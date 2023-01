Frankfurt-Eschersheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 23. Januar 2023, gegen 10.00 Uhr,

ereignete sich an der Kreuzung Eschersheimer Landstraße/Hügelstraße ein schwerer

Verkehrsunfall.

Zu dem genannten Zeitpunkt war ein 41-Jähriger mit seinem VW Golf auf der

Hügelstraße unterwegs in Richtung Platenstraße. Als Mitfahrer befanden sich noch

eine 39-jährige Frau und zwei Mädchen im Alter von acht und 13 Jahren in dem

Fahrzeug.

Als der Golffahrer in die Kreuzung zur Eschersheimer Landstraße einfuhr, kam es

zum Zusammenprall mit dem VW Polo einer 45-jährigen Frau, die mit dem Wagen auf

der Eschersheimer Landstraße in Richtung Am Dornbusch unterwegs war.

Durch den Zusammenprall wurden die 45-jährige Frau aus dem Polo und die

39-jährige Frau aus dem Golf schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus

verbracht, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurden. Die Achtjährige erlitt

leichte Verletzungen, der 41-Jährige und die 13-Jährige blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis

gegen 11.00 Uhr musste der Kreuzungsbereich zur Versorgung der Verletzten.

Unfallaufnahme, Abschleppung und Reinigung gesperrt werden. Es kam zu

erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Frankfurt-Eschersheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 23. Januar 2023, gegen 10.00 Uhr,

ereignete sich an der Kreuzung Eschersheimer Landstraße/Hügelstraße ein schwerer

Verkehrsunfall.

Zu dem genannten Zeitpunkt war ein 41-Jähriger mit seinem VW Golf auf der

Hügelstraße unterwegs in Richtung Platenstraße. Als Mitfahrer befanden sich noch

eine 39-jährige Frau und zwei Mädchen im Alter von acht und 13 Jahren in dem

Fahrzeug.

Als der Golffahrer in die Kreuzung zur Eschersheimer Landstraße einfuhr, kam es

zum Zusammenprall mit dem VW Polo einer 45-jährigen Frau, die mit dem Wagen auf

der Eschersheimer Landstraße in Richtung Am Dornbusch unterwegs war.

Durch den Zusammenprall wurden die 45-jährige Frau aus dem Polo und die

39-jährige Frau aus dem Golf schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus

verbracht, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurden. Die Achtjährige erlitt

leichte Verletzungen, der 41-Jährige und die 13-Jährige blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis

gegen 11.00 Uhr musste der Kreuzungsbereich zur Versorgung der Verletzten.

Unfallaufnahme, Abschleppung und Reinigung gesperrt werden. Es kam zu

erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Erfolgreiche Fahndung – Taschendieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Fünf Tage nachdem eine 20-jährige Frau aus Offenbach

im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Taschendieb bestohlen wurde, konnten

Beamte der Bundespolizei den Täter am Mittwoch festnehmen. Der 28-Jährige

wohnsitzlose Mann hatte der Frau am 20. Januar die Geldbörse aus der

Jackentasche gestohlen und war damit geflüchtet. Aufgrund einer vorliegenden

Täterbeschreibung hatten die Beamten den Täter im Frankfurter Hauptbahnhof

wiedererkannt und festgenommen.

Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache gebracht, wo gegen ihn ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Heute wird er dem

Haftrichter vorgeführt.

Unbekannter in den Gleisen sorgt für Verspätungen

Bischofsheim/Kreis Groß Gerau (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt

am Main ging am Mittwochmittag die Meldung einer Autofahrerin ein, dass sie beim

Befahren der Bundesstraße 43 eine Person in den neben der Bundesstraße

verlaufenden Gleise gesehen hätte. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise in

dem Bereich um 14.30 Uhr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den

gesamten Bereich ab. Erst als feststand, dass sich niemand mehr im Gleisbereich

befindet, konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 12 Zügen zu Verspätungen.

Frankfurt/Kalbach-Riedberg: Verdacht des Wuchers

Frankfurt (ots) – (fue) Am 8. Dezember 2022 erstatte eine 84-jährige

Frankfurterin aus dem Stadtteil Kalbach-Riedberg Anzeige gegen zwei Männer im

Alter von 41 und 47 Jahren, wegen des Verdachtes des Wuchers gemäß § 291 StGB.

