Wiesbaden: Die Polizei-News

45-Jähriger löst Polizeieinsatz aus,

Wiesbaden, August-Bebel-Straße, 26.01.2023, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Ein 45-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag in der August-Bebel-Straße

einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Polizei wurde gegen 16.00 Uhr von

einer Anruferin gemeldet, dass ihr soeben im Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses in der August-Bebel-Straße ein Mann mit einem Gewehr begegnet

sei, welcher hiermit das Haus verlassen habe. Nach der Mitteilung fuhren direkt

mehrere Polizeistreifen, darunter auch Kräfte der Hessischen

Bereitschaftspolizei und der Autobahnpolizei, vor Ort. Auf Grund der

übermittelten Personenbeschreibung und der Örtlichkeit konnte die verdächtige

Person, ein 45-jähriger Mann, identifiziert und im weiteren Verlauf von den

eingesetzten Kräften in dem betroffenen Mehrfamilienhaus lokalisiert und

widerstandslos festgenommen werden. Das von ihm zuvor mitgeführte Gewehr, eine

Luftdruckwaffe, wurde im Kellerraum eines in der Nähe befindlichen Wohnhauses

aufgefunden. Der 45-Jährige hatte die Kräfte nach seiner Festnahme selbständig

zu dem Keller geführt und angegeben, dass er das Gewehr kurz vorher dorthin

transportiert habe. Im Kellerraum konnten darüber hinaus Patronen und eine

funktionsunfähige Schreckschusspistole aufgefunden werden. Die Gegenstände

wurden sichergestellt und der 45-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen auf

der Dienststelle wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Es kam zu keiner

Gefährdung von Dritten.

Zwei vollendete Schockanrufe in Wiesbaden, Wiesbaden, Donnerstag, 26.01.2023,

(sun)Immer wieder kommt es in Wiesbaden zu betrügerischen Anrufen, die auf das

Ersparte von Seniorinnen oder Senioren abzielen. Am Donnerstag brachten

Telefonbetrüger gleich zwei Senioren aus Wiesbaden mit der Masche des

sogenannten „Schockanrufs“ um eine größere Summe Bargeld. Die beiden Männer

erhielten jeweils Anrufe, bei welchen die unbekannten Täter den Geschädigten

vortäuschten, ein nahes Familienmitglied habe einen tödlichen Verkehrsunfall

verursacht und befinde sich nun in Untersuchungshaft. Im Folgenden schilderten

die Anrufer, dass es für die Festgenommenen die Möglichkeit gebe, gegen die

Zahlung einer Kaution auf freien Fuß zu kommen. Durch die Täuschung brachten die

Betrüger die beiden geschockten Senioren dazu, ihnen das Geld oder

Wertgegenstände für die „Kaution“ auszuhändigen. In einem Fall kam ein

unbekannter Täter, sich als Polizist ausgebend, für die Übergabe zum Haus des in

der Schoppenhauerstraße lebenden Seniors. Der angebliche Polizist sei circa 1,75

Meter groß gewesen und habe eine schlanke bis leicht athletische Figur. Unter

der OP-Maske, welche er trug, habe der Geschädigte einen Bart erkennen können.

Zudem habe er seinen Schal tief ins Gesicht gezogen gehabt. Er sei dunkel

gekleidet gewesen und habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Im zweiten Fall

übergab der Senior einer Komplizin des Anrufers in der Mainzer Straße das Geld

in Bar. Bei der Abholerin handelte es sich um eine circa 1,60 Meter große Frau,

zwischen 25-29 Jahre alt und mit einem rundlichen Gesicht. Sie hätte dunkle

Augen und kurze dunkelblonde Haare gehabt. Des Weiteren trug sie eine

dunkelblaue oder schwarze Mütze, eine dunkle Jacke, eine schlichte dunkle Hose

und eine abgenutzte hellbraune Handtasche.

Wie in vielen Fällen wurden die Angerufenen in den Telefonaten von den

rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und

psychologisch stark beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkten.

Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine

Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer

sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Bitte sprechen Sie

mit Ihren älteren Verwandten und Freunden über die Maschen der Betrüger, damit

sie auf solche Anrufe vorbereitet sind. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet

um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Falscher Handwerker unterwegs,

Mainz-Kastel, Kronenstraße, 26.01.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag war in Mainz-Kastel ein falscher Handwerker

unterwegs, welcher es auf die Wertsachen einer in der Kronenstraße wohnenden

Seniorin abgesehen hatte. Der angebliche Handwerker erschien gegen 12.00 Uhr an

der Tür der Geschädigten und erschlich sich wegen eines angeblichen

Wasserrohrbruchs Einlass in deren Wohnung. Später, als der Mann die Wohnung

bereits wieder verlassen hatte, musste die Frau das Fehlen mehrerer

Schmuckstücke feststellen. Der Trickdieb soll etwa 30 Jahre alt und ca.

1,70-1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe einen Anorak sowie eine Jeans

getragen und gutes Deutsch gesprochen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn

nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen

Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der

Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die

Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine

Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis

haben.

