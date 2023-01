Bergstrasse

Birkenau: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Birkenau (ots) – Ein blauer Mercedes, der „In der Zeil“ in Reisen parkte, ist in

der Nacht zum Donnerstag (26.01.) von Kriminellen aufgebrochen und nach

Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter Zugang zum Innenraum

verschafft hatten, ließen sie unter anderem Zigaretten und eine Sonnenbrille

mitgehen. Der Wert der Beute sowie der verursachte Schaden dürften sich auf

mehrere hundert Euro belaufen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird

an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Fürth-Lörzenbach: Einbruch in Wohnhaus

Fürth (ots) – Ein Wohnhaus in der Herzbergerstraße geriet am Dienstag (24.01.),

in der Zeit zwischen 16.00 und 19.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die

Täter gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand durch die zuvor aufgehebelte

Terrassentür in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen

ihnen anschließend Schmuck und Münzen in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Viernheim: Wohnung im Visier Krimineller/Wer hat etwas bemerkt?

Viernheim (ots) – Am Mittwoch (25.01.), in der Zeit zwischen 15.00 und 21.15

Uhr, machten sich Einbrecher an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der

Waldstraße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter drangen durch ein Fenster

ein und entwendeten anschließend aus den Räumlichkeiten unter anderem Schmuck

und Geld. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Gegenstände werden vom zuständigen

Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060

entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt: Hauswände und Fahrkartenautomat mit Farbe beschmiert / Zeugen alarmieren Polizei / Beamte nehmen 47-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti in

gleich mehreren Fällen, wird sich ein 47 Jahre alter Mann nach seiner

vorläufigen Festnahme am Mittwochabend (25.1.) verantworten müssen.

Zeugen hatten gegen 23.15 Uhr die Polizei alarmiert, als sie den Mann beim

Besprühen einer Hauswand im Haardtring beobachten konnten. Die hinzueilenden

Beamtinnen und Beamten stellten den tatverdächtigen Darmstädter noch vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Gestoppte mutmaßlich auch für Schmierereien

an einem Fahrkartenautomaten im Haardtring und für die Sachbeschädigung durch

Farbe an dem Gebäude einer öffentlichen Schule in der Bessunger Straße, begangen

derselben Nacht, infrage kommen. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach

ersten vorsichtigen Schätzungen auf mindestens 4000 Euro. Nach Abschluss aller

polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige nach Hause entlassen. Ob der Mann

auch in Verbindung mit weiteren, ähnlich gelagerte Taten im Stadtgebiet

Darmstadt steht, wird im Rahmen der andauernden Ermittlungen geprüft.

Das Kommissariat 43 ist mit den Fällen betraut und für sachdienliche Hinweise

unter der Rufnummer 06151/9690, zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Am Dienstag, den 24.01.2023, ereignete sich gegen 11:50 Uhr

auf der L3303 auf Höhe der AS Seeheim-Jugenheim ein Verkehrsunfall. Der

Unfallverursacher bog mit seinem Lieferwagen von dem Ausläufer der A5 aus

Richtung Darmstadt kommend nach rechts auf die L3303 in Richtung

Seeheim-Jugenheim ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem aus Richtung

Pfungstadt kommenden Lkw. Eine Kollision konnten beide nicht mehr verhindern.

Der Fahrer des Lkws fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Hinweise zum

Unfallhergang und den beteiligten Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Pfungstadt

unter der Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen.

Gross-Gerau

Gernsheim: Mehrere Garagen-Einbrüche

Hochwertige Pedelecs und Mountainbikes sowie Zubehörteile entwendet 30-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Nach mehreren Einbrüchen in Garagen und eine Gartenhütte in der Nacht zum Mittwoch (25.01.) haben Polizeikräfte am Mittwochabend einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der sich jetzt in Untersuchungshaft befindet. Die Ermittlungen zu einem noch flüchtigen mutmaßlichen Komplizen sowie dem Verbleib der Beute dauert derzeit noch an.

