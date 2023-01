Kaiserslautern: „Konzert am Kamin“ am 29. Januar 2023

Kaiserslautern – „Der „KULTUR QUADRAT e.V. Förderverein Kaiserslautern“ ist Teil der freien klassischen Musik-Szene in und um Kaiserslautern. Mit dem „Konzert am Kamin“ laden die drei Protagonistinnen – die Sopranistinnen Sabine Heinlein und Esther Mertel sowie Rebecca Gerstel, Klarinette – zum Jahresbeginn musikalische Gäste zum gemeinsamen Musizieren am knisternden Kamin in der Scheune des Stadtmuseums ein.

Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches, musikalisches Programm freuen, das in diesem Jahr wegen der großen Beliebtheit als Matinée (um 11:00 Uhr) und als Soirée (um 17:30 Uhr) zu erleben sein wird.

In gemütlicher Atmosphäre bei ausgezeichnetem Wein und einer kleinen kulinarischen Überraschung wird es auch wieder Gelegenheit zum Austausch mit den Musikerinnen und deren Gästen geben. Die Schwestern Esther Mertel und Rebecca Gerstel stammen aus Enkenbach-Alsenborn und gründeten 2015 die „Sommer Nacht Oper“. Sabine Heinlein, ebenfalls aus Enkenbach-Alsenborn, ist u. a. Gründerin des Trio MUSA SACRA.

Sonntag, 29. Januar 2023

Konzert am Kamin

11:00 und 17:30 Uhr Konzert, Scheune Stadtmuseum

Karten für dieses besondere Erlebnis gibt es von 27,00 Euro (Premiumkarte auf allen Plätzen), 20,00 Euro (ermäßigt 9,00 Euro) an der Abendkasse sowie für 18,00 Euro (ermäßigt 9,00 Euro) im Vorverkauf über www.sommernachtsoper.de, Tel. 0151-52556383.