Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher nutzten kurze Abwesenheit, Hofheim am Taunus, Marxheim, Mühlenweg, Donnerstag, 26.01.2023, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Im Hofheimer Ortsteil Marxheim haben Einbrecher am Donnerstag die kurze Abwesenheit der Bewohnerin eines Einfamilienhauses genutzt, um das Gebäude nach Beute zu durchsuchen und Schmuck zu stehlen. Um 15:30 Uhr verließ die Dame ihr Haus im Mühlenweg, wobei sie vor der Haustür noch von einem 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen angesprochen wurde. Als sie gegen 16:00 Uhr zurückkehrte, war die Hauseingangstür aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht worden. Von dem oder den Kriminellen, die ersten Erkenntnissen nach Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen hatten, fehlte indes jede Spur. Zudem entstand an der Haustür ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Derzeit ist unklar, ob der Unbekannte vor der Haustür etwas mit dem Einbruch zu tun haben könnte. Er soll kurze, dunkle und lockige Haare gehabt haben sowie etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Die Geschädigte gab an, dass der junge Mann südländisch ausgesehen haben soll.

Weitere Hinweise erbittet das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Vandalismusschaden an VW,

Kriftel, Gutenbergstraße, Dienstag, 24.01.2023, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag ist in Kriftel ein VW Passat von einem oder mehreren Unbekannten mutwillig beschädigt worden. Zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr parkte der Wagen in der Gutenbergstraße, als sich der Fall von Vandalismus ereignete. Augenscheinlich wurde das Auto zerkratzt, wobei ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

29-Jähriger erneut berauscht erwischt, Hattersheim am Main, Hessendamm, Donnerstag, 26.01.2023, 23:05 Uhr

(jn)Eine Streife der Hofheimer Polizei hat am Donnerstagabend einen 29 Jahre alten Mann kontrolliert, der im Verdacht steht, vor der Fahrt Drogen konsumiert zu haben. Bereits vor wenigen Tagen musste der 29-Jährige infolge einer Verkehrskontrolle mit auf die Wache kommen, da sich der gleiche Verdacht ergeben hatte. Um kurz nach 23:00 Uhr überprüften die Beamten den Hattersheimer im Bereich des Hessendamms in Hattersheim und stellten dabei drogenbedingte Auffälligkeiten fest; auch ein Drogenvortest reagierte positiv auf unterschiedliche verbotene Substanzen. Zwecks einer Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der Delinquent zur Polizeistation in Hofheim verbracht. Nach dem Verfahren von vor wenigen Tagen, wurde nun ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Alkoholisiert mit Pkw überschlagen,

Flörsheim am Main, Keramag, Landesstraße 3028, Donnerstag, 26.01.2023, 22:40 Uhr

(jn)Noch einmal Glück hatte am Donnerstagabend ein 43 Jahre alter Mann aus Hochheim, der von der Fahrbahn abkam, sich mit seinem Pkw überschlug, mit einem Baum kollidiert und dennoch lediglich leicht verletzt wurde. Um 22:40 Uhr befuhr der Hochheimer die L 3028 aus Flörsheim kommend in Fahrtrichtung Hochheim. Dabei geriet der 43-Jährige über die Gegenfahrbahn nach links in den Straßengraben, überschlug sich und prallte in seinem Fahrzeug mit dort wachsenden Bäumen zusammen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille, weshalb bei ihm noch im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Nach einer ambulanten Untersuchung in der Klinik wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Opel beschädigt und weitergefahren,

Hofheim am Taunus, Mainzer Straße, Donnerstag, 26.01.2023, 16:30 Uhr bis 19:50 Uhr

(jn)In Hofheim wurde am Donnerstagabend ein Opel bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Obwohl ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstanden war, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der silberfarbene Opel parkte zwischen 16:30 Uhr und 19:50 Uhr in der Mainzer Straße, als die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigte wurde. Den Spuren nach ist davon auszugehen, dass ein unbekanntes Fahrzeug zu wenig Abstand hielt und den Schaden beim Vorbeifahren verursachte. Ohne Interesse an einer Schadensregulierung zu zeigen, entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Unfallfluchtgruppe in Hofheim ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen werden.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Montag: Massenheim, Höhe Kulturhalle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.