In den frühen Morgenstunden kam es zu mindestens acht Einbrüchen in Garagen sowie eine Gartenhütte in der Frankensteiner Straße, Trommstraße, Breslauer Straße, Franz-Joseph-Nuß-Straße und Königsberger Straße. Dabei wurden mehrere Pedelecs, Mountainbikes sowie Akkus und Displays entwendet. Der Gesamtwert der Beute wird aktuell auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen konnte der 30-Jährige Tatverdächtige in einem Waldstück entlang der Bahngleise nach einem Zeugenhinweis beim mutmaßlichen Abtransport von zwei entwendeten Pedelecs festgenommen werden. Einem Mittäter gelang trotz sofort eingeleiteter Fahndung die Flucht. Der Festgenommene, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, kam für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erließ der Haftrichter noch im Laufe des Donnerstags einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich seither in Haft.

Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass die beiden Personen auch für weitere gleichgelagerte Einbrüche als Täter in Frage kommen dürften. Mit den Ermittlungen hierzu sowie zum Verbleib der anderen gestohlenen Räder und Zubehörteile ist das Kommissariat 42 in Gernsheim betraut. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Hochwertige Pedelecs oder E-Bikes sind nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern beliebt, die sich mehr bewegen oder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Auch für Kriminelle sind die mehrere Tausend Euro teuren Velos eine lukrative Beute. Die Polizei rät deshalb, für die Sicherung des eigenen Rades bestimmte Punkte zu beachten.

Es ist ratsam, das Fahrrad mit einem oder besser zwei hochwertigen Schlössern zu sichern und an fest verankerten Gegenständen zu befestigen. Unterschiedliche Schließsysteme machen es potentiellen Kriminellen zusätzlich schwer. Auch in Garagen oder Kellern sollte das Zweirad gesichert sein, auch hier sollte es Dieben schwergemacht werden. Ist es nicht möglich, die Fahrräder in einer sicheren Umgebung an einem belebten Abstellort zurückzulassen, so sollte diese zumindest gut beleuchtet und einsehbar sein. Potentielle Zeugen schrecken grundsätzlich ab und vermindern so das Risiko eines Diebstahls. Sollte es dennoch zu einem Diebstahl gekommen sein, können moderne technische Sicherungseinrichtungen, zum Beispiel Alarmanlagen oder Ortungssysteme, nützlich für die Ermittlungen sein. Auch eine Fahrradcodierung hilft der Polizei dabei, sichergestellte Räder den rechtmäßigen Eigentümerinnen oder Eigentümern schnell zuzuordnen.

Büttelborn/Klein-Gerau: Einbruch in Einfamilienhaus/Polizei sucht Zeugen

Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus „An den Dreißigruten“ eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Festgestellt wurde die Tat am Mittwochabend (26.01.). Der Einbruch könnte aber auch schon geraume Zeit zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste die Terrassentür des Anwesens auf. Sie gelangten ins Innere und durchsuchten mehrere Räume. Was sie alles erbeuteten und wie hoch der Schaden ist, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rüsselsheim: Einbruch in Volkshochschule/Zeugen gesucht

Ohne Beute sind Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (25.01.) nach ihrem Einbruch in die Räume der Volkshochschule in der Darmstädter Straße geflüchtet. Nachdem sie zunächst über den Balkon in das Gebäude eindrangen, brachen sie eine Bürotür sowie eine Tür zu einem Schulungsraum auf und öffneten anschließend mehrere Schränke.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Erbach: Wenige Verstöße bei Verkehrskontrolle

In der Nacht zum Dienstag (24.01.) führten Beamte der Polizeistation Erbach und der Polizeistation Höchst Verkehrskontrollen in der Carl-Benz-Straße sowie auf der Bundesstraße 45 durch.

Im Zeitraum von 23.00 bis 00.30 Uhr konnten insgesamt 31 Fahrzeuge und 54 Personen angehalten und kontrolliert werden. Vier Autofahrern wurden aufgrund Mängeln am Fahrzeug entsprechende Mängelberichte ausgehändigt. Bei fünf Fahrzeugführern wurden Alkoholtests durchgeführt. Alle konnte weiterfahren, die Tests verliefen alle negativ.

Die Kontrollen werden weiterhin fortgesetzt.