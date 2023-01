Frankfurt – Sachsenhausen: Raubserie am und um den Schweizer Platz

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Morgen (26. Januar 2023) verübte ein

34-Jähriger an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Nahbereich des Schweizer

Platzes in Sachsenhausen mehrere versuchte Raubüberfälle, bei denen vier

Menschen verletzt wurden. Die Polizei nahm den Mann anschließend fest.

Gegen 08:30 Uhr meldeten Zeugen, dass sich ein Mann gewaltsam Zugang zu mehreren

Wohnungen und Geschäften verschafft und die darin befindlichen Personen sowohl

verbal als körperlich angegangen haben soll. Beim Eintreffen der Polizei konnten

sodann mehrere Geschädigte festgestellt werden. Unter anderem wurde ein

25-jähriger Mann durch den mutmaßlichen Täter attackiert und leicht verletzt.

Eine 32-jährige Frau griff der Täter in ihrer Wohnung an. Hierbei erlitt sie

schwere Verletzungen, weshalb sie nach der unverzüglichen Erstversorgung durch

die Polizeikräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde.

In Folge der Fahndung nahmen die eingesetzten Beamten den flüchtigen 34-Jährigen

fest. Der Festgenommene wurde anschließend für die weiteren Maßnahmen in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Er soll heute dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Frankfurt-Seckbach: Kabeldiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 19. Januar 2023 und

Freitag, dem 27. Januar 2023 stahlen bislang unbekannte Täter vom Gelände einer

Leitungsbaufirma in der Friesstraße Kupferkabel im Wert von mehreren

Hunderttausend Euro.

Das Kabel befand sich auf sechs Kabelrollen in einer Länge von jeweils 550

Metern und einem Gewicht von etwa 2 Tonnen pro Rolle.

Auf einem benachbarten Firmengrundstück konnten noch rund 600 Meter Kupferkabel,

in Stücken von jeweils vier Metern, aufgefunden werden. Vermutlich hatten die

Diebe diese dort zur Abholung zwischengelagert. Beurteilt nach Menge und Gewicht

dürften die Täter an mehreren Abenden tätig gewesen und ihre Beute mit

Kraftfahrzeugen abtransportiert haben.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben

können, sich mit dem 18. Polizeirevier (Telefon 069/ 755-11800) oder jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Westend / Nordend: Vollendeter Raub im zweiten Versuch

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstagvormittag (26. Januar 2023) kam es zu einem

Raub in einem Supermarkt in der Glauburstraße. Kurz zuvor hatte der

Tatverdächtige bereits versucht, einen Drogeriemarkt im Grüneburgweg

auszurauben. Er wurde im Rahmen der Fahndung gefasst.

Gegen 11:15 Uhr betrat der Mann einen Drogeriemarkt im Grüneburgweg und forderte

die 25-jährige Kassiererin unter Vorhalt eines Messers zum Öffnen der Kasse auf.

Dazu sollte sie eine markteigene Tüte einscannen. Nachdem dies misslang,

flüchtete er.

Eine Viertelstunde später ging der Tatverdächtige dann in einen Supermarkt in

der Glauburgstraße. Dort stellte er sich zunächst an der Kasse an. Als die

Kundin vor ihm in der Warteschlange abkassiert wurde, forderte der Beschuldigte

die 35-jährige Kassiererin ebenfalls unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse

geöffnet zu lassen. Der 40-Jährige griff in die Kasse, entnahm eine unbekannte

Menge Bargeld, flüchtete aus dem Supermarkt und im Anschluss mit einem E-Bike in

Richtung Eckenheimer Landstraße.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde der polizeibekannte Mann zeitnah im

Bahnhofsgebiet angetroffen und festgenommen. Er konnte über Aufnahmen einer

tatorteigenen Überwachungskamera identifiziert werden und wurde zwecks

Vorführung vor dem Haftrichter in das Polizeigewahrsam eingeliefert.