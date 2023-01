Streit im Straßenverkehr eskaliert – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 25.01.2023 gegen 20 Uhr, eskalierte ein Streit vor einem Krankenhaus in der Ludwig-Guttmann-Straße. Ein 67-jähriger Autofahrer hupte, da die Durchfahrt durch einen anderen Autofahrer blockiert war. Der unbekannte Autofahrer reagierte auf das Hupen aggressiv und schlug den 67-jährigen.

Beschreibung des Angreifers:

männlich, ca. 50-60 Jahre alt, dunkle Haare, trug eine Brille und war dunkel gekleidet. Er war mit einem schwarzen BMW Geländewagen (SUV) unterwegs.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Tatverdächten geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Mittwoch 25.01.2023 gegen 12:30 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Fröbelstraße. Bei dem Fahrer stellten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC.

Um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen, wurde dem 20-Jährigen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der drogenbeeinflusste Fahrer muss sich nun wegen der berauschten Fahrt verantworten.

Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe bis 3.000 Euro und ein Fahrverbot. Außerdem kann die Führerscheinstelle bei drogenbeeinflussten Fahrern die Geeignet zum Führen vom Kraftfahrzeugen überprüfen und ggfls. einen Führerscheinentzug oder eine Führerscheinsperre anordnen.

Straßenverlauf wegen Gasaustritt gesperrt

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)-(FB) – Am Mittwoch 25.01.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 17:15 Uhr zu einer Gasausströmung in die Erasmus-Bakke-Straße alarmiert. Bei der Erkundung der Feuerwehr wurde im Keller festgestellt, dass eine geringe Leckage im Bereich der Gaszuleitung vorlag. Aus Sicherheitsgründen wurde das betroffenen Gebäude sowie die angrenzenden Bereiche geräumt und der betroffene Straßenverlauf für jeglichen Verkehr gesperrt.

Die Feuerwehr führte gemeinsam mit der TWL umfangreiche Messungen durch. Die TWL dichtete die Gasleitung vorsorglich ab. Während diesen Maßnahmen stellte die Feuerwehr den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher.

Nach erfolgreichen Belüftungsmaßnahmen konnten keine erhöhten Werte festgestellt werden. Der betroffene Bereich konnte für den Verkehr wieder freigegen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 5 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräfte, die TWL, die Polizei und der Rettungsdienst.

Unfall mit Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots) – Am 25.01.2023 zwischen 07-17 Uhr wurde in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße ein dort geparkter PKW von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Täter streifte vermutlich beim Rangieren mit seinem eigenen Fahrzeug das Auto des 30-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat im obigen Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 24.01.2023, 22 Uhr bis 25.01.2023, 07 Uhr beschädigte ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Schlösser der Stadtverwaltung Ludwigshafen in der Bismarckstraße. Der/die Täter klebten die Schlösser zu, sodass diese ausgetauscht werden mussten. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise geben?Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Gestohlener Geldbeutel – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 25.01.2023 wurde einer 52-Jährigen gegen 16 Uhr der Geldbeutel in einem Discounter in der Prinzregentenstraße gestohlen. Es handelt sich hierbei um einen großen roten Damengeldbeutel, in welchem sich unter anderem Bargeld in Höhe von ca. 500 Euro befand. Dieser wurde vermutlich nach dem Kassenbereich entwendet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter

www.polizei-beratung.de.