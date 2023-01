BAB 5 / Karlsruhe: Unfall mit Teilsperrung auf der BAB5 Karlsruhe in Richtung Heidelberg – SPERRUNG AUFGEHOBEN

BAB 5 / Karlsruhe (ots) – Heute Morgen gegen 08:30 Uhr mussten zwei Fahrstreifen

auf der BAB 5 Karlsruhe in Fahrtrichtung Heidelberg, zwischen Kronau und Kreuz

Walldorf, aufgrund eines Unfalls mit fünf Fahrzeugen bis 10:15 Uhr gesperrt

werden. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, weiterhin war eine

Fahrbahnreinigung aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe erforderlich. Zwei

Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden.

Es kam zu einer zwischenzeitlichen Staubildung, die sich aber bereits am

Auflösen ist.

BAB 6/ Rauenberg: Unfall mit Vollsperrung der BAB6

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf Grund eines Unfalls gegen 07.30 Uhr auf der BAB 6

in Fahrtrichtung Mannheim nach der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg mit

mehreren beteiligten Fahrzeugen, wurde die Fahrbahn bis 08.10 Uhr voll gesperrt.

Ein LKW fahrer befuhr die mittlere Fahrspur und wollte im Verlauf auf die rechte

Fahrspur wechseln. Hier befand sich ein PKW Fahrer, welchen er am Heck

touchierte. Der PKW Fahrer kam ins Schleudern und wurde gegen die Betonwand

abgewiesen. Hierbei wurde der PKW Fahrer leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme

wurde die Fahrbahn vorübergehend gesperrt und konnte um 08.10 Uhr teilweise und

um 08.55 Uhr vollständig freigegeben werden. In der Zeit der Sperrung wurden

verkehrslenkende Maßnahmen eingeleitet.

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Apotheke Auto entwendet – Zeugen gesucht!

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag, den 24.01.2023, schlugen

Unbekannte gegen 3.30 Uhr die Schaufensterscheibe einer Apotheke in der

Stettiner Straße ein und gelangten so in die Geschäftsräume. Dabei entwendeten

sie aus der Kasse einen geringen Bargeldbetrag und den Schlüssel für das

Botenauto, mit dem Medikamente ausgefahren werden. Mit dem Auto und der

gemachten Beute flüchteten die Täter anschließend in Richtung Hemsbach. Ihre

Flucht endete jedoch auf der K4229, kurz vor der Südspange, wo das Fahrzeug von

der Fahrbahn abkam und sich im Straßengraben festfuhr. Die anschließende

Fahndung nach den Flüchtigen mit einem Personensuchhund verlief allerdings

erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit den

Ermittlern unter Tel.: 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbruch Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Schmuck und Bargeld erbeutete

ein oder mehrere Unbekannte am Donnerstagnachmittag aus einem Haus Beim

Bildstock – die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von 11.20 Uhr bis

19.45 Uhr verschafften sich die oder der Einbrecher durch brachiales Aufhebeln

einer Fensters Zutritt in die Wohnräume und durchsuchten diese. Samt Beute im

Wert von mehreren tausend Euro flüchteten die Eindringlinge über die Terrasse.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Über 2.000 Euro an Whats-App-Betrüger überwiesen

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In dem Glauben ihrem Sohn zu helfen,

überwies eine 49-Jährige am Donnerstagabend einen vierstelligen Betrag an

bislang unbekannte Betrüger/-innen. Die Frau erhielt zunächst eine SMS von einer

unbekannten Nummer, in der sich der oder die Unbekannte als Angehöriger ausgab,

der sich unter einer neuen Nummer melden würde. Im anschließenden Chatverlauf

über WhatsApp wurde die 49-Jährige um eine Überweisung wegen einer drängenden

Rechnung gebeten. Im Glauben ihrem Sohn zu helfen, überwies die Frau noch am

Abend über 2.000 Euro. Kurze Zeit später flog der Betrug auf und die Frau

erstattete Anzeige.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen die Betrugsmasche

über WhatsApp schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/