funkstreife konnte der Vogel festgestellt und nach Sperrung einer Fahrbahn im Mittelstreifen der BAB eingefangen werden.

Augenscheinlich hatte sich das Tier den linken Flügel gebrochen und war dadurch flugunfähig.

Der Vogel wurde im Anschluss zur Heimatdienststelle transportiert und dem Falkner Michael Schanze aus Haunetal- Kruspis übergeben.

Durch Herrn Schanze wurde bestätigt, dass es sich um einen jungen, männlichen Mäusebussard handelt. Zu der Verletzung mutmaßte Herr Schanze, dass der Vogel wahrscheinlich von einem Fahrzeug erfasst wurde, wobei der Flügel brach.

Herr Schanze gibt dem Tier nach einer ersten Einschätzung eine positive Prognose, dass dieser wieder ausgewildert werden kann.

Durch den Falkner wurde weiterhin mitgeteilt, dass zur weiteren Versorgung der Vogel am morgigen Tag einem Tierarzt vorgestellt wird, um die anschließende Genesung zu optimieren.

Somit kann man dem Tier, wenn auch ironisch, nur „Hals- und Beinbruch“ für seinen weiteren Weg wünschen.

Positives Fazit nach Faschingskontrollen

Hünfeld (ots)

Am 28.01.2023 wurden durch die Polizeistation Hünfeld wieder Verkehrskontrollen mit Hinblick auf die zahlreichen Faschingsveranstaltungen im Dienstbezirk durchgeführt. Augenmerk lag hier natürlich auf die Veranstaltungen in Großentaft und Kirchhasel. Zusammenfassend muss man sagen, die Kontrollen wurden durchweg positiv aufgenommen und auch der Spaß kam nicht zu kurz. Ganz dem Motto: Wie man in den Wald hinein ruft…! Die paar kleinen Fehler wie: defektes Licht, oder vergessener Führerschein konnten mit mündlichen Verwarnungen geklärt werden. Zusammenfassend kann man nur sagen, dass alle kontrollierten Fahrer keine Auffälligkeiten bezüglich Alkohol oder Drogen aufwiesen. Dafür ein Danke. Suchts euch einen Fahrer oder teilts euch das Geld für ein Taxi. Das ist allemal billiger als die Folgen, wenn ihr betrunken fahrt. Es werden in der Fastnachtzeit natürlich weitere Kontrollen erfolgen. Aber wir glauben, dass alle Karnevalisten besonnen genug sind und ihr Auto stehen lassen, wenn’s mal wieder eins zu viel war.

Danke auch an die Karnevalisten aus Burghaun die trotz Kontrolle und Verzögerung der Heimfahrt sogar noch so Jeck, wie es sein soll, den kontrollierenden Beamten einen kleinen Orden an die Uniform steckten.

Parkplatzkapazitäten auf der Wasserkuppe nahezu erschöpft

Gersfeld – Wasserkuppe (ots)

Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt und gute Schneeverhältnisse:

Auch an diesem Samstag locken die Wintersportmöglichkeiten wieder zahlreiche Ausflügler auf die Wasserkuppe.

Wie die Polizei Hilders gegen 11.45 Uhr mitteilte, sind in diesem Zusammenhang nun nahezu alle Parkmöglichkeiten erschöpft:

Es wird daher gebeten, die Örtlichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzufahren.

Auffahrunfall in Fulda mit Verletztem

Am Freitag, dem 27.01. gegen 18.30 Uhr befuhren ein 20-jähriger und ein 24-jähriger Eichenzeller die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte Fulda. Der 24-jährige musste seinen Hyundai verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannt der 20-jährige zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den Hyundai auf. Zu allem Überfluss wurde der Verursacher bei dem Unfall verletzt und musste mit einem RTW ins Klinikum nach Fulda zur weiteren Behandlung verbracht werden. Es entstand Sachschaden von mindestens 8000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletztem Verursacher in Fulda

Am Freitag, dem 27.01. gegen 18.45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fuldaer die Schlitzer Straße in Niesig und wollte an der Ampel nach links in die Wiener Straße einfahren. Hierbei lenkte dieser seinen VW zu früh ein, kam dadurch auf den linken Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen einen Lampenpfahl. Der Verursacher verletzte sich bei dem Unfall, musste aber zum Glück nicht mit ins Krankenhaus. Nach einer Untersuchung vor Ort konnte dieser entlassen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 4000 Euro.

Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Am Freitag (27.01.) kam es gegen 20.30 Uhr auf der B62-An der Haune zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Im Kreuzungsbereich stießen ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld, der mit seinem Fahrzeug BMW X3 von der LOMO-Kreuzung kommend nach links „An der Haune“ einbog und 26-jähriger Fahrzeugführer aus Meinhard (Werra-Meißner-Kreis), welcher die B62 aus Richtung Niederaula in Richtung LOMO-Kreuzung mit seinem Pkw Suzuki Kizashi befuhr, zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 17.000,- Euro.