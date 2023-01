Versuchter Einbruch in die Kropsburgschänke

St. Martin (ots) – Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag 24.01.2023 um 16 Uhr auf Mittwoch 25.01.2023 um 14 Uhr im rückwärtigen Bereich der Kropsburgschänke ein Fenster aufgehebelt und anschließend versucht, eine Eingangstür zu öffnen. Da ihnen dies misslang, flüchteten sie ohne Diebesgut.

Zeugen die Hinweise auf die Einbrecher geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

Auto den Lack zerkratzt

Essingen (ots) – Im Zeitraum von 07-09 Uhr hat am Montag, 23.01. ein Unbekannter, an einem in der Gerämmestraße geparkten Auto, den Lack der rechten Fahrzeugseite mittels spitzem Gegenstand zerkratzt. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die PI Landau.

Geschwindigkeitsüberschreitung

Roschbach (ots) – Innerhalb einer Stunde wurden am Mittwoch 25.01.2023, 10.50-11.50 Uhr, 8 Autofahrer sanktioniert, weil sie auf der L 516/Einmündung nach Roschbach zu schnell unterwegs waren. Bei erlaubten 70 km/h wurde der Schnellste mit 109 km/h gemessen. Bereits am vergangenen Dienstagmorgen 24.01.2023 waren 27 Raser in dem Bereich unterwegs.

Gegen einen 41 Jahre alten Mannheimer, der mit 167 km/h in der 70er Zone gemessen wurde, wurde im Nachgang ein Strafverfahren eingeleitet. Nach dem „Raser-Paragrafen“ (315 d STGB) können sich auch „Alleinraser“ strafbar machen.

Das gilt immer dann, wenn sich ein Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Die Polizei weist daraufhin, dass überhöhte Geschwindigkeit die häufigste Unfallursache ist.