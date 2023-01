Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 29.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Ohne Versicherungsplakette und zu schnell unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ohne Versicherungsplakette und zu schnell unterwegs war ein 25-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem E-Scooter, als er am 28.01.2023 um 08:00 Uhr durch Beamte in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte neben der fehlenden Versicherungsplakette festgestellt werden, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von bis zu 32 km/h erreichen kann. Der E-Scooter wurde daher zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Taschendiebstählen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 28.01.2023 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neustadt/W. zu zwei Taschendiebstählen. Zunächst befand sich eine 74-Jährige aus Neustadt/W. im Zeitraum von 12:00 – 12:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W.. Im Verlauf des Einkaufes wurde durch bislang unbekannte Täterschaft der Geldbeutel der Dame aus deren am Körper getragenen Handtasche entwendet. Eine 77-Jährige erledigte im Zeitraum von 12:20 Uhr bis 12:50 Uhr ihren Einkauf in einem Discounter in der Talstraße in 67434 Neustadt/W.. An der Kasse bemerkte die Dame letztlich, dass aus ihrer Handtasche ebenfalls der Geldbeutel entwendet wurde. Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Diebstahl von Baustelle

Neustadt/Weinstraße – OT Lachen-Speyerdorf (ots) – Im Zeitraum von 27.01.2023, 18:00 Uhr bis zum 28.01.2023, 11:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein Akkuschrauber der Marke Hilti von einer frei zugänglichen Baustelle, welche sich in der Pestalozzistraße in 67435 Neustadt/W.-Lachen-Speyerdorf befindet, entwendet. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 12:45 Uhr am 28.01.2023 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den rechten Außenspiegel eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW’s in der Hauberallee in 67433 Neustadt/W.. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang, sowie zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):