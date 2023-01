Karlsruhe – Wiederholte Sachbeschädigungen an Gebäude

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Freitag und erneut am Freitagmittag

beschädigten zunächst unbekannte Täter mit Farbe die Hausfassade eines Gebäudes

in der Karlsruher Südweststadt. In dem Haus befindet sich unter anderem die

Geschäftsstelle einer politischen Partei. Bei der Tat am Freitagmittag nahm die

Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag brachten Unbekannte Farbe und einen Schriftzug auf die Fassade und

ein Fenster eines Mehrparteienhauses in der Redtenbacherstraße auf. Am Freitag

um kurz vor 13:00 Uhr wurden der Polizei an der gleichen Anschrift mehrere

Personen gemeldet, die gerade die Fassade mit Farbe beschmieren würden. Eine

kurz darauf eintreffende Streifenbesatzung nahm noch am Tatort einen 28-jährigen

Mann vorläufig fest. Weitere Personen wurden nicht festgenommen.

Der Verdächtige wurde auf das nahegelegene Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt

gebracht und nach Abschluss der ersten strafprozessualen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen

Sachbeschädigung rechnen. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen

dauern an und werden bei der Inspektion für Staatsschutz bei der Kriminalpolizei

Karlsruhe geführt.

Zugbegleiter bei Kontrolle angegriffen

Bruchsal (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Ein 25-jähriger togoischer Staatsangehöriger wurde nach einer mutmaßlichen

versuchten räuberischen Erpressung am Donnerstag (26. Januar) auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter am Amtsgericht Bruchsal vorgeführt.

Dieser erließ einen Haftbefehl, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige am Donnerstag

den Zugbegleiter einer S-Bahn auf der Fahrt von Karlsruhe nach Bruchsal

angegriffen und mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben.

Vorangegangen sei eine routinemäßige Fahrscheinkontrolle, welcher sich der

25-Jährige entziehen wollte. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im

Besitz eines erforderlichen Fahrscheines.

Zeugen gelang es, die Polizei zu verständigen, sodass der Tatverdächtige am

Bahnhof in Bruchsal vorläufig festgenommen werden konnte.

Der 61-jährige Zugbegleiter erlitt durch die Faustschläge sichtbare Verletzungen

im Gesicht. Zur medizinischen Behandlung brachten ihn Rettungskräfte in ein

Krankenhaus.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Karlsruhe – Raser gerät in Gegenverkehr und drängt Fahrzeug von der Straße – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Nord-West-Stadt konnte ein 63-Jähriger heute

Morgen gegen 09:30 Uhr in der Kaiserslauterner Straße einen Frontalzusammenstoß

verhindern, indem er auf den Fahrbahnrand auswich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 63-jährige Fahrer auf der Straße Alter

Postweg in Richtung Kaiserslauterner Straße. Dort nahm er wohl kurz vor der

Überführung der Straßenbahnlinie ein entgegenkommendes Fahrzeug mit deutlich

überhöhter Geschwindigkeit wahr. Im Kurvenbereich soll besagtes Fahrzeug

aufgrund der hohen Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Um einen

Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 63-Jährige geistesgegenwärtig auf

den Grünstreifen aus und überfuhr dort einen Leitpfosten. Anschließend entfernte

sich der Raser von der Unfallstelle.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Laut Zeugenaussagen fuhr der Unfallverursacher ein dunkles Fahrzeug. Weitere

Informationen sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise über das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannten Tätern gelang es am Donnerstag, in ein Haus in

Karlsbad-Langensteinbach einzudringen, Diebesgut im Wert von mehreren tausend

Euro an sich zu nehmen und unerkannt zu flüchten.

Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr

gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus in der Keltenstraße in Langensteinbach

und durchwühlten auf ihrer Suche nach Wertgegenständen die Räumlichkeiten. Der

entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 in Verbindung zu

setzen.

Eggenstein-Leopoldhafen – Herrenloses Fahrzeug rollt auf die Fahrbahn und verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Auf der Hauptstraße in Eggenstein-Leopoldshafen ereignete es

am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein

nichtbesetztes Fahrzeug auf die Straße geriet und mit einem Fahrzeug

kollidierte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich das leere Fahrzeug auf einem

Parkplatz und rollte aufgrund der nicht angezogenen Handbremse auf die Fahrbahn.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Beifahrerseite eines auf der

Fahrbahn fahrenden Autos.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Die Polizei Karlsruhe rät, nach jedem Parkvorgang – im Zweifelsfall auch ein

zweites Mal – sorgfältig zu prüfen, ob Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellt

wurde.