Heidelberg, Weststadt: Unter Drogeneinfluss Flaschen geschmissen, bedroht und beleidigt – und dem Richter vorgeführt

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch, gegen 14.00 Uhr fiel Beamten des Justizgebäudes

in der Landhausstraße ein Mann auf, welcher unvermittelt vor dem Haupteingang

stehen blieb und zwei Bierflaschen auf die Glasfront des Gebäudes warf. Eine

Fensterscheibe wurde hierdurch beschädigt, die Flaschen zerbarsten in zahlreiche

Scherbenstücke vor dem Gebäude. Durch die Justizbeamten wurde der Flaschenwerfer

sodann festgenommen und den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten des

Polizeirevier Heidelberg-Mitte überstellt. Auf dem Revier wurden dann die

Polizeibeamten von dem Flaschenwerfer bedroht und beleidigt. In einer Urinprobe

konnten dann auch noch Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung

festgestellt werden, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Bei einer weiteren

Überprüfung im polizeilichen Informationssystem stellte sich zudem heraus, dass

der Mann sich nicht an gerichtliche Auflagen gehalten hatte. Er wurde deshalb

noch am selben Tag der Haftrichterin vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug

gesetzt.

Heidelberg, Weststadt: Pkw aufgebrochen und Handtasche entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwochnachmittag, zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr kam

es in der Weststadt in Heidelberg, in der Kleinschmidtstraße zu einem Einbruch

in einen Pkw, aus dem eine Handtasche entwendet wurde. Gegen 19.30 Uhr wurde die

Handtasche in einem nahe gelegenen Vorgarten wieder aufgefunden. Es wurde

lediglich Bargeld in bislang unbekannter Höhe entnommen. Das Polizeirevier

Heidelberg Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach

Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den bislang unbekannten Tätern oder zur Tat

machen können, unter Tel.: 06221 18570.

Heidelberg: Unbekannte beschädigen Carsharing-Fahrzeuge – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten bislang

unbekannte Täter/-innen zwei geparkte Fahrzeuge eines Carsharing-Unternehmens in

der Sickingenstraße. Mit einem unbekannten Gegenstand verursacht die noch

unbekannte Täterschaft Kratzer auf den Windschutzscheiben der Pkws und

verursacht einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zum

Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.