Gießen: Bürgerehrungen im Polizeipräsidium Mittelhessen

Ein ganz besonderer Termin stand am Donnerstag, 26. Januar, im Polizeipräsidium Mittelhessen an: Die Bürgerehrung. Im Mittelpunkt stehen dabei Personen, die durch ihr Handeln maßgeblich dazu beigetragen haben, Menschen schützen oder Täter zu ermitteln.

Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul zeigte sich besonders erfreut über den Anlass. „Es ist mir eine große Freude, den anwesenden sieben Personen meinen ausdrücklichen Dank für ihr Handeln auszusprechen. Durch Ihre Hilfe und Ihr vorbildliches Eingreifen konnte teils finanzieller oder auch körperlicher Schaden verhindert werden, auch halfen Ihre Hinweise bei der Ermittlung der Tatverdächtigen. Dieser Dank gebührt auch vielen weiteren Zeuginnen und Zeugen, die der Polizei tagtäglich wichtige Hinweise liefern.“

Bernd Paul stellte anschließend im Wechsel mit dem Polizeivizepräsidenten Torsten Krückemeier und dem Abteilungsdirektor Manfred Kaletsch die sechs Fälle vor. Zum ersten Fall fügte Bernd Paul noch an, dass die Anzahl der Straftaten zum Nachteil älterer Menschen erkennbar zunehmen und in seinen Augen besonders niederträchtig und kriminell seien.

Die 25-jährige Lea Warnat aus Herborn ermöglichte mit ihrem Handeln das Aufklären von gleich drei Straftaten. Am 26. Oktober 2022 fielen ihr zwei Männer auf, die einen Senior auffällig beobachten. Letztlich lenkte einer der beiden Männer den 92-jährigen Mann ab, während der andere sein Portmonee entwendete. Später bemerkte Lea Warnat die zwei Männer noch in einer Bankfiliale- womöglich beim Vorhaben, Geld mit der gerade entwendeten EC-Karte abzuheben. Sie verständigte die Polizei und lieferte direkt noch Bilder der verdächtigen Männer mit. Ihnen konnten die Beamten noch zwei weitere, ähnliche Taten zuordnen.

Ebenfalls um zwei Senioren, die in Bad Nauheim wohnen, ging es im zweiten geschilderten Fall. Sie erhielten am 26. Januar 2022 einen sogenannten Schockanruf und fielen auf die fiese Masche der Betrüger rein. Um ihrer vermeintlichen Tochter in Not zu helfen, hoben sie mehrere tausend Euro vom Konto ab und fuhren mit einem Taxi los. Recep Göksen war ihr Fahrer und bemerkte anhand der geführten Gespräche den laufenden Betrug. Der 60-Jährige aus Friedberg machte das Ehepaar auf die Masche aufmerksam, es kam zu keiner Geldübergabe, stattdessen wurde die Polizei informiert. Torsten Krückemeier sagte dazu: „Telefonbetrüger schaffen es leider immer wieder, schnell emotionalen und zeitlichen Druck bei ihren Opfern aufzubauen, dass diese die Masche nicht erkennen. Die Opfer sind dann auf solche Zeugen angewiesen, beispielsweise Bankmitarbeiter oder wie in diesem Fall der Taxifahrer. Für jeden Hinweis dieser Art bedanke ich mich“.

Gemeinsam agierten zwei Zeugen im nächsten Fall und ermöglichten damit die Festnahme von zwei Jugendlichen, die am 13. Oktober einer Frau in Altenstadt beim Einkaufen die Handtasche entwendeten. Während ein weiterer Mann bei der versuchten Verfolgung noch stürzte und sich leicht verletzte, stellte der 34-jährige Nils Hoßfeld aus Helmstadt sein Auto quer und versperrte damit einem der flüchtenden Personen den Weg. Ihm zur Hilfe eilte der 50-jährige Andreas Häfner aus Altenstadt. Die verständigte Polizei ermittelte auch den zweiten Tatverdächtigen und stellte bei den Durchsuchungen Beweismittel sicher. Die Geschädigte bekam ihr Geld zurück und bedankte sich bei den Zeugen.

