Wiesbaden: Die Polizei-News

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Wiesbaden, Wiesbaden,

Stadtmitte und Vororte, Zwischen Donnerstag, 26.01.2023 und Samstag, 28.01.2023

(mv)Zwischen Donnerstag und Samstagmorgen kam es in Wiesbaden zu mehreren

versuchten und vollendeten Einbrüchen im Stadtgebiet Wiesbaden. a)

Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 27.01.2023, 02:49 Uhr In

der Nacht von Donnerstag auf Freitag, am 27.01.2023 um 02:49 Uhr filmte eine

Überwachungskamera zwei unbekannte Täter, die versuchten, in eine Tankstelle in

der Erich-Ollenhauer-Straße einzudringen. Mittels einem Nothammer und Tritten

gegen die Glasscheibe der Eingangstür versuchen sich beide Täter Zugang zum

Innenraum zu verschaffen. Die Täter lassen von einer weiteren Tatausführung ab

und flüchten in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben

werden: beide männlich, beide trugen Jogginghosen, ein Täter trug eine Maske,

trug eine dunkle Jacke und eine Kapuze, führte eine Umhängetasche mit sich. Der

zweite trug eine dunkle Kappe und führte den Nothammer mit sich. b)

Wiesbaden-Dotzheim, Edisonstraße, Donnerstag, 26.01.2023, 15:30 Uhr bis Freitag,

27.01.2023, 08:43 Uhr Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen kletterten

unbekannte Täter in der Edisonstraße über einen Balkon in eine Wohnung im

Hochparterre. Die Balkontür wurde aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Der

oder die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro und

Sportschuhe der Marke Nike. c) Wiesbaden-Nordenstadt, Chattenstraße, Freitag,

27.01.2023, zwischen 07:45 Uhr und 17:45 Uhr Ein oder mehrere unbekannte Täter

gelangten auf ein Grundstück eines Hauses und konnten eine Terrassentür

aufdrücken. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt. Im Anschluss verließen der

oder die Täter das Haus durch eine weitere Terrassentür. Ob etwas mitgenommen

wurde muss noch festgestellt ermittelt werden. d) Wiesbaden-Freudenberg,

Narzissenweg, Freitag, 27.01.2023, 16:00 Uhr bis ca. 19:20 Uhr Auch im

Narzissenweg verschafften sich Einbrecher Zugang zur Wohnung, indem eine

Terrassentür aufgehebelt und ein Spannungsbruch der Glasscheibe herbeigeführt

wurde. Durch das entstandene Loch konnten die Täter die Tür dann öffnen. Bei der

Duerchsuchnung der Räumlichkeiten wurde Bargeld in Höhe von mehreren Tausend

Euro erbeutet. Über ein weiteres geöffnetes Fenster verließen die Täter das

Haus. e) Wiesbaden, Knausstraße, Freitag, 27.01.2023, 18:00 Uhr bis Samstag,

28.01.2023, 00:15 Uhr Über ein unverschlossenes Garagentor gelangten Einbrecher

auf das rückwärtige Gelände eines Mehrfamilienhauses in der Knausstraße. Hier

wurde wie bereits im Narzissenweg, ein Spannungsbruch an der Glasscheibe zum

Schlafzimmer der Wohnung im Hochparterre herbeigeführt. Im Innern der Wohnung

versperrten der oder die Täter die Wohnungstür von innen. Bei der anschließenden

Durchsuchung der Wohnung wurden ein Sparschwein mit Münzgeld in unbekannter Höhe

entwendet. Eventuell wurden die Täter bei der Tatausübung gestört. Sie flüchten

durch unerkannt vom Tatort.

f) Wiesbaden, Adlerstraße,

Freitag, 27.01.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 28.01.2023, 09:50 Uhr Auch in der

Adlerstraße wurde eine Balkontür im rückwärtigen Bereich durch unbekannte Täter

angegangen. Durch Hebeln wurde auch hier versucht, die Glasscheibe zum Bersten

zu bringen. Während die erste Scheibe zersprang, hielt die zweite Scheibe der

Doppelverglasung stand. Täter gelangen nicht in das Objekt und entfernten sich

in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen sich unter der Rufnummer 0611-345-0 zu melden.

Brand eines Pkw Porsche,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Freitag, 27.01.2023, 14:30 Uhr,

(ds) Am Freitagnachmittag geriet ein Pkw Porsche in der Sonnenberger Straße

während der Fahrt in Brand. Die 73-jährige Fahrerin eines blauen Porsche Boxter

fuhr gegen 14.20 Uhr von ihrer Arbeitsstelle mit dem Fahrzeug los und bemerkte

bereits kurze Zeit danach einen leichten Brandgeruch im Fahrzeug. Anschließend

stellte sie Flammen im vorderen Bereich des Porsche fest. Als diese immer größer

wurden und sich zu einem Brand entfachten, stellte die Frau das Fahrzeug in der

Sonnenberger Straße ab. Das brennende Fahrzeug wurde schließlich durch die

Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf

40.000,- Euro geschätzt. Die Brandursache ist nicht bekannt; Hinweise auf ein

Fremdverschulden liegen nicht vor.

