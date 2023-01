Unfall

Fulda. Ein 58-jähriger Citybike-Fahrer aus Ebersburg wurde bei einem Unfall am Donnerstag (26.01.) leicht verletzt. Er befuhr gegen kurz vor 15 Uhr den Fahrradstreifen der Rangstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Eine 60-jährige Subaru-Fahrerin befuhr zeitgleich die Rangstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wollte eine Beifahrerin im stockenden Verkehr aus dem Pkw aussteigen und öffnete die Autotür. Der 58-jährige Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen die geöffnete Tür. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Heringen. In der Zeit von Donnerstag (26.01.), gegen 15 Uhr bis 16 Uhr, parkte eine 54-jährige Frau aus Philippsthal einen schwarzen Opel Corsa ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplätzen der Postfiliale. Als die Frau zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrem Opel fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Versuch in oder aus einer Parklücke zu fahren den schwarzen Opel Corsa. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (26.01.), gegen 8:15 Uhr, befuhren eine 36-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem Seat Leon und ein 25-jähriger Mann – ebenfalls aus Schenklengsfeld – mit einem Peugeot Vivaro die Wippershainer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 51 wollte die Seat-Fahrerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links auf ein dortiges Firmengrundstück abbiegen. Dazu verringerte die Frau ihre Geschwindigkeit bis zum Stillstand. Der hinter dem Seat fahrende Peugeot bemerkte das Abbremsen des Fahrzeugs jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf den Seat auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Rotenburg. Zur Unfallzeit am Mittwoch (25.01.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mountainbike-Fahrer aus Rotenburg mit seinem Rad den Marktplatz und bog nach derzeitigem Kenntnisstand in die Löbergasse ab. Hierbei kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit einer achtjährigen Fußgängerin aus Rotenburg. Das Mädchen wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Weitere Zeugen werden gebeten Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu geben.

Unfall

Lauterbach-Maar. Am Donnerstag (26.01.), gegen 10.15 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Fahrer aus Rheine mit seinem VW Golf von der Park- und Rastplatzanlage Maar nach rechts auf die Bundesstraße 254 auf. Hierbei kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Lkw eines 51-jährigen Fahrers aus Eisenach. Die Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Trickbetrüger erbeuten hohen fünfstelligen Geldbetrag – Ihre Polizei warnt

Osthessen. Erneut treiben Trickbetrüger mit sogenannten Schockanrufen in den drei osthessischen Landkreisen ihr Unwesen. So kam es in den letzten Tagen wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen bei Bürgerinnen und Bürgern.

Die Täter geben sich als gute Bekannte, Verwandte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Manchmal meldet sich aber auch ein vermeintlicher Polizeibeamter, Staatsanwalt oder Richter am Telefon. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

So erging es am Donnerstag (26.01.) auch einer Rentnerin aus dem Vogelsbergkreis und einem lebensälteren Herren aus dem Landkreis Fulda. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter. Ein Enkelkind habe einen schweren Autounfall verursacht. Dabei sei eine Person tödlich verunglückt. Nun drohe den Angehörigen eine Haftstrafe, welche nur durch Zahlung einer jeweils fünfstelligen Kaution aufgehoben werden könne. Die beiden Senioren glaubten den Angaben der Schwindler und übergaben jeweils Wertsachen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Geldbetrags an ihnen unbekannte Personen, die sich als vermeintliche Justizangehörige ausgaben.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei nochmals eindringlich:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Achten Sie dabei darauf, dass sie das Telefonat mit den potentiellen Betrügern zuvor beendet haben und ein Freizeichen hören können, bevor Sie neu wählen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Wichtig für Sie zu wissen ist: Die Polizei und auch alle anderen Personen der Justiz rufen niemals bei Ihnen an und fordern die Übergabe von Geld oder Wertsachen. Da betrügerische Anrufe mitunter allerdings durchaus echt wirken und den Angerufenen in eine besondere Lage – die Sorge um eine nahestehende Person – versetzen können, scheuen Sie sich nicht, sich bei fragwürdigen Anrufen umgehend an die Polizei zu wenden.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbrüche in Gartenhütten

Alsfeld. In eine Gartenhütte auf einer Kleingartenanlage in der Straße „An den Hohlgärten“ brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (26.01.) ein. Ob die Täter etwas entwendeten, ist momentan noch unklar. Auch bei einer weiteren Hütte hebelten die Einbrecher eine Zugangstür auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betraten sie das Objekt jedoch nicht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat aufgehebelt

Haunetal. Unbekannte hebelten einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Neukirchen auf. Anschließend entwendeten die Langfinger sämtliche darin befindlichen Waren und das Bargeld. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Der beschädigte Automat wurde am Donnerstagmorgen (26.01.) erstmalig festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütte

Bad Hersfeld. Eine Gartenhütte im Seilerweg wurde in der Zeit zwischen dem 28. November 2022 und dem 26. Januar 2023 Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Täter die Hütte und durchsuchten das Objekt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall am Tunneleingang BAB 66 zwischen den Anschlussstellen Neuhof Nord und Neuhof Süd

Am späten Donnerstagabend befuhr ein 23-Jähriger Mann aus Neu-Isenburg die BAB 66, kam vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte unmittelbar vor der Einfahrt in den Tunnel in die Schutzplanke, welche einen unmittelbaren Zusammenstoß mit dem Tunneleingang vermied.

Der Fahrer des Sprinters wurde bei dem Zusammenstoß nach erster Einschätzung leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 12.500 EUR, zudem wurde die Schutzplanke beschädigt.

Die Autobahn war für die Bergungsarbeiten für ca. eine Stunde vollgesperrt. Neben der eingesetzten Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg, waren noch eine Streife vom Polizeiposten Neuhof, ein RTW sowie die freiwillige Feuerwehr Neuhof im Einsatz.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Homberg Ohm: Am Mittwoch, 25.01.2023 kam es um 17:30 Uhr auf der Straße „Michelbachstraße“ zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin.

Eine 84 jährige Hombergerin wollte in der unmittelbaren Nähe des Kreisverkehrs „Berliner Straße“ die Michelbachstraße fußläufig überqueren. Ein 72 jährige PKW Fahrerin befuhr mit ihrem PKW zu diesem Zeitpunkt die Michelbachstraße aus Richtung Kreisverkehr kommend. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und der Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt und per RTW in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 900 EUR.