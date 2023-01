Neckar-Odernwald-Kreis: 2. AOK Firmenlauf Mosbach am Di, 19. September 2023

Karlsruhe/Mosbach – Am Dienstag, 19. September 2023 veranstaltet der Badische Leichtathletik-Verband (BLV) den 2. AOK Firmenlauf Mosbach für Firmen, weitere Organisationen und Einzelläufer:innen in und um Mosbach. Nach der Premiere im vergangenen Jahr, ist es nun an der Zeit, für die zweite Auflage des Firmenlaufs der BW-Running-Serie gemeinsam die Laufschuhe zu schnüren und an der Startlinie zu stehen!

Der Startschuss fällt am Dienstag, 19. September um 18:00 Uhr auf dem Messplatz in Mosbach-Neckarelz. Von dort geht es für die Teilnehmer:innen auf die rund 5 Kilometer lange Strecke, welche in zwei Runden absolviert wird. Der Streckenverlauf ist dabei weitgehend eben, sodass auch Gelegenheitsläufer:innen und Einsteiger:innen glücklich die Ziellinie überlaufen können.

Anmeldeportale ab sofort geöffnet – Schon jetzt Startplätze sichern!

Anmeldungen sind online unter www.mosbach.bw-running.de bis zum offiziellen Meldeschluss am Montag, den 11. September 2023 um 23:59 Uhr möglich. Die Startgebühr beträgt 18 Euro.

Wer sich bis zum Meldeschluss einen Startplatz sichert, bekommt zudem eine mit dem eigenen Vornamen personalisierte Startnummer. Meldungen nach dem Meldeschluss sind mit einer zusätzlichen Nachmeldegebühr verbunden.

Starten dürfen alle, die Spaß an der Bewegung haben und sich etwas Gutes tun wollen – Mitarbeiter:innen in Unternehmen, Firmen, Organisationen, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Ämtern, Behörden, Teilnehmer:innen von Lauf-Treffs und auch Einzel-Läufer:innen sowie (Nordic-) Walker:innen.

Aktuelle Informationen rund um die Firmenläufe und zu weiteren interessanten Laufthemen gibt es auf www.bw-running.de oder bei BW-Running auf Instagram (www.instagram.com/bwrunning) und Facebook (www.facebook.com/bwrunning

(Quelle: Badischer Leichtathletik-Verband)