Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Einbruch in Kindergarten

In den Kindergarten im Bad Nauheimer Ernst-Ludwig-Ring brachen Straftäter im Zeitraum zwischen Dienstagabend (20 Uhr) und Mittwochmorgen (7 Uhr) ein, indem sie eine Nebeneingangstür aufbrachen. Im Gebäude durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend; offenbar unerkannt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Bad Nauheim: Kita-Einbruch verläuft erfolglos

Ohne in das Gebäude zu gelangen hebelten Straftäter zwischen Dienstag, 17.45 Uhr und Mittwoch, 8.10 Uhr an mehreren Nebeneingangstüren sowie einem Fenster der Kindertagesstätte in der Straße „An der Sodenschmiede“. Zwar hielten die potentiellen Einstiegsorte den Kriminellen stand, allerdings entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Unter Tel. 06031/6010 bittet die Polizei in Friedberg mögliche Zeugen darum, sich zu melden.

Friedberg: Tresor aus Kita geklaut

Der Kindergarten in der Straße „Am Dachspfad“ war in der Nacht von Dienstag (20 Uhr) auf Mittwoch (6.45 Uhr) das Ziel bislang unbekannter Einbrecher. Im Tatzeitraum hatten die Kriminellen eine verschlossene Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Dieses durchsuchten sie nach Wertsachen und stahlen letztlich einen kleinen Tresor, in welchem man mehrere Hundert Euro Bargeld aufbewahrt hatte. Die Polizei schätzt den durch das gewaltsame Eindringen entstandenen Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Friedberger Polizei unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Apothekentür hält stand

Offenbar vergeblich versuchten Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag, gewaltsam in die Apotheke in der Friedberger Bismarckstraße einzudringen. Zwischen Mittwochabend (19 Uhr) und Donnerstagmorgen (1.20 Uhr) lässt sich der Tatzeitraum nach bisherigen Erkenntnissen eingrenzen, in jenem die Unbekannten ohne nennenswerten Erfolg an der Schiebetür der Drogerie hebelten. Diese wurde dabei leicht beschädigt, hielt jedoch stand. Die Ermittler der Polizei bitten mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Friedberg: Einbruch in Apotheke misslingt

Wie er in der Nacht zu Donnerstag an der Schiebetür der Apotheke in der Saarstraße hebelte, bemerkten Passanten gegen 0.50 Uhr einen etwa 180 cm großen Mann mit gelber Jacke. Als der Unbekannte feststellte, dass er aufgeflogen war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Fritz-Reuter-Straße. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Mögliche weitere Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen war, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern der Wetterauer Kripo zu melden.

Ranstadt: Neubautür aufgebohrt

Mehrere Akkuschrauber und anderes Werkzeug erbeuteten Langfinger während des Einbruchs in einen „Im Wolfsgraben“ in Ranstadt gelegenen Neubau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Straftäter dort am Dienstagabend zwischen 18 Uhr und 22 Uhr zugange gewesen und hatten sich durch Aufbohren des Schließzylinders der Haustür Zutritt zum Gebäude verschafft.

Reichelsheim: TomTom-Navi mitgenommen

Im Ortsteil Dorn-Assenheim stahlen Diebe zwischen Dienstagnachmittag (13 Uhr) und Mittwochmorgen (8.30 Uhr) ein mobiles Navigationsgerät von TomTom aus einem schwarzen A-Klasse-Mercedes. Um an das Gerät im Innenraum des Fahrzeuges zu gelangen hatten die Kriminellen zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend den Innenraum nach Verwertbarem durchsucht. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Terrassentür aufgebrochen

Momentan noch unklar ist, was Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Friedberger Crößmannstraße suchten, als sie irgendwann zwischen Sonntagmittag (12 Uhr) und Mittwochvormittag (10 Uhr) eine dortige Terrassentür aufhebelten und in das Gebäude stiegen. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum im Bereich der 10er-Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hatten, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Karben: Vergeblich an Terrassentür gehebelt

In der Nacht zu Donnerstag versuchten Kriminelle in der Petterweiler Schlossstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zwischen 1.30 Uhr und 8 Uhr hatten die Straftäter einer Terrassentür des Gebäudes gehebelt und so mehrere Hundert Euro Schaden verursacht. Die Tür hielt stand, die Einbrecher flüchteten. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Wölfersheim: Insignia zurückgeschoben

Nachdem ein anderes Fahrzeug im Verlaufe des Mittwochs in der Dieselstraße (OT Berstadt) Sachschäden in vierstelliger Höhe an einem dort abgeparkten Opel verursachte, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Der schwarze Insignia stand zwischen 8 Uhr und 17 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 22. Als der Fahrzeugbesitzer zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses etwa 10 Meter zurück geschoben und an der Front demoliert worden war. Vor seinem Auto hatte beim Abstellen ein Lastwagen gestanden. Entsprechende Reifenspuren deuteten an der Unfallstelle darauf hin, dass ebendieser für die Beschädigungen verantwortlich sein könnte. Mögliche Zeugen, die weitere Angaben zur Identität des LKW-Fahrers sowie dessen Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.