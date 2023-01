Verpuffung in Mehrfamilienhaus

Zeiskam (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 27.01.2023 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Zeiskam aus bislang unbekannten Gründen zu einer Verpuffung. Die beiden 59- und 63-jährigen Bewohner der Wohnung wurden hierbei verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei kam vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Laserkontrollen

Knittelsheim (ots) – Am 26.01.2023 wurden in der Hauptstraße in Knittelsheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h wurden 58 Fahrzeuge gemessen. Es ergaben sich insgesamt 20 Verstöße. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 49 km/h. Zudem stand ein Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Seine Weiterfahrt war beendet und eine Blutprobe wurde entnommen. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Verfahren zu.