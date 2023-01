Mannheim-Schönau: Brand eines Mehrfamilienhauses

Mannheim (ots) – Polizei und Rettungskräfte mussten am Freitagmorgen gegen 09:30

Uhr zu einem Brand im Max-Winterhalter-Ring ausrücken. Hier wurde durch Anwohner

Rauch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die Feuerwehr konnte

vor Ort einen Brand in einer Wohnung feststellen und löschen. Die Anwohner des

Anwesens konnten rechtzeitig evakuiert werden. Es befand sich kein Bewohner in

der Wohnung. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Wohnung ist vorerst

unbewohnbar. Die restlichen Anwohner konnten zu einem späteren Zeitpunkt wieder

in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang

noch unbekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an und werden durch die

Kriminalpolizei geführt.

Mannheim-Sandhofen: Nach Unfall Führerschein einbehalten

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend kam es in der Domstiftstraße zu einem

Verkehrsunfall wobei der Verursacher zunächst flüchtete, letztlich aber gestellt

wurde. Eine Hyundai-Fahrerin musste an einer Engstelle auf Höhe der Kreuzung

Karlstraße, anhalten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Nachdem dies

geschehen war, fuhr plötzlich ein 44-Jähriger mit seinem Transporter und hoher

Geschwindigkeit an den beiden Wartenden vorbei. Dabei streifte er den vorderen

Kotflügel der Hyundai-Fahrerin, fuhr aber weiter. Die 36-Jährige und ein Zeuge

folgten dem Unfallverursacher anschließend bis in die Sonnenstraße, wo der Mann

anhielt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Sandhofen, stellten diese erhebliche Alkoholgeruch

ausgehend vom 44-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert

von 1,1 Promille. Der Unfallverursacher musste die Beamten daraufhin zur

Dienststelle für eine Blutentnahme begleiten, wobei sich Hinweise ergaben, dass

er zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Dorgenvortest bestätigte auch

diesen Verdacht: Der Test schlug gleich dreimal an, sodass eine weitere

Blutentnahme fällig wurde. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde einbehalten.

Mannheim-Wohlgelegen: Unaufmerksamkeit führt zu schwerem Unfall

Mannheim (ots) – Knapp 20.000 Euro Sachschaden, vier beschädigte Fahrzeuge und

zwei Leichtverletzte – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am

Donnertagabend in der Friedrich-Ebert-Straße. Eine 57-jährige Peugeot-Fahrerin

bemerkte um 19:45 Uhr zu spät, dass die vor ihre Fahrenden aufgrund einer roten

Ampel bremsten und fuhr letztlich auf den Hyundai eines 51-Jährigen auf. Dieser

wurde wiederum auf einen vor ihm stehenden VW Golf aufgeschoben. Der Golf kam

letztlich im Heck des vor ihm stehenden Fiat zum Stillstand. Die

Unfallverursacherin sowie die Beifahrerin des Golfs wurden durch den

Zusammenstoß leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst kam auch die Feuerwehr zum Einsatz, da aus

dem Motorraum des Hyundai Rauch aufstieg. Die Wehrleute konnten das Ausbrechen

eines Feuers aber verhindern. Der Peugeot sowie der Hyndai wurden abgeschleppt.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Laptop aus der Hand gerissen und geflüchtet

Mannheim (ots) – Von hinten näherte sich am Donnerstagabend ein bislang

Unbekannter an eine 22-Jährige auf dem Schwetzingen Platz an und griff

unvermittelt nach deren Laptoptasche. Noch bevor die junge Frau reagieren

konnte, rannte der Täter samt Beute im Wert von mehr als 2.000 Euro in Richtung

Mühldorfer Straße davon. Auch eine eingeleitete Fahndung nach dem Dieb blieb

ohne Erfolg. Dieser kann allerdings wie folgt beschrieben werden: männlich,

schlank, 1.80m groß, trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze glänzende Jacke

und blaue Jeans.

Zeugen, die gegen 19.30 Uhr die Tat beobachteten oder Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-3310 zu melden.