Einbruch in Keller,

Wiesbaden, Blücherplatz, Samstag, 28.01.2023, 08:35 Uhr

(mv)Am Samstagmorgen konnte Dieb in ein Mehrfamilienhaus gelangen und in einem

Kellerverschlag mehrere Gegenstände entwenden. Am Samstagmorgen wurde der

Polizei eine männliche Person in einem Wohnhaus am Blücherplatz gemeldet werden,

die sich dort auffällig verhielt. Bei Eintreffen der Streife war die Person

nicht mehr vor Ort. Bei der Absuche wurde der Keller aufgesucht. Hier konnte

festgestellt werden, dass ein Kellerabteil aufgedrückt und durchwühlt wurde. Der

Besitzer des Kellers stellte in einer Nachschau fest, dass ein Autoradio, eine

Fahrradkette und ein Fahrradreifen entwendet wurde. Eine Beschreibung des Täters

liegt nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 0611-345 2440 zu

melden.

Verkehrsunfall – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße / Saarstraße, Freitag, 27.01.2023, 12:25 Uhr,

(ds) Am Freitagmittag kam es im Kreuzungsbereich der Erich-Ollenhauer-Straße /

Saarstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 51-jähriger

Wiesbadener befuhr gegen 12:25 Uhr mit seinem grauen Opel Mokka die

Erich-Ollenhauer-Straße aus Richtung Dotzheim in Fahrtrichtung Biebrich. Hier

stieß er im Kreuzungsbereich zur Saarstraße mit dem weißen SUV eines 56-Jährigen

aus Wiesbaden zusammen, der die Saarstraße von der BAB A643 kommend befuhr und

nach links in die Erich-Ollenhauer-Straße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß

entstand ein Sachschaden von ca. 14.000,- Euro. Beide Fahrzeugführer gaben bei

der polizeilichen Unfallaufnahme an, dass die Lichtzeichenanlage für ihre

Fahrtrichtung jeweils Grün angezeigt hätte. Das 3. Polizeirevier bittet nun

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und über die

Ampelschaltung Auskunft geben können, sich unter der Telefonnummer 0611 /

345-2340 zu melden.

Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Wiesbaden, Grorother Straße

(L3431), Freitag, 27.01.2023, 20:15 Uhr,

(ds) Bei einem Verkehrsunfall auf der Grorother Straße (L3431) wurden am

Freitagabend zwei Personen leicht verletzt. Ein 58-jähriger Mann aus Wiesbaden

befuhr mit seinem grauen BMW gegen 20:15 Uhr die Grorother Straße aus Richtung

Schierstein in Fahrtrichtung Frauenstein. In der entgegen gesetzten Richtung

fuhr der 26-jährige Fahrer eines schwarzen Seat Ibiza. Dieser wollte nach links

auf den Zubringer zur BAB A66 in Fahrtrichtung Wiesbaden abbiegen und übersah

dabei den entgegen kommenden BMW. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge

wurden der Fahrer und die Beifahrerin des BMW leicht verletzt und mussten zur

Versorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird

auf 16.000,- Euro geschätzt. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und

wurden abgeschleppt.

Verletzte Person bei Verkehrsunfall,

Wiesbaden, Loreleiring / Karlsbader Platz, Freitag, 27.01.2023, 19:24 Uhr

(mv)Am Freitagabend ereignete sich auf dem Loreleiring Ecke Karlsbader Platz ein

Verkehrsunfall bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde und ein hoher

Sachschaden entstand.

Eine 33-jährige Wiesbadenerin befuhr mit ihrem Audi den Loreleiring und wollte

an der Kreuzung Karlsbader Platz nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen

entgegenkommenden 40-jährigen Fahrer eines BMW und stieß mit diesem zusammen.

Der BMW wurde duirch die Wucht des Aufpralles gegen eine dortige Verkehrsinsel

abgewiesen und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Die Audi Fahrerin verletzte

sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde vorsorglich in ein Wiesbadener

Krankenhaus verbracht. Von dort konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder

entlassen werden. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein

Sachschaden von über 32000 Euro.

Alkoholfahrt mit Folgen – zwei Verkehrsunfallfluchten, Wiesbaden,

Kurt-Schumacher-Ring / Werner-Hilpert-Straße Samstag, 28.01.2023, 02:13 Uhr

(mv)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden fast gleichzeitig zwei Unfälle

gemeldet. Eine Unfallflucht im Kurt-Schumacher-Ring und ein Verkehrsunfall in

der Werner-Hilpert-Straße. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden,

dass beide Unfälle in Zusammenhang stehen.

