Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am 26.01.2023 meldete eine 73-Jährige der Polizei, dass ihre zwei Geldbörsen aus dem Rucksack entwendet wurden, in welchen sich unter anderem Bargeld in Höhe von ca. 120 Euro befand. Der Diebstahl muss zwischen 15-18:30 Uhr passiert sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 26.01.2023, beobachteten zwei aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein vor ihnen fahrendes Auto, welches aufgrund seiner Fahrweise auffiel. Diese äußerte sich unter anderem durch das Fahren von Schlangenlinien und unregelmäßige Geschwindigkeit. Als der PKW sodann auf dem Parkplatz eines Supermarktes parkte, verständigten die beiden die Polizei.

Diese führte bei dem 54-jährigen Fahrer gegen 20:30 Uhr eine Verkehrskontrolle durch, bei welcher ein deutlicher Atemalkoholgeruch auffiel. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, welche einen Wert von 2,6 Promille ergab. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Unfall in Kreisverkehr – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 26.01.2023 gegen 19:40 Uhr kam es im Kreisverkehr der Damaschkestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jährige Fahrer befuhr mit seinem Auto die Damaschkestraße, als es im dort befindlichen Kreisverkehr zum Zusammenstoß mit einem weiteren PKW kam.

Der 27-Jährige konnte noch beobachten, wie der Unfallverursacher das eigene Fahrzeug mit einer Lampe begutachtete und die Fahrt dann unvermittelt fortsetzte. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Wer hat den Unfall gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben?

Diese nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Unbekannte Fahrradfahrerin beschädigt Autos

Ludwigshafen (ots) – Am 26.01.2023 um 13:10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie eine Fahrradfahrerin in der Bismarckstraße durch einen Sturz zwei geparkte Autos beschädigte. Danach entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben:

dunkle Haare, helle Mütze, schwarze Jacke, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, helle Schuhe. Es handelte sich um ein helles Damenrad.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.300 Euro. Wer kann Hinweise zum Unfall machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfallflucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) -Im Zeitraum 25.01.2023, 22 Uhr bis 26.01.2023, 10:30 Uhr wurde ein grauer BMW Mini in der Bleichstraße beschädigt. Der Halter stellte fest, dass der rechte Außenspiegel vermutlich von einem anderen Fahrzeug abgefahren wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag (26.01.2023), zwischen 7.30 und 10.15 Uhr, in ein Wohnhaus im Bereich Am Schloßkanal ein. Aus dem Haus wurden Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Katalysatoren gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Insgesamt 4 Katalysatoren wurden in der Nacht von Mittwoch (25.01.2023) auf Donnerstag (26.01.2023) aus vier geparkten Transporter ausgebaut und entwendet. Die Fahrzeuge waren auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Ernst-Boehe-Straße abgestellt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.