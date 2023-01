Hühner und Kaninchen gestohlen

Im „Böhmetal“ in der Gemarkung von Eschwege wurde zwischen dem 24.01.23, 10:00 Uhr und dem 25.01.23, 07:30 Uhr durch Unbekannte ein Gartengrundstück betreten. Hierzu wurde der Zaun überstiegen und im Anschluss von dem Grundstück vier Hühner gestohlen. Im weiteren Verlauf überstiegen der oder die Täter den Zaun zu einem Nachbargarten und entwendeten dort zwei Kaninchen der Rasse „Deutsche Riesen“. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Geldbörse gestohlen

Am 24.01.23 wurde zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr einer 84-Jährigen aus Eschwege beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen. Die Seniorin hielt sich in dieser Zeit im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege auf und bemerkte später an der Kasse, dass ihr das Portmonee mit 50 Euro Bargeld und diversen Dokumenten gestohlen wurde. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Körperverletzung – häusliche Gewalt

Am gestrigen Abend wurde die Polizei gegen 21:05 Uhr alarmiert, nachdem es in Herleshausen zu einer häuslichen Gewalt gekommen war. Nach einer verbalen Auseinandersetzung hat ein 42-Jähriger aus Eisenach seine Bekannte (Freundin) mehrfach durch Schläge angegangen und verletzt, wodurch sie mehrere sichtbare Hämatome erlitt und mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht werden musste. Der 42-Jährige stand unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Bäckerei

In der vergangenen Nacht wurde in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau in eine Bäckerei eingebrochen. Der oder die Täter hebelten eine Tür zur Bäckerei auf und begaben sich so in den Verkaufsraum. Dort wurde eine Geldkassette mit Wechselgeld vorgefunden und entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 400 EUR. Hinweise: 05602/93930.