Die Geschädigte ist Eigentümerin von Orientteppichen, die einer Reinigung

bedurften. Nachdem sie in ihrem Briefkasten einen entsprechenden Flyer

vorgefunden hatte, setzte sie sich mit den Annoncierenden in Verbindung, die

dann auch noch am gleichen Tag bei ihr erschienen. Die beiden Männer sagten der

Frau noch einen Rabatt in Höhe von 35 % zu, der aber mit dem heutigen Tage

auslaufen würde. Nach Abzug des Rabattes bezifferten sie die Rechnungssumme auf

zusammen 10.000 EUR. Ein entsprechender Vertrag wies dann weder den Rabatt aus,

noch die Bezeichnung der Teppiche.

Nachdem die 84-Jährige Zweifel am Vertragsabschluss und der Höhe der Forderungen

beschlichen, wendete sie sich an die Polizei. Als am Nachmittag des 23. Januar

2023 die gereinigten Teppiche ausgeliefert wurden, war auch die Polizei zugegen.

Die genannte Rechnungssumme dürfte gemessen an den handelsüblichen Preisen etwa

das Fünffache betragen.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Verdachtes des Wuchers gegen die

beiden Männer aufgenommen.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, in der Zeit zwischen

16.45 Uhr und 19.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der

Röhrborngasse ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und

durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Dabei erbeuteten sie Schmuck,

Bargeld, französische Modeartikel sowie eine hochwertige Uhr. Der Gesamtwert

beziffert sich auf mehrere Tausend Euro.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75552199

in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Januar 2023: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring

Januar 2023: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Februar 2023: Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Februar 2023: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße

Februar 2023: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Innenstadt: Friseurladen beklaut

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder nahmen am Mittwoch, den 25. Januar 2023,

gegen 11:45 Uhr, einen 58-jährigen Mann fest, der sich an der Kasse eines

Friseurladens bediente.

Der spätere Beschuldigte fiel den zivil gekleideten Polizeibeamten vormittags in

der Karlstraße auf, wie er das Foyer eines Hotels betrat und in diesem das

Umfeld sondierte. Da sich für ihn offensichtlich keine Tatgelegenheit ergab,

verließ er das Gebäude wieder und betrat kurz danach im Bereich der Straße

Niedenau mehrere Hinterhöfe, Hauseingänge und Treppenhäuser. Auch hier ließ sich

augenscheinlich keine Beute machen, sodass sich der Mann zu einem Restaurant in

die Innenstadt begab, in dem er mutmaßlich auf die Kasse schielte. Abermals kam

es zu keiner strafbaren Handlung. Die Fahnder blieben weiter an dem Verdächtigen

dran, welcher nach kurzem Aufenthalt im Bahnhofsviertel ein Friseurgeschäft in

der Kirchnerstraße aufsuchte, sich in diesem umschaute und doch noch „zuschlug“.

Im Kassenbereich langte er in eine Schublade und entnahm aus dieser Bargeld.

Hektisch rannte er aus den Laden. Doch die in der Nähe befindlichen Beamten

bremsten ihn umgehend ein. Es folgte die Festnahme des 58-jährigen Mannes. Bei

seiner Durchsuchung fanden sie 180 Euro des mutmaßlichen Diebesguts auf sowie

rund 0,4 Gramm Heroin. Sie stellten die Beweismittel sicher.

Der Festgenommene wurde anschließend für die weiteren Maßnahmen in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Frankfurt-Westend: Mit leeren Händen festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 40-jähriger Einbrecher versuchte in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag (26.01.2023) im Westend Beute zu machen. Als er das von

ihm aufgesuchte Gebäude wieder verließ, nahmen ihn Polizeibeamte fest.

Wertsachen einstecken hatte er jedoch nicht.

Wahrscheinlich erhoffte sich der 40-Jährige auch mehr, als er sich um kurz nach

Mitternacht widerrechtlich Zugang zu dem ehemaligen Fitnessstudio in der

Rheinstraße verschaffte. An diesem warf er zunächst mit einem Pflasterstein eine

Fensterscheibe ein. Zu diesem Zeitpunkt vernahm eine Anwohnerin klirrendes Glas

und lautstarke Metallgeräusche, was sie dazu veranlasste aus dem Fenster zu

schauen. Dabei beobachtete sie den Mann, wie dieser in das mehrstöckige Gebäude

hineinkletterte. Offenbar nutzte er die Gitter von Lichtschächten als

Klettermöglichkeit, um in das von ihm zerstörte Fenster einzusteigen. Ob der

Eindringling es dann auf Hanteln oder andere Wertsachen abgesehen hatte, weiß

wohl nur er selbst. Seine erfolglose Suche in den leerstehenden Räumen beendete

er kurzerhand und begab sich über ein anderes Fenster auf die Straße, wo ihn die

verständigte Polizei bereits erwartete. Der 40-jährige Mann ließ sich von den

Beamten widerstandslos festnehmen.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn mangels

vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wurde ein

entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.