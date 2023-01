Mehrere Kontrollstellen der Polizei

Speyer (ots) – Am Donnerstag 26.01.2023 richtete die Polizei mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet ein. Zwischen 09-10:30 Uhr wurden in der Auestaße Verkehrskontrollen durchgeführt. Es wurden nachfolgende Verstöße geahndet: 6x Sicherheitsgurte nicht angelegt, 2x Handyverstoß, 1x abgelaufene Hauptuntersuchung.

Zwischen 10:30-11:00 Uhr kontrollierten die Beamten 6 Fahrräder in der Bahnhofstraße. Es wurden 4 Verstöße wegen Fahrens in falscher Fahrtrichtung geahndet. Weiterhin wurden die Radfahrer hinsichtlich der erhöhten Unfallgefahr durch mangelnde Beleuchtungseinrichtungen bei Dunkelheit und schweren Unfallfolgen bei fehlendem Schutzhelmen hingewiesen.

Zwischen 12-16:00 Uhr, führten Polizeikräfte an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Radfahrer durch. Insgesamt wurden dabei 27 Fahrräder kontrolliert. Bei den Kontrollen wurde der Fokus auf die Benutzung der Radwege und Überprüfung, ob es sich um mögliches Diebesgut handeln könnte gelegt. 8 Radfahrer nutzten hier den falschen Radweg.

Des Weiteren richteten die Beamten eine Kontrollstelle im Bereich der Geibstraße ein. Es konnten 4 Handyverstöße und ein nicht angelegter Gurt festgestellt werden.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Speyer (ots) – In der Nacht vom 25.01.2023 auf den 26.01.2023 versuchten bislang unbekannte Täter eine Eingangstür zu einem Lebensmittelgeschäft in der Roßmarktstraße aufzuhebeln. Die Tür konnte jedoch nicht geöffnet werden. Der Laden wurde bereits das zweite Mal im Januar angegangen.

Wer hat im Bereich der Roßmarktstraße etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Einbrüche in Kellerräume

Speyer (ots) – Unbekannte Täter gelangten zwischen dem 22.01.2023, 20:00 Uhr und 25.01.2023, 10:00 Uhr in eine Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Ludwigsstraße. Am vier Türen konnten Hebelmarken festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Auch in der Else-Krieg-Straße versuchten unbekannte Täter in der Zeit vom 24.01.2023, 22:00 Uhr bis zum 26.01.2023, 13:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus mehrere Keller aufzuhebeln, dabei gelang es den Tätern zwei von acht Kellerabteile aufzubrechen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen gibt es noch keine Informationen über das mögliche Diebesgut. An den Türen entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.000 EUR.

Im Zeitraum zwischen dem 24.01.2023, 16:30 Uhr bis 25.01.2023, 08:30 Uhr hebelten unbekannte Täter in Tiefgaragen in der Hans-Stempel-Straße zwei Kellerabteile auf. Aus einem Keller wurden zwei große Packungen Waschmittel entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Wer hat im Bereich der Ludwigstraße, Hans-Stempel-Straße oder Else-Krieg-Straße etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)