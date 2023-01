Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Germersheim (ots) – Ein defekter Nebelscheinwerfer sollte am Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr einem 23-jährigen Verkehrsteilnehmer aus dem Raum Speyer zum Verhängnis werden. Dieser wurde durch Beamte der Polizei Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, um ihn auf seine nicht funktionierende Beleuchtung hinzuweisen.

Im Fahrzeuginnern wurde erheblicher Cannabisgeruch wahrgenommen. Er gab an, gerade mit einer Freundin einen Joint geraucht zu haben. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Kabeldiebe unterwegs

Wörth (ots) – Durch einen Zeugen wurden der Polizei Wörth am Samstag 28.01.2023, um kurz nach 01 Uhr, drei verdächtigte männliche Personen gemeldet, welche mit ihrem Pkw auf einem Feldweg nahe des Umspannwerkes Maximiliansau gehalten hätten. Zwei dieser Männer wären mit Bolzenschneider in Richtung des Umspannwerkes gelaufen.

Kurz darauf wären die Personen allerdings wieder zu ihrem KFZ zurück gerannt gekommen und mit diesem davongefahren. Bei dem benutzten Fahrzeug soll es sich um einen Jeep mit ausländischer Zulassung gehandelt haben.

Eine polizeiliche Überprüfung des Umspannwerkes ergab, dass am Außenbereich diverse Kabel gelagert wurden, welche wohl das Objekt der Begierde gewesen sein dürften. Noch am Morgen des 28.01.2023 meldete sich eine Baufirma bei der Polizei und zeigte ebenfalls versuchte Kabeldiebstähle an der Bahnlinie zwischen Hagenbach und Neuburg am Rhein an.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe, sowie des ähnlichen Modus Operandi, ist zu vermuten, dass es sich hier um die selbe Täterschäft gehandelt haben dürfte. Die bei den Vorbereitungshandlungen angerichtete Sachschäden belaufen sich auf ca. 10 000 Euro.