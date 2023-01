Hoffenheim: Fünf Treffer im Testspiel gegen Sand

Sinsheim. Im dritten Testspiel der Wintervorbereitung trennte sich die TSG am Mittwoch mit einem 5:0 (3:0, 4:0, 5:0) vom Zweitligisten SC Sand. Melissa Kössler (20.), Nicole Billa (27.) und Chantal Hagel (29.) sorgten in einem guten ersten Drittel für die verdiente Führung. Auch in der Folge blieben die Hoffenheimerinnen dominant, kamen aber nur zu zwei weiteren Treffern von Vanessa Leimenstoll (38.) und Tine De Caigny (65.).

Nach einem Kantersieg gegen den VfL Herrenberg und einem Remis gegen Servette Genf blieb die TSG am Mittwoch auch im dritten Testspiel der Wintervorbereitung ungeschlagen. Mit dem 5:0-Erfolg gegen den Zweitligisten SC Sand zeigte sich Trainerin Nadine Rolser allerdings nur bedingt zufrieden: „Wir sind eigentlich ganz gut gestartet, insgesamt müssen wir aber variabler werden. Zudem hat uns vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit gefehlt.“ Schon in der achten Minute steuerte Ereleta Memeti nach einem starken Zuspiel von Paulina Krumbiegel von halbrechts aufs Tor der Gäste zu, scheiterte aber an der gut reagierenden Torhüterin des SC Sand. Gut zehn Minuten später leitete Katharina Naschenweng mit einem guten Seitenwechsel den nächsten gefährlichen Angriff ein, eine punktgenaue Flanke von Krumbiegel köpfte die Österreicherin aber knapp am Tor vorbei. Für die Führung sorgte schließlich Melissa Kössler, die nach einem Pass von Nicole Billa mit einem satten Flachschuss

von der Strafraumkante zum 1:0 traf (20.). Kurze Zeit später umkurvte die Vorlagengeberin die Sander Schlussfrau, ihr Abschluss wurde aber auf der Linie geklärt (25.). In der 27. Minute köpfte Billa eine Flanke von Memeti dann aber gefühlvoll in die Maschen. Noch vor dem Pausenpfiff in der in Drittel aufgeteilten Partie erzielte Chantal Hagel nach einer schönen Kombination das 3:0 (29.).

Mit fünf Wechseln ging die TSG ins zweite Drittel und schon bald ergaben sich die nächsten Chancen. Eine Ecke von Hagel köpfte Luana Bühler zunächst noch zu zentral aufs Tor (36.), zwei Minuten später erhöhte Vanessa Leimenstoll nach Vorarbeit von Krumbiegel mit einem platzierten Schuss aus elf Metern auf 4:0. Tine De Caigny (42.), Katharina Naschenweng (47.) und Vanessa Leimenstoll (58.) verpassten noch den fünften Treffer, erst in der 65. Minute erzielte Tine De Caigny nach einem Pass von Gia Corley das 5:0 (65.). Schließlich kam auch der SC Sand zu seinen ersten Abschlüssen, die jedoch ungefährlich blieben. „Wir müssen trotzdem noch an unserer Restverteidigung und unserem Gegenpressing arbeiten, das hat in einigen

Situationen noch nicht so gepasst“, haderte Rolser. „Wir hatten dennoch viele gute Ansätze.“

In der Schlussphase kamen erneut Leimenstoll sowie Julia Hickelsberger und Corley gefährlich vor das Tor, es blieb aber beim leistungsgerechten 5:0.

Aufstellung TSG Hoffenheim: Tufekovic – Hofmann (30. Specht), Hagel (60. Corley),

Krumbiegel (60. Memeti), Naschenweng (60. Hofmann), Corley (30. De Caigny), Billa (30. Hickelsberger), Memeti (30. Leimenstoll), Kössler (60. Feldkamp), Feldkamp (30. Bühler), Dongus (10. Harsch).

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball)