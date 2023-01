Karlsruhe – Bewaffneter Raub in Apotheke in der Südstadt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Überfall raubte am Donnerstag gegen 08.40 Uhr ein

Unbekannter in einer Apotheke in der Ettlinger Straße Arzneimittel und

flüchtete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der maskierte Räuber durch die

Geschäftsräume der Apotheke direkt in den Personalbereich und entwendete knapp

einen Liter Methadon. Hierbei kam ein Angestellter hinzu. Diesen bedrohte der

Täter mit einem sägeähnlichen Werkzeug und flüchtete in der Folge mit dem

Raubgut in Richtung Werderplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief

negativ.

Der Flüchtige ist etwa 185 cm groß, ungefähr 45-60 Jahre alt und besitzt eine

kräftige Statur. Er trug bei der Tat dunkle Kleidung. Des Weiteren führte er

eine dunkle Tasche mit sich, in der er das sägeähnliche Werkzeug aufbewahrte. Er

sprach hochdeutsch.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ob es Bezüge zu dem Raub am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in eine Apotheke in der

Rappenwörthstraße in Rheinstetten gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu dem Raub machen können, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Hoher Sachschaden bei Unfall nach Abbiegen

Karlsruhe (ots) – Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 09:20 Uhr in Richtung

Rheinstetten unterwegs und wollte auf die Bundesstraße 3 in Richtung Malsch

abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Kleintransporter eines entgegenkommenden

48-jährigen Autofahrers, weshalb es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Bei der

Kollision zog sich der 48-Jährige leichte Verletzungen zu und musste durch den

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war eine Nassreinigung der Fahrbahn

notwendig, die etwa eine Stunde andauerte. Der Fahrzeugverkehr in Richtung

Ettlingen musste daher örtlich umgeleitet werden.

Karlsruhe – Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Im Bereich Karlsruhe-Durlach und Wolfartsweier kam es im

Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Ein bislang unbekannter Täter hebelte zwischen Montag 15:00 Uhr und Mittwoch

14:00 Uhr in der Straße Am Dechartsberg die Kellertür eines Hauses auf und

verschaffte sich somit Zutritt. Der Einbrecher durchwühlte dort mehrere Räume.

Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Einen weiteren Einbruch gab es am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr in der

Ringstraße in Wolfartsweier. Hierbei gelangte ein Unbekannter durch Aufhebeln

der Terrassentür in das Haus. Womit der Einbrecher wohl nicht rechnete, ist,

dass der Eigentümer sich zur Tatzeit im Haus befand. Nachdem der Täter die

Schlafzimmertür öffnete und bemerkte, dass sich dort eine Person aufhielt,

flüchtete er. Entwendet wurde nach derzeitigen Kenntnissen nichts.

Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Marxzell – Hochwertiges Werkzeug aus Lagerhalle entwendet

Karlsruhe (ots) – Hochwertiges Werkzeug entwendeten im Zeitraum zwischen

Dienstagmittag und Mittwochmorgen bislang unbekannte Täter aus einer Lagerhalle

in der Moosalbstraße in Marxzell. Die Täter verschafften sich auf bislang

unbekannte Weise Zutritt zu der Halle und überstiegen anschließend wohl eine

Abtrennung zu dem Lagerraum. Dort entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen im

Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer

07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Einbruch in Straßenbahndepot – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag in das in der

Bahnhofstraße in Ittersbach gelegene Bahndepot ein und flüchteten im Anschluss.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die

Gebäuderückseite Zutritt zu der Fahrzeughalle. Anschließend betraten sie zwei

Straßenbahnen und brachen im Inneren jeweils einen Fahrkartenautomaten gewaltsam

auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie des Diebstahlsschadens sind

der noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten,

sich unter der Rufnummer 07243/3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Drei Personen nach Verkehrsunfall auf der Südtangente leicht verletzt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Insgesamt vier Fahrzeuge wurden am Mittwochabend gegen 19:00

Uhr bei einem Unfall an der Ampel nach der Autobahnausfahrt Karlsruhe-Mitte

beschädigt und drei Personen leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erkannte der 72-jährige Fahrer eines

Kraftfahrzeugs wohl zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge aufgrund des

Rotlichts anhielten und fuhr auf das vor ihm haltende Auto auf. Aufgrund des

Aufpralls wurden drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Folge dessen

waren zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Drei Beteiligte, davon zwei Fahrer

und ein Beifahrer, wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Einige Fahrstreifen mussten für mehrere Stunden gesperrt. Die Kräfte der

örtlichen Feuerwehr beseitigten die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 0721

944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – Einbruch in Rathaus – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen

in das Rathaus in der Gymnasiumstraße in Waghäusel ein.

Nach derzeitigen Ermittlungen gelangten die Täter wohl gewaltsam über ein

Fenster in das Gebäude und versuchten offensichtlich erfolglos den Tresor

mithilfe einer Flex zu öffnen. Anschließend flüchteten die Einbrecher wohl ohne

Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in

Verbindung zu setzen.

Landkreis Karlsruhe – Einbrecher in Walzbachtal und Dettenheim bei der Tat gestört

Karlsruhe (ots) – Einbrecher waren am Mittwoch in Walzbachtal und Dettenheim

aktiv, wurden aber durch Hundegebell und anwesende Hausbewohner in die Flucht

geschlagen.

