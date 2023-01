Wissen, wann es Zeit ist nach Hause zu gehen

Mainz (ots) – Nachdem eine Gruppe junger Mainzer zuerst in eine Schlägerei auf dem Messegelände verwickelt und später in der Innenstadt an einer massiven Auseinandersetzung beteiligt war, beendete die Polizei den Abend für die 3 Personen mit Platzverweisen. Zuerst gerieten die zwei 19- und ein 20-Jähriger gegen 01 Uhr am Freitag 27.01.2023 nach dem Besuch einer Veranstaltung auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim in Streit mit 2 Jugendlichen.

Dabei kam es zu mindestens einer Körperverletzung durch einen 19-Jährigen, als dieser einem 17-Jährigen aus dem Hunsrück die Nase blutig schlug. Die Polizei unterband weitere Auseinandersetzungen und leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Der 19-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt 1,9 Promille. Er verließ im Anschluss mit seiner Gruppe das Messegelände.

Gegen 02:30 Uhr ist die Personengruppe um den 19-Jährigen erneut in eine Auseinandersetzung verwickelt. Am Schillerplatz provozierten sie eine Gruppe junger Männer (19, 19, 24 Jahre) bis es wieder zu einer Schlägerei kam.

Zeugen berichteten später von extrem wuchtigen Schlägen durch beiden Gruppierungen.

Die Polizei konnte mit insgesamt 8 Einsatzkräften die Situation beruhigen und gegen Beteiligte Verfahren wegen Körperverletzungen einleiten. Da die Gruppe junger Mainzer sich durch ihr Verhalten für einen weiteren Verbleib in der Innenstadt nicht qualifizierten, erhielten sie einen Platzverweis und mussten ihren Ausflug beenden.

Hohe Beanstandungsquote bei Verkehrskontrollen

Mainz-Weisenau (ots) – 27-mal nicht angeschnallt, 21-mal Handy am Ohr, das ist die Bilanz von stationären Verkehrskontrollen der Mainzer Polizei am Donnerstag in der Wormser Straße. Sowohl Vormittags als auch Nachmittags kontrollierten 11 Polizisten, Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Weisenau. Insgesamt wurden 52 Fahrzeuge und 58 Personen kontrolliert.

In 48 Fällen hatte einer der Insassen den Sicherheitsgurt nicht angelegt oder nutzte als Fahrer ein Handy. Einige Fahrer konnten vor Ort ihre Strafe zahlen, in den restlichen Fällen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Strafe für das Nutzen eines Mobiltelefons liegt aktuell bei 100 Euro und 1 Punkt in Flensburg, für einen nicht angelegten Gurt muss man 30 Euro bezahlen.

Betrüger erbeuten 3000 Euro

Mainz-Hechtsheim (ots) – Unter einem Vorwand verschafften sich am Donnerstag zwei angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens Zutritt zur Wohnung einer 92-Jährigen in Mainz-Hechtsheim und stahlen 3.000 Euro.

Am frühen Nachmittag klingelten zwei Männer bei der 92-Jährigen und täuschten ihr vor, die Steckdosen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Ohne die Absichten der Männer zu kennen, ließ die Frau sie hinein, ca. 20min später verließen sie die Wohnung wieder. Daraufhin stellte die Frau fest, dass ihre Matratze im Schlafzimmer umgeschlagen wurde. Darunter befand sich ein Umschlag mit 3000 Euro, welcher durch die Täter entwendet wurde.

Vermutlich um die Frau davon abzuhalten selbst die Polizei zu alarmieren, rief ein Mann sie nach der Tat an, gab vor der Polizeipräsident zu sein und gleich bei ihr nach dem Rechten zu schauen. Mehrere Stunden tauchte niemand auf, woraufhin sie die Polizei verständigte. Die Geschädigte wurde über den Betrugsfall aufgeklärt.

Täterbeschreibung:

Beide Täter waren ca. 35-40 Jahre alt, mit kräftiger Statur, hatten mittellanges schwarzes Haar, waren mit dunkelblauen Overalls mit der Aufschrift „T“ gekleidet und sprachen deutsch ohne Akzent. Ein Täter war ca. 170cm, der Andere ca. 175cm groß.

Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Einbruch in Einfamilienhaus

Selzen (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Selzen eingestiegen. Die Einbrecher nutzten die Gelegenheit, als die Bewohner 3 Stunden lang nicht zu Hause waren, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Nachdem sie sich Zutritt zum Hausinneren verschafft hatten, durchwühlten sie das Haus nach Wertgegenständen.

Schlussendlich entwendeten die Täter eine Kaffeemaschine und mehrere Armbanduhren und flüchteten über die Terrasse. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Getunte Motorroller

Sprendlingen (ots) – Am 26.01.2023 gegen 07:30 kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Straße „Am Weiher“ in Sprendlingen einen Mofaroller, bei welchem festgestellt werden konnte, das dieser augenscheinlich entdrosselt wurde und eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 70km/h erreichte. Der 15-jährige Fahrer konnte lediglich eine hierfür nicht ausreichende Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen.

Noch während der Kontrolle des ersten Motorrollers kam ein zweiter Motorroller angefahren, welcher ebenfalls einer Kontrolle unterzogen wurde. Bei diesem Motorroller konnten bereits mit Kontrollbeginn einige technische Veränderungen festgestellt werden, welche unter anderem auch den Einbau eines Sportauspuffs umfassten.

Die Modifikationen ergaben in diesem Fall eine Steigerung der Höchstgeschwindigkeit auf knapp 80km/h. Auch der 16-jährige Fahrer dieses Motorrollers war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und das jeweilige Kennzeichen sichergestellt. In beiden Fällen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

2x Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – Pfarrer-Seiberz-Straße, 25.01., 17:00 Uhr bis 26.01., 10:00 Uhr – Eine Frau brachte eine Sachbeschädigung zu ihrem Nachteil zur Anzeige. Sie hatten ihren schwarzen Audi Q5 mit B-Kennung im genannten Zeitraum abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie drei tiefe Kratzer an ihrem Fahrzeug fest. Sie gab an, dass ihr dies bereits zum dritten Mal geschehen sei.

Bingen (ots) – Wilhelmstraße, 17.01., 19:00 Uhr bis 19.01., 10:00 Uhr – Eine Frau parkte ihren weinroten Golf 3 mit MZ-Kennung gegenüber der Wilhelmstraße auf Haushöhe Nummer 14. Als sie nach zwei Tagen zum PKW zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest. Vermutlich beim Parkvorgang hatte ein anderes Fahrzeug das Auto touchiert und der Fahrer sich unerlaubt von der Verkehrsstelle entfernt.

Wer hat etwas Auffälliges beobachtet? Die Polizei bittet um in beiden Fällen um Hinweise von Zeugen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wolfsheim (ots) – 26.01., An den Gärten – Ein Postzusteller parkte sein Zustellfahrzeug auf der Straße, um Pakete auszuliefern. Hierbei vergaß er die Bremse, so dass das Fahrzeug rückwärts die Straße hinabrollte.

Schließlich kollidierte es mit einem an einer Grundstückseinfahrt geparkten PKW. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots) – 26.01., Saarlandstraße, 11:10 Uhr – Bei einer allgemeinen Streifenfahrt in Richtung Stadt wurden die Beamten auf einen Radfahrer aufmerksam, der einen Fußgänger begleitete, ohne dabei die Pedale zu betätigen.

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten einen eingebauten Elektromotor, mit dem das Fahrrad alleine schon auf 25 km/h kam. Ein Versicherungskennzeichen suchten die Beamten vergebens, so dass kein ausreichender Versicherungsschutz bestand.

Der Mann behauptete, dies nicht gewusst zu haben. Da er glaubhaft versicherte, von nun an schieben zu wollen, wurde auf eine Sicherstellung des E-Bikes verzichtet.

Leergut-Diebstahl

Bingen (ots) – 26.01., Mainzer Straße, 06:34 Uhr – Der Mitarbeiter eines Supermarkts meldete einen soeben versuchten Leergut-Diebstahl. Der Beschuldigte war bereits geflohen. Die sofort entsandte Streife konnte den Täter hinter einem Busch ausfindig machen.

Laut Angaben des Marktleiters hatte er versucht, 8 Kisten à 12 Flaschen Leergut im Wert von 24,00 EUR auf einem Einkaufswagen abzutransportieren. Daran hatte das Personal ihn jedoch gehindert. Der Mann erhielt einen Platzverweis.