Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Worms (ots) – Worms – Am 26.01.2023 gegen 20:00 Uhr kam es in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierbei schwer verletzt. Der 53-jährige PKW-Fahrer aus Lampertheim fuhr von der Rheinbrücke kommend stadteinwärts, als ein 91-jähriger Fußgänger aus Worms die Fahrbahn überqueren wollte und vom PKW erfasst wurde.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Verkehr in der Rheinstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22:30 Uhr umgeleitet.

Kaminbrand

Worms (ots) – Am Mittwoch 25.01.2023 gegen 14:00 Uhr, kam es zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Alicestraße. Eine Anwohnerin konnte ungewöhnlichen Flammenschlag aus dem Kamin des Einfamilienhauses feststellen und informierte daraufhin die Rettungsleitstelle. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden.

Nach Einschätzung der Feuerwehr entzündeten sich Ablagerungen im oberen Teil des Kamins. Durch das Feuer kam es zu keinen Beschädigungen am Wohnobjekt. Es wurden keine Personen verletzt. Das Einfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Beide Anwohner befanden sich zwar zu Hause, haben das Feuer allerdings nicht bemerkt.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfallflucht

Bechtheim (ots) – In der Zeit von Donnerstag 26.01., 17:30 Uhr bis Freitag 27.01.2023, 11:00 Uhr wurde ein in Bechtheim in der Wormser Straße geparktes Fahrzeug beschädigt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel des am Fahrbahnrand geparkten Pkw´s und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An der Unfallstelle blieben allerdings Fahrzeugteilte des verursachenden Fahrzeuges zurück anhand denen die Polizei bereits ermitteln konnte, dass es sich um einen VW T5, T6 oder Amarok gehandelt haben muss. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Westhofen (ots) – Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Westhofen in der Straße An der Wittgeshohl kam es im Zeitraum vom 24.01.2023, 13:00 Uhr bis 25.01.2023, 10:20 Uhr. Während die Bewohner nicht anwesend waren, hebelten unbekannte Täter ein Fenster der Einliegerwohnung auf. In den Räumlichkeiten wurden sämtliche Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchwühlt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.