Polizeibeamte von Jugendlichen übel beleidigt

Speyer (ots) – Eine 5-köpfige Gruppe von Jugendlichen im Alter von 15-18 Jahren sollte in der Freiherr-vom-Stein-Straße einer Personenkontrolle durch eine Polizeistreife unterzogen werden. 2 der Jugendlichen begannen hierauf, die beiden Polizisten aufs Übelste zu beleidigen.

Als sich zwei 15- und 17-jährige Jugendliche aus der Kontrolle entfernen wollte, wurde einer von beiden am Arm gegriffen, um ihn festzuhalten. Als der 15-jährige plötzlich ein Pfefferspray in der Hand hielt, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt.

Auch der 17-jährige, welcher sich mit seinem Freund solidarisierte, wurde zu Boden gebracht und gefesselt, um ein Umsichtreten zu unterbinden.

Die beiden Jugendlichen standen mit 0,7 und 0,9 Promille unter Alkoholeinfluss. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Carsurfing

Speyer (ots) – In der Otto-Mayer-Straße wurde am Freitag 27.01.2023 gegen dreiviertel elf ein PKW Fiat Punto gemeldet, der dort mit überhöhter Geschwindigkeit sogenanntes Carsurfing betrieb, das heißt eine Person fährt außerhalb auf dem Autodach mit. Bei Eintreffen der Streife war die Fahrt bereits beendet.

Die 4 Personen im Alter von 15-19 Jahren wurden noch vor Ort angetroffen. Es stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer, der keine Fahrerlaubnis besaß, unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,33 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde versucht, ein Tütchen mit Drogen unter dem Fahrersitz vor den Polizisten zu verstecken.

Spiegeltreter

Speyer (ots) – Am Freitag 27.01.2023 gegen 21.30 Uhr machte in der Gutenbergstraße ein Zeuge eine herannahende Polizeistreife darauf aufmerksam, dass eine männliche Person gegen PKW-Außenspiegel getreten und sich entfernt hätte. Durch die Streife wurde sofort die Verfolgung aufgenommen.

Die Person wurde angetroffen und die Personalien aufgenommen. Allerdings nicht von dem Zeugen, der die Örtlichkeit verlassen hatte. Auch wurden keine Fahrzeuge mit beschädigten Außenspiegeln festgestellt.

Die Polizei bittet diesen Zeugen, sich zu melden unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de. Auch PKW-Eigentümer mit entsprechenden Beschädigungen an ihren Fahrzeugen möchten sich bitte bei der Polizei Speyer melden.

Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) – In der Nacht zum Freitag 27.01.2023 haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Gaststätte im Eichenweg einzubrechen. Allerdings schafften sie es nur in den Vorraum der Gaststätte.

Entwendet wurde nichts. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.