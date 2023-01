Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher in Oberursel, Oberursel-Oberstedten, Limesstraße/ Drosselweg, Donnerstag, 26.01.2023

(wie) Am Donnerstag haben Einbrecher mehrere Wohnhäuser in Oberstedten heimgesucht und Gegenstände daraus entwendet. In den späten Abendstunden wurde die Polizei zunächst in die Limesstraße gerufen, da Bewohner eines Einfamilienhauses dort einen Einbruch entdeckt hatten. Unbekannte Täter hatten dort offenbar versucht eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln, gelangten schließlich aber durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude. Im Inneren wurden alle Räume durchwühlt, bisher ist noch nichts über das Diebesgut bekannt. Die Polizei nahm den Einbruch auf und sicherte Spuren. Wenig später meldeten sich Bewohner eines Einfamilienhauses aus dem Drosselweg, da auch dort eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war und die Einbrecher sich im Gebäudeinneren umgesehen hatten. Dort wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein goldener Kugelschreiber entwendet. Bei der Tatortaufnahme und Absuche der Umgebung entdeckten die Beamten einen weiteren Einbruch im Drosselweg in unmittelbarer Nähe. Hier waren die Täter über das Dach ins Gebäude gelangt und hatten darin die Räumlichkeiten durchwühlt. Über das Stehlgut ist noch nichts Weiteres bekannt. Aufgrund der Spurenlage ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei allen drei Einbrüchen um den oder die selben Täter gehandelt hat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

Einbrecher stehlen hochwertigen Schmuck, Bad Homburg v. d. Höhe, Güldensöllerweg, Donnerstag, 26.01.2023, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend hatten es Einbrecher in Bad Homburg auf Schmuck abgesehen. Gegen 20:00 Uhr stellte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Güldensöllerweg fest, dass in ihrer rund vierstündigen Abwesenheit eingebrochen worden war. Daraufhin informierte sie die Polizei. Die Beamten stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass unbekannte Einbrecher zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr eine Tür im Erdgeschoss aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Wohnräumen verschafft hatten. Im Haus selbst wurden mehrere Räume durchsucht und letztlich zwei Armbanduhren und mehrere Ringe entwendet. Im Anschluss an den Einbruch gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbrecher in Einfamilienhaus unterwegs, Wehrheim-Pfaffenwiesbach, Forsthausstraße, Donnerstag, 26.01.2023, 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(sun)Am Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Pfaffenwiesbach ein. Die Einbrecher hebelten ein Kellerfenster in der Forsthausstraße auf und verschafften sich so zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr unerlaubt Zutritt. Beim Durchsuchen des Hauses stießen die Diebe auf Bargeld und Wertgegenstände, welche sie mitgehen ließen. Anschließend flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro, wobei das Diebesgut einem Wert von ungefähr 100 Euro entspricht.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unmittelbar mit der Polizei, unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 in Verbindung zu setzen.

Baustellendiebe in Ober-Erlenbach unterwegs, Bad Homburg, Ober-Erlenbach / Am Hühnerstein, Mittwoch, 25.01.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 26.01.2023, 13:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag hatten es Baustellendiebe in Ober-Erlenbach auf Baustellenutensilien in Form von Trocknungsgeräten abgesehen. Die Unbekannten betraten unbemerkt die Baustelle in der Straße „Am Hühnerstein“ und nahmen drei Industrietrockner im Gesamtwert von 500 Euro an sich, ehe sie mit ihrem Diebesgut die Flucht ergriffen.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Verletzte nach Auffahrunfall, Usingen, Bundesstraße 275, Donnerstag, 26.01.2023, 14:58 Uhr

(ste)Bei Usingen kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Es gab vier leichtverletzte und eine schwerverletzte Person. Eine 72-jährige Frau aus Usingen war um 14:58 Uhr auf der B 274 von der Südtangente kommend in Fahrtrichtung Usingen am Steuer eines Audi A2 unterwegs. Als ein vorausfahrender Kia verkehrsbedingt beim Abbiegen auf die K739 in Richtung Wilhelmsdorf zum Stehen kam, reagierte der folgende VW Golf rechtzeitig und kam ebenfalls zum Stillstand. Dies bemerkte die 72-Jährige zu spät und kollidierte mit dem Heck des VW, welcher durch den Aufprall auf den Kia aufgeschoben wurde. Dabei wurde eine Mitfahrerin im Audi schwer und je zwei Personen im VW und Kia leicht verletzt und in umliegende Kliniken verbracht. Auch die Unfallverursacherin kam verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 23.000 Euro. Der Audi sowie der VW waren dermaßen beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch, 01.02.2023: B 456, Gemarkung Wehrheim in Fahrtrichtung Bad Homburg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.