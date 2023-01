Weinheim, Breslauer Straße: Sachbeschädigung in Stadion – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelang es einem oder

mehreren bislang unbekannten Tätern über ein ehemaliges Kinderhaus in der

Kurt-Schuhmacher-Straße, in einen Innenhof zu gelangen. Von diesem Innenhof aus

begab sich der oder die Täter in einen angrenzenden Wohnkomplex, und hebelten

gewaltsam ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster auf, begibt sich in ein Büro und

durchwühlt diverse Möbel. Hierbei werden diverse Gegenstände entwendet. Der

Gesamtdiebstahlschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier

Weinheim, welches die Ermittlungen aufgenommen hat, sucht nach Zeugen, welche

Angaben zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern machen können, unter Tel.:

06201 10030.

Weinheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag und in der Nacht von

Dienstag auf Mittwoch wurden im Sepp-Herberger-Stadion zwei Mal die Kabinen für

Auswechselspieler beschädigt. In der ersten Nacht wurde zunächst eine Kabine

umgeworfen, wobei eine Seitenscheibe beschädigt wurde. In der zweiten Tatnacht

wurden beide Kabinen aus der Verankerung gerissen und mutwillig umgeworfen. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000 EUR. Das Polizeirevier

Weinheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen welche

Hinweise zu dem oder den Tätern oder zur Tat machen können, unter Tel.: 06201

10030.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Technikzentrale des Schlossbergtunnels – aktuelle Sperrung

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem Brand aus bislang unbekannter

Ursache im Trafohäuschen des Schlossbergtunnels waren heute Morgen

Rettungskräfte und Polizei vor Ort im Einsatz. Während des Einsatzes wurde der

Verkehr durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten umgeleitet. Aus

Sicherheitsgründen ist die Durchfahrt des Tunnels vorerst bis zum 31.01.2023

nicht möglich. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Auf die Pressemitteilung der

Stadt Weinheim wird weiterhin verwiesen.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Handel treiben mit Betäubungsmitteln – 21-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmittag gegen 14:45 Uhr wurde ein

21-jähriger Mann in Weinheim einer Personenkontrolle unterzogen. Bei dem

21-Jährigen konnten durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geringe

Mengen verkaufsfertiges, abgepacktes Haschisch aufgefunden werden. Zuvor

versuchte sich der 21-Jährige weiterem mitgeführten Rauschgift zu entledigen und

warf diese auf den Boden. Das bemerkten die aufmerksamen Einsatzkräfte jedoch

und stellten die geringen Mengen Haschisch sicher.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 21-Jährigen wurden unter

anderem zwei Platten Haschisch mit je circa 96 Gramm und 94 Gramm, eine

Feinwaage, Verpackungsmaterial, verkaufsfertiges, abgepacktes Haschisch mit

insgesamt circa 45 Gramm sowie eine Schreckschusspistole aufgefunden.

Der 21-Jährige wurde am Folgetag, dem 25. Januar, der Haftrichterin am

Amtsgericht Mannheim vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Die weiteren

Ermittlungen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an und werden durch das

Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.