Außenspiegel abgerissen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Burgstraße an einem Auto einen

Außenspiegel abgerissen. Die Polizei bittet um Hinweise. Der graue Pkw parkte

zwischen 13. Januar und 20. Januar in Höhe der Hausnummer 19. Den am Auto

entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Verkehrsunfall mit Flucht

Rockenhausen (ots) – Eine Fahrerflucht wurde der Polizei am Freitagnachmittag im

Mühlweg in Rockenhausen gemeldet. Das beschädigte Auto, ein gelber Opel Meriva,

parkte demnach am Dienstag von circa 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf einem dortigen

Parkplatz. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen

Schaden fest. Das Fahrzeug wurde auf der rechten Seite beschädigt. Der

unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um ihre Mithilfe. Die

Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der

Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Kontrolle beendet Roller-Fahrt

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer sogenannten Trunkenheitsfahrt ermittelt die

Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 51-Jährige fiel am

Donnerstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle im Hilgardring auf.

Hier war der E-Scooter-Fahrer kurz vor 17 Uhr gestoppt worden. Auf Nachfrage

räumte er ein, am vergangenen Wochenende Drogen konsumiert zu haben. Ein

Urintest bestätigte die Aussage und reagierte positiv auf drei verschiedene

Rauschmittel-Gruppen. Der 51-Jährige musste sich deshalb eine Blutprobe

entnehmen lassen.

Ob auf die Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen „Fahrens unter Drogeneinfluss“ auch

noch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz folgt,

hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |cri

Suche nach vermisstem Senior endet glücklich

Kaiserslautern (ots) – Ein 83-Jähriger ist am Donnerstag von Mitarbeitern eines

Alten- und Pflegeheims bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Zuletzt war

der Mann um 13 Uhr in der Einrichtung gesehen worden. Am Abend fiel sein

Verschwinden auf. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Beamte suchten

nach dem dementen Mann. Aufgrund eines Zeugenhinweises trafen Einsatzkräfte den

83-Jährigen kurz vor 21 Uhr in der Nähe des Schwimmbads „Waschmühle“ an. Der

Senior war wohlauf. Polizeibeamte brachten ihn zurück ins Wohnheim. |erf

Kinder mit Stahlrute geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Schneeballwürfen gegen ein Fenster hat am

Donnerstagabend im Stadtgebiet der Betreiber einer Bar zwei Kinder mit einer

Stahlrute geschlagen. Der Mann war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

wutentbrannt aus dem Lokal gestürmt und hat einen der 13-Jährigen am Kragen

gepackt, dann habe er mehrmals mit einem sogenannten Totschläger zugeschlagen.

Als der andere Junge zur Hilfe eilte, sei auch er von dem Mann mit der Stahlrute

geschlagen worden. Vor dem Vorfall habe der 49-Jährige die beiden 13-Jährigen

und einen 14-Jährigen mehrmals aufgefordert, das Schneeballwerfen zu

unterlassen. Gegenüber den Beamten räumte der Mann die Tat ein. Die Rute

händigte er den Einsatzkräften aus. Sie wurde sichergestellt. Gegen den

49-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

ermittelt. Die Polizisten informierten die Eltern der Kinder. Die beiden

13-Jährigen wurden leicht verletzt, sichtbare Verletzungen trugen sie nicht

davon. |erf

Erpresserische E-Mails

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Sowohl aus der Stadt als auch aus dem

Landkreis sind der Polizei am Donnerstag Erpressungsversuche nach dem gleichen

Muster gemeldet worden. Demnach hatten Männer in Kaiserslautern und Mehlingen

E-Mails erhalten, in denen die Absender behaupteten, den Computer des jeweiligen

Empfängers gehackt und über die Webcam intime Aufnahmen angefertigt zu haben.

Um zu verhindern, dass die Intimfotos im Internet veröffentlicht werden, sollten

die Mail-Empfänger 1.400 US-Dollar in Bitcoin bezahlen. Die Männer gingen nicht

darauf ein, sondern informierten die Polizei. Das Fachkommissariat für

Betrugsdelikte ermittelt. |cri

Fahrer eines grauen Geländewagens gefährdet Verkehrsteilnehmer

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer

eines großen, grauen Geländewagens – möglicherweise könnte es sich um einen Land

Rover Defender handeln. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag

in der Rosenhofstraße eine Autofahrerin gefährdet zu haben. Die Frau schilderte

den Beamten, dass sich das Fahrzeug von hinten rasant näherte, dicht auffuhr und

dann trotz Gegenverkehr überholte. Als der Wagen wieder vor ihr eingeschert

hatte, habe der Fahrzeugführer plötzlich so stark abgebremst, dass die

53-Jährige um ein Haar aufgefahren wäre. Schließlich sei der Fahrer

davongebraust. Die Polizei bittet um Hinweise. Verkehrsteilnehmer, die durch den

Unbekannten gefährdet wurden, beziehungsweise Zeugen, die Angaben zu dem

Geländewagen oder zur Fahrweise machen können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Vermeintlicher Hellseher entpuppt sich als Erpresser

Kaiserslautern (ots) – Die Dienste eines „Hellsehers“ hat eine junge Frau aus

dem Stadtgebiet in Anspruch genommen – und ist dabei auf einen Betrüger

hereingefallen. Als der Unbekannte die 24-Jährige dann auch noch erpressen

wollte, entschloss sie sich dazu, die Polizei einzuschalten.

Wie die Frau am Mittwoch bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie über den

Handy-Messenger Whatsapp Kontakt zu dem angeblichen Wahrsager aufgenommen. Für

seine „Leistungen“ wurde ein Honorar von mehreren hundert Euro ausgehandelt, das

die 24-Jährige wie vereinbart überwies. Auch einer Nachzahlung in vierstelliger

Höhe, die der Mann im Anschluss an die „Beratung“ forderte, kam die Frau nach.

Als der vermeintliche Hellseher dann jedoch angab, den Videocall seiner Beratung

mitgefilmt zu haben – offenbar hatte sich die junge Frau dabei entkleidet – und

nun damit drohte, das Nacktvideo zu verbreiten, war für die 24-Jährige das Maß

voll. Sie ließ den Unbekannten wissen, dass sie keine weiteren Geldforderungen

mehr erfüllen werde, blockierte die Handynummer und erstattete bei der Polizei

Anzeige wegen Erpressung. Die Ermittlungen laufen. |cri