Tankstelle von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße,

27.01.2023, 03.10 Uhr,

(pl)Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag gegen 03.10 Uhr in den

Verkaufsraum einer Tankstelle in der Erich-Ollenhauer-Straße eingebrochen und

haben Zigaretten gestohlen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür

der Tankstelle, entwendeten mehrere Stangen Zigaretten und ergriffen

anschließend zu Fuß die Flucht. Einer der beiden Täter war etwa 20-25 Jahre alt,

ca. 1,70-1,80 Meter groß und mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen

Schirmmütze, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Sneakers und Handschuhen

bekleidet. Er führte eine Tüte mit sich. Der etwa gleichaltrige Komplize trug

eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jogginghose

mit weißem Streifen sowie Handschuhe und führte eine dunkle Sporttasche mit

sich. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuckstücke, Wiesbaden,

Erich-Ollenhauer-Straße, 26.01.2023, 07.30 Uhr bis 17.40 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Erich-Ollenhauer-Straße haben

unbekannte Täter am Donnerstag Schmuckstücke erbeutet. Die Täter drangen

zwischen 07.30 Uhr und 17.40 Uhr durch eine aufgebrochene Tür in die betroffene

Wohnung ein, schnappten sich die aufgefundenen Schmuckstücke und ergriffen

hiermit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 417

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann bedroht Rettungskräfte und löst Polizeieinsatz

aus, Rüdesheim am Rhein, Oberstraße, Donnerstag, 26.01.2023, 16:25 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag bedrohte ein behandlungsbedürftiger Mann in

Rüdesheim Rettungskräfte. Er musste daraufhin festgenommen und aufgrund seines

Gesundheitszustandes in eine Klinik überstellt werden. Gegen 16:25 Uhr wurden

mehrere Polizeistreifen zu einem Mehrfamilienhaus in die Oberstraße gerufen, da

dort ein Mann mehrere Rettungskräfte bedroht hatte. Zuvor waren diese in die

Wohnung des 36-Jährigen gerufen worden, da bei ihm eine akute medizinische

Behandlungsbedürftigkeit bestand. Während einer ersten Versorgung holte der Mann

ein Küchenmesser hervor und bedrohte die eingesetzten Rettungskräfte. Diese

verließen umgehend die Wohnung und informierten die Polizei. Den Beamten gelang

es daraufhin den Bewohner widerstandslos festzunehmen. Er kam aufgrund seines

Gesundheitszustandes in eine Fachklinik. Bei dem Einsatz wurden keine Personen

verletzt. Der 36-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren

verantworten.

„WhatsApp-Betrüger“ nehmen Kontakt über „Facebook“ auf, Schlangenbad,

Mittwoch, 25.01.2023

(fh)Am Mittwoch haben Betrüger gleich zwei Messengerdienste für ihre Tat benutzt

und eine Frau aus Schlangenbad um ihr Erspartes gebracht. Zunächst erhielt die

Schlangenbaderin über das soziale Netzwerk „Facebook“ eine Nachricht vom Account

ihrer angeblichen Tochter. Diese gab an, dass ihr Handy kaputt sei und sie nun

eine neue Rufnummer habe. Die gutgläubige Frau speicherte sodann die neue Nummer

in ihr Handy ein. Daraufhin folgte die bereits mehrfach publizierte Masche. In

Textnachrichten schilderte die vermeintliche Tochter finanzielle Schwierigkeiten

und bat um Unterstützung. Der gewünschte Betrag wurde dann leider überwiesen.

Erst als Kontakt zur richtigen Tochter bestand, fiel der Betrug auf und die

Polizei wurde informiert.

Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten

gilt niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine

Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten

Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches

Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Zwei Personen bei Zusammenstoß auf der „Platte“ verletzt, B 417, Höhe

Bushaltestelle „Platte“ Freitag, 27.01.2023, 08:30 Uhr

(fh)Heute Morgen kam es auf der B 417 in Höhe „Platte“ zu einem Verkehrsunfall,

bei dem die beiden beteiligten Personen verletzt und in Krankenhäuser

eingeliefert wurden. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge, wendete

eine 50 Jahre alte Taunussteinerin mit ihrem Mercedes verbotswidrig auf der B

417 in Höhe der Bushaltestelle „Platte“, sodass es zum Zusammenstoß mit einem

56-jährigen Mercedesfahrer kam. Dieser war zeitgleich auf der B 417 von

Taunusstein nach Wiesbaden unterwegs gewesen. Bei dem Zusammenstoß verletzten

sich die beiden Beteiligten und wurden durch den verständigten Rettungsdienst in

Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird mit rund 13.000

Euro beziffert. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt

werden. Dies hatte eine etwa einstündige Teilsperrung der Fahrbahn zur Folge.

Audi A6 beschädigt und davongefahren, Taunusstein-Neuhof, Limburger Straße,

Montag, 23.01.2023, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 24.01.2023, 16:00 Uhr

(ste)Bei einer Verkehrsunfallflucht im Zeitraum zwischen Montag, 11:00 Uhr und

Dienstag, 16:00 Uhr ist in Neuhof ein Audi A6 erheblich beschädigt worden. Das

Fahrzeug parkte in der Limburger Straße in einer Parkbucht. Vermutlich fuhr ein

anderer Verkehrsteilnehmer zu nah an dem geparkten Audi vorbei und streifte ihn

dabei. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich anschließend vom

Unfallort, ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen. Es entstand ein

Schaden von circa 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden ausschließlich

unangekündigte Messungen statt.