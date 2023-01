Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.01.2023 gegen 20:00 Uhr wurde ein PKW mit polnischem Kennzeichen in der Bruchstraße in Bad Dürkheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 39-jährige Fahrer seit dem Jahr 2020 seinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Aufgrund dessen hätte der Fahrer seinen PKW spätestens im Jahr 2021 in Deutschland ummelden lassen müssen. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige bzgl. eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Bad Dürkheim: Verkehrskontrolle endet in mehreren Strafanzeigen

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.01.2023 gegen 12:45 Uhr wurde in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim ein Kleinkraftrad, besetzt mit zwei Personen, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 16-jährige Fahrer gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Das Kleinkraftrad ist mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h eingetragen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrers konnte Cannabis in Form eines „Joint“ festgestellt werden. Des Weiteren konnte in der Jackentasche des Fahrers ein Schlagring, sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Den Fahrer erwarten nun diverse Strafanzeigen u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei der Durchsuchung des 16-jährigen Sozius konnte ebenfalls ein Schlagring in der Jackentasche festgestellt werden. Auch ihn erwartet nun eine Strafanzeige bzgl. des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Eltern der beiden wurden entsprechend über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Bad Dürkheim: Uneinsichtigkeit endet in Strafanzeige

Bad Dürkheim (ots) – Am Morgen des 27.01.2023 wurde einer 80-jährigen Frau aufgrund eines richterlichen Beschlusses die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Bei der entsprechenden Beschlagnahme der Fahrerlaubnis wurde die Frau durch die eingesetzten Polizeibeamten darauf hingewiesen, dass sie aktuell kein Kraftfahrzeug führen darf. Gegen 12:10 Uhr konnte der PKW der Frau durch die gleichen Beamten im öffentlichen Straßenverkehr fahrend festgestellt werden. Aufgrund dessen wurde der PKW einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Am Steuer des besagten PKW konnte erneut die 80-jährige Frau festgestellt werden. Für diese endete die Fahrt unerwartet an der Örtlichkeit – der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Gegen die Frau wird nun ein entsprechendes Strafverfahren bzgl. Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung einer Fahrradfahrerin

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 27.01.2023 gegen 08:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in der Kanalstraße, Ecke Dresdener Straße in Bad Dürkheim. Die 16-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Dürkheim befuhr mit ihrem Rad die Kanalstraße in Fahrtrichtung B37 in Bad Dürkheim. Sie fuhr auf dem dafür vorgesehenen Radweg. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen PKW stand an der Einmündung Kanalstraße/Dresdener Straße und wollte nach rechts in die Kanalstraße einbiegen. Die Fahrradfahrerin hielt zunächst auf dem Radweg an, da sie dem Fahrer des PKW Vorfahrt gewähren wollte. Da dieser allerdings nicht losfuhr, wollte die 16-jährige den Einmündungsbereich sodann passieren. Als sie sich mit ihrem Fahrrad in Höhe der Motorhaube des PKW befand, sei der PKW losgefahren und touchierte die Fahrradfahrerin am linken Oberschenkel. Die Fahrradfahrerin stürzte zwar nicht, musste sich allerdings mit ihren Händen auf der Motorhaube des PKW abstützen um einen Sturz zu verhindern.

Der PKW Fahrer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die 16-jährige Fahrradfahrerin erlitt Schmerzen am linken Oberschenkel. Zudem wurde ihr Fahrrad leicht beschädigt.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet den Fahrer des weißen PKW sich auf der Polizeidienststelle zu melden. Zudem werden Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, gebeten sich bei Polizei Bad Dürkheim zu melden.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.01.2023 wurden zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurde in Bad Dürkheim in der Sonnenwendstraße gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen, kam es zu einem Geschwindigkeitsverstoß. Dieser wurde bei erlaubten 30 km/h mit 49 km/h gemessen. Die nächste Kontrolle wurde in Herxheim am Berg, in der Weinstraße durchgeführt. Hierbei wurde der Verkehr aus Richtung Dackenheim gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen wurden 6 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 50 km/h gemessen. Die Kontrollstelle wurde von den Anwohnern wahrgenommen und ausdrücklich positiv gesehen und begrüßt.

Bad Dürkheim: Dreister Handydieb

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.01.2023 gegen 15:30 Uhr wurde in einem Restaurant in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim das Handy der Restaurantinhaberin entwendet. Diese hatte ihr Handy auf einem Tisch abgelegt. Der bislang unbekannte Täter betrat das Restaurant, nahm das Handy an sich und verließ schnell die Örtlichkeit. Zeugen konnten beobachten, wie er sich mit einer weiblichen Person in Richtung Bahnhof entfernte. Die Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der Täter war ca. 16 Jahre, 1,80 m groß und hatte eine normale Statur. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Wintermütze. Seine weibliche Begleitung war ca. 16 Jahre und hatte brünette Haare. Sie trug eine schwarze Jacke. Es handelte sich um ein IPhone 12 Pro Max weiß, mit roter Hülle, im Wert von 900 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Ausgefallene Straßenbeleuchtung

Grünstadt/Leiningerland (ots) – In der Nacht zum Samstag kam es aufgrund technischer Schwierigkeiten in Grünstadt und angrenzenden Ortschaften zu Ausfällen der Straßenbeleuchtung. Der verständigten Energieversorger konnte die Probleme nicht unmittelbar lösen.

Grünstadt: Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

Grünstadt (ots) – Leichte Verletzungen trug eine 55 Jahre alte Fußgängerin gestern gegen 14:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall davon. Die Frau ging die Langgasse in Richtung Ostergasse entlang, als ein Autofahrer vom Holzweg nach rechts in die Langgasse einbog. Der 54-Jährige übersah die zu Fuß Gehende und erfasste sie mit seinem Pkw. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenahaus gebracht. Am Pkw entstand offenbar kein Schaden.

Kallstadt: Falscher Polizeibeamter

Kallstadt (ots) – Am 27.01.2023 gegen 09:30 Uhr wurde ein 85-jähriger Mann auf einem Feldweg in Kallstadt mit seinem PKW von einer männlichen Person angehalten. Die Person gab sich als Polizeibeamter aus und forderte den 85-jährigen Mann auf, seinen Führerschein vorzuzeigen. Eine Uniform trug der Mann nicht, einen entsprechenden Dienstausweis konnte die Person ebenfalls nicht vorzeigen. Der 85-jährige Mann entfernte sich entsprechend von der Örtlichkeit und fuhr unmittelbar daraufhin zu hiesiger Polizeidienststelle um den Vorfall zu melden. Gegen den unbekannten Mann wird nun bzgl. einer Amtsanmaßung ermittelt. Personen, welche ebenfalls im oben genannten Zeitraum angesprochen wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

Hettenleidelheim: Vorfahrt missachtet

Hettenleidelheim (ots) – Am Donnerstag (26.01.2023) gegen 18:30 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw. Die Fahrerin eines Seat beabsichtigte, von der Tiefenthaler Straße nach links in die B 47 einzubiegen. Hierbei übersah sie die Vorfahrtberechtigte, von rechts herannahende Fahrerin eines BMW und es kam zur Kollision. Nach dem Unfall war das Auto der Unfallverursacherin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

