Heidelberg: Waghalsiger Fluchtversuch bleibt erfolglos

Heidelberg (ots) – Mit einem Sprung in den Neckar versuchte sich ein 22-Jähriger

in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einer Kontrolle zu entziehen –

allerdings ohne Erfolg.

Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wurden um 2.30 Uhr auf der

Theodor-Heuss-Brücke auf einen jungen Mann aufmerksam, der in Schlangenlinien

auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle gab der

deutliche Alkoholisierte und angeblich „17-Jährige“ an, keinen Ausweis dabei zu

haben. Zudem täuschte er beim Atemalkoholtest lediglich vor in das Gerät zu

pusten, was allerdings schnell auffiel. Als er daraufhin zur Dienstelle zwecks

einer Blutentnahme gebracht werden sollte, gab er seine Habseligkeiten an seine

zwischenzeitlichen eingetroffenen Begleiter ab, kletterte in Windeseile über das

Brückengeländer und sprang kopfüber in den Neckar. Noch vor Eintreffen der

alarmierten Wasserrettung nahmen die Uniformierten den 22-jährigen Schwimmer am

Nordufer in Empfang. Völlig durchnässt aber unverletzt, kam der junge Mann

anschließend mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach der medizinischen

Versorgung wurden ihm gleich zwei Blutproben genommen, da er neben dem Einfluss

von Alkohol auch unter Drogen stand. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr strafrechtlich verantworten und mit Konsequenzen für seine

Fahrerlaubnis rechnen.

Heidelberg-Bergheim: Unachtsamer Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall – Verursacher flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagabend kam es um 19.15 Uhr auf der Römerstraße zu

einem Verkehrsunfall, wobei der Verursacher flüchtete. Ein 72-Jähriger fuhr mit

seinem Seat auf der zweispurigen Straße, als auf Höhe der Willy-Hellpach Schule

plötzlich ein VW-Fahrer von links nach rechts wechselte. Um einen Zusammenstoß

zu verhindern wich der Seat-Fahrer nach rechts aus und kollidierte dabei mit dem

Bordstein wobei der vordere Reifen platzte. Der VW-Fahrer fuhr indes weiter. Bei

diesem soll es sich um einen weißen oder silbergrauen VW Golf handeln. Zeugen

des Geschehens oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 18570

an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Heidelberg (ots) – Am Mittwochnachmittag schlug ein bislang Unbekannter die

Seitenscheibe eines geparkten Audi in der Kleinschmidtstraße Ecke

Zähringerstraße ein und entwendete daraus eine Handtasche samt Inhalt. Die

40-jährige Eigentümerin hatte diese beim Verlassen ihres Autos um 15.45 Uhr auf

dem Beifahrersitz zurückgelassen. Als sie nur wenige Minuten später zurück zu

ihrem Fahrzeug kam, war die Tasche weg.

Glück im Unglück: Die Handtasche wurde noch Abend in einem nahegelegenen

Vorgarten gefunden. Der Täter hatte wohl lediglich das Bargeld aus dem

Geldbeutel genommen und die Tasche dann weggeschmissen. Die Tasche, der

Geldbeutel und alle Ausweispapiere wurden sichergestellt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in

diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06221

18570 zu melden.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück!

Erfahrene Diebe kennen zudem jedes Versteck. Auch bei nur kurzem Verlassen des

Fahrzeugs wird geraten, Wertsachen an sich zu nehmen.