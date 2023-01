Polizeibeamte und Rettungsdienst angegriffen

Frankenthal (ots) – Am 26.01.2023 gegen 20:00 Uhr teilte eine Mutter der Polizei Frankenthal mit, dass sich ihr jugendlicher alkoholisierter 15-jähriger Sohn in der gemeinsamen Wohnung im Schießgartenweg aggressiv verhielt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort, schlug und trat der Jugendliche in Richtung der Polizeibeamten und des hinzugerufenen Rettungsdienstes.

Er traf einen Polizeibeamten 2 Mal im Gesicht und einen Rettungssanitäter im Unterleib. Zudem beleidigte er alle vor Ort befindlichen Einsatzkräfte mehrfach.

Alle Polizeibeamte vor Ort blieben unverletzt, der Rettungssanitäter wurde leicht verletzt. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss entwendet – Ingewahrsamnahme

Frankenthal (ots) – Am 26.01.2023 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei Frankenthal durch einen Frankenthaler Lieferdienst in der Dürkheimer Straße dahingehend informiert, dass ein unabgeschlossenes Fahrzeug durch einen 62- Jährigen amtsbekannten Mann aus Frankenthal vor dem Lieferdienst entwendet worden sei.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW beschädigt einige Stunden später vor dem Anwesen des Mannes festgestellt werden. Bei dem vor Ort festgestellten alkoholisierten Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen. Dort beleidigte er einen Krankenpfleger, weshalb er den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbrachte. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Täterfestnahme nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Frankenthal (ots) – Am Montag 23.01.2023 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Frankenthal über einen aktuellen Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Freinsheimer Straße in 67227 Frankenthal in Kenntnis gesetzt. Mehrere entsandte Streifen konnten vor Ort 2 männliche Personen aus Frankenthal im Alter von 21 bei der Tatbegehung feststellen und kontrollieren.

Das mitgeführte Aufbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Nach Beendigung polizeilicher Maßnahmen auf der Dienststelle wurden sie entlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren. Es bedarf weiterer Ermittlungen, ob der Zigarettenautomat bestückt war. Der Schadenswert beläuft sich auf ca. 250 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.