Um eine Lebensrettung ging es bei der Ehrung von Rafael Fernandez, einem 80-Jährigen aus Biedenkopf. Gemeinsam mit weiteren Zeugen zog er am 8. September 2022 in Biedenkopf einen Mann von den Bahngleisen, der sich dort in suizidaler Absicht hingelegt hatte. Der Mann kam im Anschluss in eine Klinik. Der Biedenkopfer konnte berichten, dass er den Mann zuletzt auch wiedergesehen habe.

Mit einer resoluten Zeugin und Inhaberin eines Juweliergeschäfts bekamen es Telefonbetrüger zu tun, als ihr eigentliches Opfer am 16. September 2022 versuchte, Gold für hunderttausend Euro zu kaufen. Während die Frau im Juweliergeschäft stand, waren die Betrüger offenbar noch in der „Leitung“ des von der Geschädigten mitgeführten Handys. Die Zeugin wurde darauf aufmerksam und nahm sich das Telefon der Frau. In diesem Gespräch flog der Betrug auf. Luisa Parr ist in diesem Zusammenhang keine Unbekannte im Polizeipräsidium Mittelhessen: Vor einigen Jahren schaffte sie es, Diebe in ihrem Geschäft einzusperren und der Polizei zu „übergeben“.

Insbesondere im Zusammenhang mit dem letzten Fall betonte Manfred Kaletsch, dass es sich immer um einen „schmalen Grat“ handelt, wenn es um die Frage geht, bei beobachtetem Unrecht selbst einzuschreiten oder nur Hilfe zu holen, indem beispielsweise die Polizei gerufen wird. Der 23-jährige Fabian Bertsch entschied sich am 12. Juni 2022 für die erste Variante und profitierte dabei womöglich auch von seiner Größe und Statur. In den frühen Morgenstunden hatte er zufällig einen Verkehrsunfall in der Gießener Innenstadt mitbekommen. Dabei hatte ein Autofahrer zwei Fußgänger verletzt. Einer von ihnen starb später infolge seiner sehr schweren Verletzungen.

Der Autofahrer fuhr weg und Fabian Bertsch folgte ihm instinktiv auf seinem Motorrad. Er überholte den PKW, stoppte ihn und hinderte den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei an seiner Flucht. Durch sein Handeln konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden.

Im Anschluss an die Fallschilderungen erhielten die sieben Zeugen kleine Präsente, bevor die Veranstaltung in einem Beisammensein in ungezwungener Atmosphäre endete.

Gießen: PKW-Scheibe eingeschlagen

Zwei im Auto liegende Handys erschienen einem Dieb am Donnerstag, 26. Januar, offenbar als günstige Gelegenheit für einen Diebstahl. Zwischen 13.50 Uhr und 14 Uhr schlug der Unbekannte eine Scheibe des in der Friedrichstraße parkenden weißen VW ein und nahm die zwei Handys im Wert von etwa 700 Euro an sich. Der Schaden am VW beläuft sich auf geschätzte 600 Euro. Die Kripo in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Gelieferten Kühlschrank entwendet

Einen gelieferten und im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Thielmannstraße abgestellten Kühlschrank im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten Unbekannte am Donnerstag, 26. Januar, zwischen 9.55 Uhr und 13.20 Uhr. Die Polizei in Gießen sucht Zeugen: Wer hat im Tatzeitraum eine Person mit einem größeren Paket in der Straße hantieren sehen? Wer kann andere hilfreiche Angaben zur Aufklärung der Tat machen? Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Laubach: Geschwindigkeitskontrollen

Im Zeitraum von 7.20 Uhr bis 9 Uhr führten Beamte der Polizeistation Grünberg am Donnerstag, 26. Januar, im Rahmen der Aktion „Blitz for kids“ Geschwindigkeitskontrollen nahe einer Schule durch. Dabei standen sie im Felix-Klipstein-Weg und überprüften mit ihren Geräten die Geschwindigkeit von 65 Fahrzeugen. Drei Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs, bei ihnen erhoben die Beamten bei den anschließenden Kontrollen ein Verwarngeld.