Gegen 18:30 Uhr drang ein Unbekannter über eine Terrassentür in ein Anwesen in

der Adlerstraße in Rußheim ein und sah sich offenbar in mehreren Zimmern um.

Durch die entstandenen Geräusche erwachten die Bewohner aus dem Schlaf und

bemerkten schließlich den Eindringling in ihrem Schlafzimmer. Als der Dieb auf

die unliebsamen Zeugen aufmerksam wurde, flüchtete er. Ob etwas entwendet wurde,

ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Durch Einschlagen eines Fensters versuchten sich Einbrecher im Laufe des

Mittwochs Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Prinz-Max-Straße in

Walzbachtal-Wössingen zu verschaffen. Vermutlich vom Bellen eines im Haus

befindlichen Hundes abgeschreckt, ließen die die Täter von ihrem Vorhaben ab und

flüchteten. Nach derzeitigen Erkenntnisse kam es zu keinem Diebstahlsschaden.

Graben-Neudorf – Zeugen nach Diebstahl auf Baustelle gesucht

Karlsruhe (ots) – Auf sogenanntes Buntmetall in Form von Kupferkabel sowie

Baustellengeräte hatten es Diebe in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch in

Graben-Neudorf abgesehen.

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Graben-Neudorf

drangen noch Unbekannte zwischen 17.00 Uhr und 07.00 Uhr auf einer Baustelle in

der Heidelberger Straße ein. Zuvor hatten sie ein Vorhängeschloss eines

Bauzaunes entfernt. Anschließend hebelten die Täter offenbar eine Tür auf und

entwendeten aus einem Gebäude etwa 5 Tonnen Buntmetall das dort zum Abtransport

gelagert war. Darüber hinaus ließen die Einbrecher hochwertige Baustellengeräte

mitgehen. Aus dem Tank eines Baggers wurden zudem mehrere hundert Liter

Treibstoff entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens wird bislang auf etwa

43.000 Euro beziffert.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Täter bei der Tautauführung,

insbesondere bei dem Abtransport, mit geeignet großen Fahrzeugen unterwegs

waren.

Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeirevier Philippsburg unter der Rufnummer

07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall in Apotheke

Karlsruhe (ots) – Nach einem Überfall in einer Apotheke in Rheinstetten-Mörsch

am Mittwochnachmittag sucht die Polizei Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein noch unbekannter maskierter Mann

gegen 16.45 Uhr den Verkaufsraum einer Apotheke in der Rappenwörthstraße.

Offenbar begab er sich gezielt zu einem Tresen und entnahm aus einer Schublade

Medikamente. Eine hinzukommende 55-jährige Apothekerin bedrohte er anschließend

wohl mit einem Messer oder Schlagstock. Durch eine weitere Angestellte der

Apotheke wurde die Polizei verständigt. Noch bevor die Polizei eintraf, floh der

Räuber mit mehreren Medikamenten.

Körperlich verletzt wurde glücklicherweise keiner der Anwesenden.

Eine Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Identifizierung des

Verdächtigen. Der mutmaßliche Täter wurde wie folgt beschrieben:

Der jüngere Mann hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare, sei ca. 175 cm groß

gewesen und habe eine dunkle Bekleidung mit schwarzen Schuhen und heller Sohle

getragen. Er war offenbar mit einer Sturmhaube maskiert und führte ein Messer

oder einen schwarzen Schlagstock mit sich. Der Verdächtige sprach akzentfreies

Deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Forst – Sattelzug kollidiert mit mobiler Sperrwand

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten

80.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der

Bundesautobahn 5 in Höhe Forst.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer gegen 09:15 Uhr

auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg. Zwischen den Anschlussstellen Bruchsal

und Kronau übersah er offenbar einen Vorwarner, welcher eine Sperrung des

rechten Fahrstreifens aufgrund von Bauarbeiten anzeigte. In der Folge

kollidierte der Sattelzug mit einem auf der rechten Fahrbahn abgestellten Lkw,

auf dessen Anhänger eine Sperrwand montiert war. Durch den Zusammenstoß wurden

beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Fahrer des Baustellen-Lkw wurde leicht

verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge waren zeitweise

der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Es bildete sich ein bis zu 10 km langer Stau.

Rheinstetten – Zeugen nach mutmaßlichem Falschfahrer gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein 32-jähriger Fahrer eines VW-Transporters war am

Mittwochabend auf der Bundesstraße 36 bei Rheinstetten offenbar kurzfristig als

Falschfahrer unterwegs.

Ein Zeuge berichtete gegen 20.30 Uhr der Polizei von einem weißen Transporter,

der auf Höhe der Messe Karlsruhe in Richtung Rastatt unterwegs war. Das Fahrzeug

würde entgegen der Fahrtrichtung fahren. Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe-West trafen den mutmaßlichen Falschfahrer kurz darauf an einer

Tankstelle in Höhe Rheinstetten-Mörsch an. Der offenbar ortsunkundige Fahrer des

Transporters hatte wohl die Anweisungen seines Navigationsgerätes

fehlinterpretiert. Nach wenigen hundert Meter hatte er den Fehler bemerkt und

sei von der B36 abgefahren.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder mögliche Geschädigte. Diese mögen sich bitte

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721/666-3611 in

Verbindung setzen.

Der 32-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen einer Gefährdung des

Straßenverkehrs rechnen.