Versuchter Einbruch in Reihenhaushälfte

65611 Brechen-Werschau, Waldstraße, Sonntag, 22.01.2023 – Freitag, 28.01.2023

Unbekannte Täter betraten das Gartengrundstück der Reihenhaushälfte. So gelangten sie zur Terrasse. Dort wurde versucht sie die Terrassentür aufzutreten. Dies gelang aber nicht. Jedoch wurde die Terrassentür sowie auch das Gartentor beschädigt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Vorderreifen zerstochen

65594 Runkel-Dehrn, Römerstraße, Donnerstag, 26.01.2023, 22:00 Uhr – Freitag, 27.01.2023, 10:00 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurden die beiden Vorderreifen eines blauen Peugeot 206 zerstochen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Treppengeländer beschädigt

65556 Limburg-Staffel, Kurt-Schuhmacher-Straße, Edeka-Einkaufsmarkt, festgestellt am Sonntag, den 22.01.2023

Durch unbekannte Täter wurde das Treppengeländer zum Parkplatz des Edeka-Marktes beschädigt. Die Treppe führt von der Kurt-Schuhmacher-Straße zum Parkplatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,-EUR

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

65553 Limburg-Dietkirchen, Limburger Straße 25, Höhe der Zufahrt DM-Markt / ATU / JYSK / Fressnapf, Feststellung des Schadens am Freitag, 27.01.2023, 07:14 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Limburger Straße aus Richtung Dietkirchen kommend in Richtung Limburg Innenstadt. In Höhe der Zufahrt zum Fressnapf kommt das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verschiebt und beschädigt dabei den Fahrbahnteiler. Der Fahrzeugführer entfernt sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht Löhnberg, Bürgerhaus.

Löhnberg, Waldhäuser Str. 38, Parkplatz Bürgerhaus,

29.01.2023, gegen 02:00 Uhr

Vermutlich beim Rangieren beschädigte in der Nacht zum Sonntag gegen 02:00 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug zwei auf dem Parkplatz beim Bürgerhaus in Löhnberg geparkte Fahrzeuge. Der oder die unbekannte Fahrer/in entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher/in nachzukommen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im Bereich des Hecks in H.v. ca. 3350 EUR. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer: 06471-9386-0 zu melden.

Sexuelle Belästigung am Bahnhof in Weilburg

Weilburg, Bahnhofstraße / auf dem Bahnsteig 28.01.2023, 21:51 Uhr

Am Samstagabend versuchte ein stark alkoholisierter 33jähriger Mann am Bahnhof in Weilburg mehrfach eine 24 – jährige Frau sexuell zu belästigen. Er setzte sich neben sie auf eine Bank auf dem Bahngleis, sprach sie an und versuchte sich mit ihr über ein Übersetzter Programm auf seinem Handy zu unterhalten. Währenddessen griff er nach ihren Händen, zog sie zu sich heran und wollte sie mehrfach auf den Mund küssen. Die Frau versuchte sich loszureißen und sagte, dass sie das nicht wolle. Der Mann versuchte es jedoch weiter. Die verständigte Polizei konnte den Mann dann noch am Bahnhof antreffen und ihm nachdem die Personalien festgestellt wurden, einen Platzverweis erteilen. Weitere Ermittlungen werden von der Bundespolizei übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer: 06471-9386-0 zu melden.

Eine 30 – jährige Frau aus Seck im Westerwald hatte ihren grauen VW Touran auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums „Werkstadt“ ordnungsgemäß geparkt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass an der Heckstoßstange hinten links ein Schaden entstanden war. Der Schaden wird auf ca. 700.- EUR geschätzt. Durch eine aufmerksame Zeugin war zuvor beobachtet worden, wie ein grauer Opel Zafira gegen das geparkte Fahrzeug gestoßen und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Versuchter Wohnungseinbruch

Tatzeit: Samstag, 28.01.2023, 16.09 Uhr

Tatort: Runkel, Jakob – Hart – Straße

Ein 55 – jähriger Bewohner einer Einliegerwohnung bemerkte, wie zwei Frauen versuchten über die Hauseingangstür in seine Einliegerwohnung einzudringen. Nachdem sie bei der Tatausführung durch ihn gestört worden waren, flüchteten sie von dem Haus in unbekannte Richtung. Der Geschädigte konnte die beiden Frauen wie folgt beschreiben: 1. Westasiatischer Phänotyp, 17-18 Jahre alt, 170 cm groß, schmal, offene schwarze Haare die über die Schultern reichten, trug dunkle Steppjacke und eine dunkle Hose 2. Ebenfalls westasiatischer Phänotyp, 15-16 Jahre alt, 160 cm groß, schmal, schwarze Haare, trug helle Steppjacke Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Raub in einer Wohnung

Tatzeit: Samstag, 28.01.2023, 17.45 Uhr

Tatort: Limburg, Blumenröder Straße

Ein 28 – jähriger Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit wurde von einem ebenfalls aus Syrien stammenden 32 – jährigen Mann in seiner Wohnung zu Boden gestoßen. Der Täter raubte dann das Mobiltelefon des Geschädigten aus dessen Gesäßtasche und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt bei dem Raubüberfall eine Verletzung am rechten Mittelfinger. Gegen den Täter, der namentlich bekannt ist, ermittelt die Polizei nun wegen des Raubdeliktes. Der Wert des Mobiltelefons wird auf ca. 100.- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen die in diesem Bereich eine flüchtende Person gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Tatzeit: Samstag, 28.01.2023, 23.50 Uhr

Tatort: Dornburg – Frickhofen, Friedenstraße 8

Ein 49 – jähriger Mann aus Frankfurt am Main hatte seinen Pkw vor dem Haus Friedenstraße 8 ordnungsgemäß geparkt. Gegen 23.50 Uhr wurde man dann durch ein Geräusch auf den Unfall aufmerksam. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte beim Vorbeifahren den Pkw gestreift und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 6000.- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.