Bad Dürkheim: Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.01.2023 gegen 18:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge hiesiger Dienststelle, dass soeben eine weibliche Person mit ihrem MINI auf ein Tankstellengelände gefahren sei, welche betrunken ist. Noch während der Anfahrt durch die eingesetzten Beamten, setzte die 54-jährige PKW-Fahrerin ihre Fahrt fort. An ihrer Wohnanschrift in Bad Dürkheim konnte dann die aus dem PKW torkelnde Fahrzeugführerin angetroffen werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte sie vor Ort, weshalb sie im Anschluss auf Grund ihrer augenscheinlichen Alkoholisierung auf hiesige Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden in amtliche Verwahrung genommen. Ob die Beschuldigte ihren Führerschein wiedererhält wird im Nachgang entschieden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):