Um 02:13 Uhr wurde durch einen Zeugen ein Unfall auf einem Parkplatz in der

Werner-Hilpert-Straße beobachtet. Hierbei wurde bei einem Rangiermanöver ein

Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug, ein grauer VW

Tiguan, wieder von dem Parkplatz. Fast gleichzeitig erreichte die Polizei ein

weiterer Anruf eines Zeugen, der von beschädigten Verkehrszeichen auf dem

Kurt-Schumacher-Ring berichtete. Hierbei konnten bei der Unfallaufnahme

Fahrzeugteile eines grauen VW aufgefunden und sichergestellt werden. Eine

Streife konnte den grauen VW Tiguan in der Werner-Hilpert Straße, unweit des

Parkplatzes auffinden. Die Fahrerin war dabei, die entstandenen Schäden zu

fotografieren. Das Fahrzeug wies starke Beschädigungen im Front- und Heckbereich

auf. Beide Verkehrsunfälle konnten der angetroffenen Fahrerin zugeordnet werden.

Da die 45-jährige Fahrerin augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand,

wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief mit einem Wert von 2,6

Promille positiv. Die Fahrerin wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen, wo

eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Es

entstand Sachschaden bei beiden Verkehrsunfällen in Höhe von insgesamt ca. 22000

Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++ Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat erwischt +++

Bad Schwalbach (ots) – Taunusstein-Hahn, Hebbelstraße, Freitag 27.01.2023, 22:28

Uhr

(SIm) Am Freitagabend um 22:28 Uhr hörte ein aufmerksamer Bürger dumpfe Schläge

aus der Nachbarschaft. Beim Blick aus dem Fenster sah er zwei Personen, welche

eine Gartenhütte in der Hebbelstraße aufbrachen und diese betraten. Zuvor waren

sie über einen Zaun geklettert, um auf das Grundstück zu gelangen. Er

informierte umgehend die Polizei und gab ständig aktuelle Meldungen weiter. Eine

herbeigeeilte Funkstreife der Polizeistation Bad Schwalbach konnte die beiden

Täter kurz nach Verlassen des Tatortes im Bereich des Parkplatzes am REWE-Center

Taunusstein-Hahn widerstandslos festnehmen. Hierbei handelte es sich um zwei

14-jährige Taunussteiner, die die kurz zuvor gestohlenen Gegenstände noch mit

sich führten. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und an ihre

Erziehungsberechtigten übergeben. Ihnen droht nun eine Strafanzeige wegen

Besonders Schwerem Diebstahl.

versuchter Einbruch in eine Gaststätte in

Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Samstag, den 28.01.2023 um 16:25 h

Am Samstag, den 28.01.2023 um 16:25 versuchten ein unbekannter Mann in eine

Gaststätte in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen einzubrechen. Nachdem er den

Notausgang nicht aufhebeln konnte, schlug er eine Scheibe ein und gelangte so in

einen Nebenraum der Gaststätte. Hier versuchte er die nächste Tür aufzubrechen.

Dabei verursachte er so viel Lärm, dass ein Mitarbeiter, der sich bereits in der

Küche befand, aufmerksam wurde. Als dieser die Tür öffnete und den Einbrecher

erblickte, ergriff dieser die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm

groß, 17-25 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schwarze Steppjacke, dunkle Jeans.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

06124-70780 entgegen.

Trunkenheitsfahrt in Eltville, Wiesweg, Samstag, den 28.01.2023 um 20:27 h

Am Samstag, den 28.01.2023 um 20:27 h wird ein 54Jähriger aus Rüdesheim mit

seinem silbernen Mitsubishi angehalten und kontrolliert, nachdem ein

Verkehrsteilnehmer gemeldet hatte, das Fahrzeug würde Schlangenlinien fahren.

Bei der Kontrolle fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch und deutliche

Ausfallerscheinungen auf. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Fahrer wurde

daraufhin zur Polizeistation Eltville gebracht, wo eine Blutentnahme

durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein

Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben, B 260 zwischen Schlangenbad-Wambach

und der Abfahrt „Roter Stein“, Sonntag, 29.01.2023, 04:50 h

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Sonntag, den 29.01.2023 um 04:50 h ein

PKW im Straßengraben gemeldet. Das Fahrzeug stehe auf der B 260 zwischen

Schlangenbad-Wambach und der Abfahrt „Roter Stein“. Der noch im Fahrzeug

sitzende Fahrer schien alkoholisiert zu sein. Durch die Streife wird der

29jährige Fahrer aus Heidenrod noch im Fahrzeug sitzend angetroffen. Da er

deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest

durchgeführt, der positiv verlief. Er wurde daraufhin zur Polizeistation Bad

Schwalbach gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein

wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.