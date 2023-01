Bergstrasse

Lampertheim: Mehrere Tausend Euro mit Schockanruf erbeutet

Lampertheim (ots) – Trickbetrüger haben im Laufe des Donnerstags (26.01.)

mehrere Tausend Euro mit der Masche des Schockanrufs erbeutet. Die ältere Dame

wurde gegen 12.30 Uhr telefonisch durch einen Kriminellen kontaktiert, der sich

als ihr Sohn ausgab. Anschließend machte er der Seniorin nachdrücklich

glaubhaft, dass er mit Corona im Krankenhaus läge und Geld für ein besonderes

Medikament benötige. Dies bestätigte der Rentnerin der angebliche behandelnde

Arzt, an den das Telefonat übergeben wurde. Schließlich besorgte die

Lampertheimerin mehrere Tausend Euro, packte das Geld mit mehreren Münzen

zusammen und übergab gegen 14 Uhr alles an einen Kurier. Erst als der Täter mit

der Beute schon über alle Berge war, fiel der Trickbetrug auf und die Polizei

wurde informiert.

Der Abholer war mit circa 1,60 Meter auffallend klein und schmächtig. Sein

Gesicht wird als kugelförmig beschrieben, zudem hatte er dunklere Haut.

Auffällig war ebenfalls sein tellerrunder, grauer Hut, den er auf dem Kopf trug.

Bekleidet war er mit einer schwarzen, enganliegenden Hose, einer grauen Jacke

und dunklen Schuhen. Das Zentrale Ermittlungskommissariat 40 hat den Fall

übernommen und hofft auf Hinweise zu dem noch unbekannten Kurier. Wem ist der

Beschriebene vor der Tat oder danach aufgefallen?

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger.

Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu

erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren

Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht

verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und

rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer

die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder

Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Wald-Michelbach: Fahrzeuge kollidieren auf Landstraße/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters befuhr

am Donnerstag (26.01.), gegen 16.45 Uhr, die Landesstraße 3120 von der

Kreidacher Höhe in Richtung Wald-Michelbach. Aus bislang unklarer Ursache kam es

anschließend zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 35

Jahre alten Autofahrerin. Die Frau verletzte sich hierbei leicht und wurde in

ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand bei dem Unfall nach ersten

Schätzungen ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Die Landesstraße musste für circa drei Stunden teils voll gesperrt werden. Neben

der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr

Wald-Michelbach und Mitarbeiter des Ordnungsamts im Einsatz.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der

Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Insbesondere bitten die Ordnungshüter einen Mann, der hinter der Frau fuhr, das

Geschehen möglicherweise beobachtete und auch kurz an der Unfallstelle anhielt,

um Kontaktaufnahme.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots) – Am Donnerstag, den 26.01.2023, ereignete sich zwischen 16:30

Uhr und 17:30 Uhr in der Freiheitsstraße in Lampertheim-Hofheim ein

Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Fiat Tipo beschädigt wurde, der am

Fahrbahnrand geparkt war. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro.

Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als

Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können, melden sich bitte

telefonisch bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der

Telefonnummer: 06206 9440-0.

Darmstadt

Gewinnversprechen mit Folgen / Polizei ermittelt und warnt vor Betrugsmasche

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Trickbetrüger in

den zurückliegenden Tagen eine 80 Jahre alte Seniorin ins Visier genommen und

500 Euro erbeutet.

Gleich mehrmals meldeten sich die Kriminellen telefonisch bei der Dame aus

Darmstadt, bauten ein Vertrauensverhältnis auf und gaukelten ihr vor, eine hohe

Geldsumme gewonnen zu haben. Um den Gewinn zu erhalten und sogar noch erhöhen zu

können, müsse sie vor der Transaktion jedoch noch Gutschein-Codes in Höhe von

500 Euro telefonisch mitteilen. Die arglose 80-Jährige ging den Unbekannten auf

den Leim, kaufte die Gutscheine in einem Kiosk und teilte den Tätern die Codes

mit. Erst als die Dame ein zweites Mal in dem Kiosk erschien um weitere

Gutscheinkarten zu kaufen, flog der Schwindel dank des aufmerksamen

Kioskbesitzers auf, der die Polizei informierte.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 23 von der Darmstädter

Kriminalpolizei übernommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler nehmen die aktuelle

Tat zum Anlass und warnen wiederholt vor solchen Maschen: Seien Sie stets

misstrauisch, wenn Sie über Telefon von einem Gewinn erfahren und dafür erst

Geld oder, wie in diesem Fall Gutschein-Codes, überweisen müssen.

Darmstadt: 49-Jähriger durch Stich verletzt / Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einer Wohnung im

Junkersweg wurden Polizeibeamte am Donnerstagabend (26.1.) gegen 20.15 Uhr

gerufen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde bei dem Streit ein 49 Jahre

alter Mann durch einen Messerstich erheblich verletzt und kam in ein

Krankenhaus. Die Polizei ermittelt und nahm eine 46 Jahre alte Tatverdächtige

vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen standen beide Streitbeteiligte

unter dem Einfluss von Alkohol. Bei der Festgenommenen wurde eine Blutentnahme

durchgeführt. Sie verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Die

Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, die das Kommissariat

10 von der Darmstädter Kripo übernommen hat, dauern derweil an.

Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Pressestelle der

Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Darmstadt-Arheilgen: Werkzeuge aus Lagerhalle gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Aus einer Lagerhalle „Auf der Sommeraue“ haben Kriminelle in

der Zeit zwischen Mittwoch (25.1.) und Donnerstag (26.1.) Werkzeug gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich über das Zugangstor gewaltsam

Zugang und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Das

Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in

diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Raub in Juweliergeschäft – Zeugenaufruf

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (26.01.) gegen 18:00 Uhr betrat ein Mann den

Verkaufsraum des Juweliergeschäfts in der Ernst-Ludwig-Straße in der Darmstädter

Fußgängerzone. Er täuschte ein Kaufinteresse für eine hochwertige Uhr vor, ließ

sich drei zeigen und nahm diese unter Vorhalt einer Schusswaffe an sich. Die

Waffe steckte er in eine Bauchtasche und lief in Richtung des Friedensplatzes

weg. Der Täter wird wie folgt beschrieben. Er ist ca. 175-180 cm groß, hat eine

schmale Statur, trug eine dunkle Mütze mit einer weißen Bommel, eine hüftlange

dunkle Jacke mit rotem Kapuzenfutter, eine hellgraue Hose und dunkle Schuhe, die

vorn und hinten hell sind. Eventuell stand ein zweiter Täter vor dem Geschäft

Schmiere. Dieser soll ca. 185 cm groß sein, eine sportlich kräftige Figur und

ein südländisches Aussehen haben. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen laufen.

Zeugen, die Hinweise zu diesen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim 1.

Polizeirevier, 06151/969-41110, oder tagsüber beim Kommissariat 10 im

Polizeipräsidium, 06151/969-0, zu melden. gefertigt: Steffen Pietschmann,

Polizeiführer vom Dienst

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: 14-Jähriger in Gartenhütte vorläufig festgenommen / Kriminalpolizei ermittelt wegen mehrerer Delikte

Reinheim (ots) – Nachdem zwischen Freitag (20.1.) und Dienstag (24.1.)

Kriminelle in eine Gartenhütte in der Ueberauer Straße eingebrochen sind und

dort Trinkflaschen entwendeten, stellten Beamte der Kriminalpolizei am

Donnerstagmittag (26.1.) einen 14-Jährigen in einer anderen nahegelegenen

Gartenhütte fest.

Der junge Mann hielt sich dort unrechtmäßig auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen

wurde auch in diese Gartenhütte eingebrochen und verschiedene Gegenstände daraus

entwendet. Bei der Durchsuchung des Jungen fanden die Polizisten unter anderem

eine Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel. Die Beamten nahmen den jungen Mann

vorläufig fest und übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an

seine Erziehungsberechtigten.

Inwieweit die Einbrüche zusammenhängen und ob der Jugendliche auch als Täter für

diese in Frage kommt, wird nun von der Kriminalpolizei geprüft. Die Ermittlungen

hierzu dauern an. Wenn Sie Hinweise zu diesen Vorfällen haben, melden Sie sich

bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656 – 0.

Bickenbach: Diebe entwenden Auto aus der Einfahrt / Polizei sucht Zeugen

Bickenbach (ots) – In der Nacht zum Freitag (27.1.) entwendeten Kriminelle einen

schwarzen Toyota Land Cruiser aus der Waldstraße. Das Auto stand in der Einfahrt

eines Einfamilienhauses, als die Diebe es auf bislang ungeklärte Weise

entwendeten. Zur Tatzeit war das Kennzeichen DA-EG 1281 an dem Auto angebracht.

Das Auto hat nach momentanem Kenntnisstand einen Wert von mehreren Zehntausend

Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, Sie

Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib des Autos haben, melden Sie sich bitte

bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Groß-Bieberau: Von Unfallstelle geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots) – Am Donnerstag (26.01.), zwischen 09:00 und 13:00 Uhr,

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Passat,

der „Am Haslochberg“ ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa

400 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, bei welchem

der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher

nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0

entgegen. Berichterstatter: Spengler, PK

Gross-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Angerempelt und bestohlen/Trickdiebe erbeuten Geldbörse

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (25.01.) eine 69 Jahre alte Frau beim Verlassen eines Busses in der Dr.-Kitz-Straße bestohlen. Gegen 16.30 Uhr war die Seniorin dort von einer angeblich hilfsbedürftigen Frau zunächst abgelenkt und beim Aussteigen, sowie später zu Fuß nochmals, von einem Mann kurz angerempelt worden. Zu Hause bemerkte die Seniorin anschließend, dass ihr Rucksack geöffnet und die Geldbörse entwendet worden war. Mit der darin befindlichen Bankkarte wurden später mehrere hundert Euro abgehoben.

Der „Anrempler“ ist etwa 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und hat schwarze Haare. Er trug eine grüne Camouflage-Jacke und hatte eine auffallend knollenartige Nase. Die Frau ist etwa 70 Jahre alt, 1,60 Meter groß. Sie hat graue Haare und trug eine graue Jacke, Jeanshose und eine bunte/rötliche Stofftasche bei sich. In ihrer Begleitung wurden zuvor von der Seniorin noch ein weiterer Mann mit schwarzen, glatten Haaren und eine etwa 30 Jahre alte Frau bemerkt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die den Vorgang möglicherweise beobachten konnten oder verdächtige Personen wahrgenommen haben. Unter der Rufnummer 06142/6960 ist die für diesen Fall zuständige Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) zu erreichen.

Bischofsheim: Unter Kokaineinfluss am Steuer

Bischofsheim (ots)

Einen 28 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Donnerstagnachmittag (26.01.) auf der Landesstraße 3482.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 28-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Opiaten. Der Mann wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.