Gießen: Tatverdächtiger ermittelt

Nach dem Diebstahl aus einem Renault Master am Dienstag, 17. Januar, gelang der Kriminalpolizei die Ermittlung eines 52-jährigen Tatverdächtigen. Im Zuge der Ermittlungen erhielt der polizeibekannte Mann zu Hause einen Besuch der Beamten und begleitete diese dann auch zunächst auf die Polizeistation. Nach einer Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er aufgrund fehlender Haftgründe wieder gehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Grünberg: Versuchter Diebstahl

Aus unbekannten Gründen scheiterte in der Straße Ziegelberg ein offenbar geplanter Diebstahl von Werkzeug. Zwischen Donnerstag, 26. Januar, 16.45 Uhr, und Freitag, 6.25 Uhr, schlugen die Diebe eine Scheibe eines geparkten roten Ford Transit ein, ließen das darin vorhandene Werkzeug jedoch liegen. Somit entstand lediglich ein Schaden von 250 Euro. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Hungen- Villingen: Werkzeug aus Ford entwendet

Aus einem grauen Ford Transit entwendeten Diebe Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen Donnerstag, 26. Januar, 15 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, schlugen sie eine Scheibe ein und machten sich unter anderem mit Bohrmaschinen, Schrauben und Fräsaufsätzen in der Hellbergstraße aus dem Staub. Der am Ford entstandene Schaden dürfte bei rund 1.000 Euro liegen. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Lich- Eberstadt: Unbekannte auf Gartengrundstück

Einen beschädigten Zaun, eine herausgerissene Holzlatte und eine geöffnete Tür am Hühnerstall stellte die Besitzerin eines umzäunten Gartengrundstücks fest, als sie dort am Donnerstag, 26. Januar, gegen 8.30 Uhr ankam. Wer sich ab Mittwoch, 25. Januar, 17 Uhr, auf dem Grundstück im Holzheimer Weg/ Feldgemarkung Im Wäldchen zu schaffen gemacht hatte und vor allem was dabei die Intention war, steht bislang nicht fest. Die Tiere kamen nicht zu Schaden, die notwendigen Reparaturen dürften um die 100 Euro kosten. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen: Citroen touchiert

Einen silberfarbenen Citroen C1 touchierte ein unbekannter Autofahrer im Parkhaus Galerie Neustädter Tor in der Straße Neustadt. Anstatt sich um den etwa 1.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Citroen parkte am Mittwoch, 25. Januar, zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr auf der zweiten Ebene des Parkhauses. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Laubach: Opel touchiert

Zwischen Mittwoch, 25.Januar, 21 Uhr und Donnerstag, 13 Uhr, beschädigte ein Unbekannter in der Friedrichstraße einen geparkten Opel. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den linken Außenspiegel des blauen Zafira und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

A5/ Grünberg: Unfall wegen Ausweichmanöver

Ein 62-jähriger Mann in einem LKW befuhr Donnerstagabend, 26. Januar, gegen 20.30 Uhr den mittleren Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Offenbar als ein vor ihm fahrender LKW bremste, wich der 62-Jährige auf den linken Fahrstreifen aus, übersah den Citroen eines 35-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.700 Euro.

Laubach: Leicht Verletzter nach Unfall

Ein 58-jähriger Mann aus Laubach in einem Citroen befuhr am Mittwoch, 25.Januar, gegen 16.45 Uhr die Philipp-Reis-Straße in Richtung Ortsausgang und geriet aus unbekannter Ursache nach rechts in Richtung Fahrbahnrand. Dabei stieß der Citroen-Fahrer gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Volvo. Der Laubacher verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Radlerin übersehen

Donnerstagabend, 26. Januar, gegen 20.30 Uhr, beabsichtigte ein 44-jähriger PKW-Fahrer an der Kreuzung Frankfurter Straße/ Wilhelmstraße vom Bürgersteig in den fließenden Verkehr einzufahren. Offenbar übersah der Mann dabei eine 24-jährige Radfahrerin, die von der Wilhelmstraße kommend die Frankfurter Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radlerin stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte die 24-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.